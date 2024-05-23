Asteria（ibm.com 外部链接）是一家总部位于斯德哥尔摩的金融科技初创公司，也是 IBM 业务合作伙伴，其使命是为中小型企业 (SME) 提供强大的现金管理系统，此类系统以前仅适用于大型企业。该公司与支持这些企业的银行合作，但其总体目标是帮助中小企业在业务运营中获得更高的弹性。
Asteria 观察到虽然中小型企业是其行业和产品的专家，但他们往往缺乏财务管理专业知识，而且当涉及到银行可以为他们提供的各种服务时，他们不一定能意识到自己在信息方面的缺失。Asteria 旨在解决这个问题。
该公司与 IBM® Client Engineering 携手，通过 IBM 的 FintechX（ibm.com 外部链接）计划提供支持。在为期 4 周的最简化可实施产品 (MVP) 试点过程中，Asteria 的两人团队构建并测试了一个新的虚拟助理 Asteria Smart Finance Advisor。前端由 IBM watsonx™ Assistant 技术提供支持。数据查询功能由 IBM Watson® Discovery 解决方案提供支持，摘要和内容生成过程由 IBM watsonx.ai™ AI 开发平台驱动。
该顾问旨在在每家银行的网上银行门户网站上 24x7 全天候提供服务。当中小企业的用户登录时，他们将收到顾问的提示，分享有关企业财务状况的最新信息，例如，如果企业透支率高或现金余额低。此外，虚拟顾问可以回答中小企业的财务问题，并就哪些产品与其特定业务和财务状况最相关提供建议。
在虚拟顾问试点开始之前，银行顾问要花费大量时间为每个中小企业客户提供个性化咨询。该咨询过程的早期阶段需要很多手动工作，耗时且成本高昂。例如，在为中小企业提供贷款申请建议时，银行顾问平均花费三个小时评估中小企业的业务，探索推荐哪种产品，并将他们的发现传达给中小企业。该试点项目表明在 IBM watsonx 的帮助下，该流程的客户档案分析和产品推荐步骤可以实现完全自动化。正如试点项目所证明的那样，这将使贷款申请咨询流程花费的时间减少 33%，并使代理能够专注于客户咨询和关系管理中更复杂、更有价值的方面。
MVP 试点的重点用例只是一个开始。从长远来看，一旦得到更广泛的实施，新的虚拟顾问将帮助中小企业提高盈利能力、增强财务稳定性并提高财务敏锐度。与此同时，它还将为与 Asteria 合作的银行提供营销其金融服务和产品的新方法，并为客户提供更多的教育和服务。
Asteria（ibm.com 外部链接）是一家总部位于斯德哥尔摩的金融科技初创公司，为中小型企业 (SME) 开发人工智能驱动的智能现金流管理技术。它的使命是为中小企业提供目前仅有大型企业使用的强大现金管理系统。
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2024 年 3 月制作于美国。
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