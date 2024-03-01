在银行业工作期间，Asteria 创始人 Anders Nordkvist 发现了一些常见挑战，并将这些挑战转化为潜在商机。“小公司每天都在为流动性管理而苦苦挣扎，”他说，“他们很难确保客户按时支付发票，而且整体管理负担过于分散和复杂。他们常常无法从银行获得所需的支持。与此同时，银行也很难与中小型企业市场建立联系并为他们提供相关服务。”

作为一名技术企业家，Nordkvist 成立了 Asteria 公司，旨在开发一种银行可以提供的在线服务，帮助中小企业管理财务。Nordkvist 亲眼目睹了非预期财务需求对小型企业的影响，因此希望开发一种解决方案，通过关注最重要的因素：现金流，为中小企业业主的流动性管理和规划提供支持。

为了创建产品并将其推向市场，Asteria 需要与全球 IT 提供商合作，提供灵活但高度可靠的云基础架构。为了为公司开发人员寻求一个支持开源集成和敏捷流程的云平台，这家初创公司还需要为未来的银行合作伙伴提供混合托管选项和严格的数据安全。