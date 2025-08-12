人们在日常对话中常常混用英语和地方语言，尤其是在印度等国家或地区，Assisto Technologies 则发现了优化此类自然客户交互体验的机遇。该公司构思了一项 AI 驱动的语音解决方案，以便及时跟进海量多语言交互行为，同时分析每次对话背后的情感和情绪。

要将这一愿景变为现实，Assisto 需要超越客户支持的传统模式，采用一种能够规模化转录、解释和分析混合代码语音的解决方案。其目标是帮助企业获得实时洞察分析，提供更个性化的体验，并跨每个基于语音的接触点支持更智能的数据驱动参与。