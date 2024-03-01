为了帮助中小型企业 (SME) 进行流动性管理和规划，Asteria 创建了基于可扩展 IBM Cloud® 基础架构运行的智能现金流服务。借助 IBM Cloud 解决方案，该公司可以在灵活的开源开发框架中工作，同时还可以满足客户对高度安全数据托管的需求。
该公司在 IBM Cloud 环境中开发了智能现金流解决方案，提供满足客户对专门本地部署需求所需的混合托管功能。
在银行业工作期间，Asteria 创始人 Anders Nordkvist 发现了一些常见挑战，并将这些挑战转化为潜在商机。“小公司每天都在为流动性管理而苦苦挣扎，”他说，“他们很难确保客户按时支付发票，而且整体管理负担过于分散和复杂。他们常常无法从银行获得所需的支持。与此同时，银行也很难与中小型企业市场建立联系并为他们提供相关服务。”
作为一名技术企业家，Nordkvist 成立了 Asteria 公司，旨在开发一种银行可以提供的在线服务，帮助中小企业管理财务。Nordkvist 亲眼目睹了非预期财务需求对小型企业的影响，因此希望开发一种解决方案，通过关注最重要的因素：现金流，为中小企业业主的流动性管理和规划提供支持。
为了创建产品并将其推向市场，Asteria 需要与全球 IT 提供商合作，提供灵活但高度可靠的云基础架构。为了为公司开发人员寻求一个支持开源集成和敏捷流程的云平台，这家初创公司还需要为未来的银行合作伙伴提供混合托管选项和严格的数据安全。
在一次初创企业加速器活动中，Asteria 与 IBM Cloud 团队建立了联系，并加入了 IBM 全球企业家计划，利用 IBM Cloud 技术开发其解决方案。Nordkvist 表示：“IBM 品牌具有一种值得信赖的品质，这是任何其他云供应商都无法企及的。一切都可以开源，IBM Cloud 不会以任何方式限制我们。这是我们可以与当今顶尖开发人才合作的关键因素。”
Asteria 使用基于 Kubernetes 框架构建的微服务架构来实现敏捷、高效的应用程序开发。基于容器的架构允许该公司的开发团队在不同地点的混合云环境中工作，快速轻松地开发、审查新代码并将其部署到公共云或私有云环境中。
“开发人员希望以灵活的方式工作，”Nordkvist 说，“他们希望使用自己的技术，并有可能在本地环境中进行开发。我们的银行合作伙伴也是如此。通过将所有内容托管在集群中并使用 IBM Cloud Kubernetes Service，我们可以随时将我们想要的任何微服务迁移到另一个环境。”
Asteria 结合 AI 技术，为银行创建了智能现金流解决方案，提供在线增值服务。该平台分析来自中小型企业商业软件及其银行账户的数据，生成可视化财务预测，使企业负责人能够清晰地了解一段时间内的现金流，并帮助他们预测潜在的短缺。
借助 IBM Cloud Object Storage 服务，Asteria 可以随着其平台用户群的增长，经济高效地扩展数据存储。IBM Cloud 控制台中的简单界面允许公司根据需要选择托管位置、分配资源，并将数据分类到存储层。
在为 Asteria 提供灵活的应用程序开发环境的同时，IBM Cloud 解决方案还提供该公司满足各个客户需求所需的混合托管和解决方案开发功能。如果银行机构需要专门本地部署，Asteria 可以轻松交付。
事实证明，与 IBM 的合作也非常有利于 Asteria 将其解决方案推向市场并吸引潜在客户。Nordkvist 说：“通过 IBM，我们可以在需要时获得支持，包括营销方面的支持。双方合作非常愉快，对话沟通极其顺畅。IBM 在数据隐私方面的声誉对我们吸引金融机构极为重要。”
Asteria 的初步合作包括与瑞典最大的银行集团之一 Swedbank AB 合作部署产品。该银行拥有最佳的云基础架构，可以根据业务需求进行扩展，旨在扩大北欧地区及其他地区的用户群。“我们将吸引大量客户，这意味着我们需要有能力处理海量数据，”Nordkvist 说，“如果没有 IBM Cloud，我们将无法交付我们所做的工作。”
Asteria（链接位于 ibm.com 外部）总部位于瑞典斯德哥尔摩，提供智能现金流软件，旨在提供企业管理流动性和保持竞争优势所需的财务洞察力。该组织于 2016 年成立，旨在实现其创始人的愿景：提供下一代现金流技术，帮助人们发展公司并减少管理开销。
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美国出品，2019 年 8 月。
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