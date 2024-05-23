该公司与 IBM® Client Engineering 携手，通过 IBM 的 FintechX（ibm.com 外部链接）计划提供支持。在为期 4 周的最简化可实施产品 (MVP) 试点过程中，Asteria 的两人团队构建并测试了一个新的虚拟助理 Asteria Smart Finance Advisor。前端由 IBM watsonx™ Assistant 技术提供支持。数据查询功能由 IBM Watson® Discovery 解决方案提供支持，摘要和内容生成过程由 IBM watsonx.ai™ AI 开发平台驱动。

该顾问旨在在每家银行的网上银行门户网站上 24x7 全天候提供服务。当中小企业的用户登录时，他们将收到顾问的提示，分享有关企业财务状况的最新信息，例如，如果企业透支率高或现金余额低。此外，虚拟顾问可以回答中小企业的财务问题，并就哪些产品与其特定业务和财务状况最相关提供建议。

在虚拟顾问试点开始之前，银行顾问要花费大量时间为每个中小企业客户提供个性化咨询。该咨询过程的早期阶段需要很多手动工作，耗时且成本高昂。例如，在为中小企业提供贷款申请建议时，银行顾问平均花费三个小时评估中小企业的业务，探索推荐哪种产品，并将他们的发现传达给中小企业。该试点项目表明在 IBM watsonx 的帮助下，该流程的客户档案分析和产品推荐步骤可以实现完全自动化。正如试点项目所证明的那样，这将使贷款申请咨询流程花费的时间减少 33%，并使代理能够专注于客户咨询和关系管理中更复杂、更有价值的方面。

MVP 试点的重点用例只是一个开始。从长远来看，一旦得到更广泛的实施，新的虚拟顾问将帮助中小企业提高盈利能力、增强财务稳定性并提高财务敏锐度。与此同时，它还将为与 Asteria 合作的银行提供营销其金融服务和产品的新方法，并为客户提供更多的教育和服务。