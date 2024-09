消费者的习惯正发生变化,他们如今更加关注所购食品的成分。为了向超市和餐馆提供详细的原料采购信息,ARYZTA 与 Freudenberg IT (FIT) 和 IBM 合作,在私有云中的 IBM® Power Systems™ 上部署 SAP HANA®,以进行快速数据分析。

业务挑战 消费者渴望获得有关食品成分的详细信息。ARYZTA 等生产商如何捕获和共享这些信息,以便超市可以帮助顾客做出明智的选择?

变革 为了有效管理大量产品数据,ARYZTA 升级到在 IBM Power Systems 上运行的 SAP Business Warehouse,并由 Freudenberg IT (FIT) 托管在私有云中。

结果 75% 更快为高管提供深入报告,时间从 40 秒缩短到 10 秒 95% 货物成本计算的 ETL 流程效率提升 >30% 与设备模式相比,选择 IBM Power Systems可使 TCO 降低

业务挑战案例 对数据的需求不断增长 随着健康和营养意识的增强,消费者日益关注所吃食物的成分。例如,人们会检查成分的来源是否符合道德标准及可持续发展,有些人则希望避免使用特定成分。 因此,ARYZTA 等食品制造商面临着越来越大的压力,需要跟踪、分析和共享其产品信息,从延伸的供应链,一直到交付给餐厅和零售客户的蛋糕、糕点和松饼。

变化不仅限于此。电子商务使零售商能够以新的方式跟踪和分析客户行为,而物联网 (IoT) 技术则对生产流程产生前所未有的洞察力。

这些变化体现了几个总体趋势:向数字化的转变,以及 ARYZTA 需要收集、分析和管理的数据数量和种类的增加。当 ARYZTA 为数据驱动的未来做准备时,该公司发现其现有的数据仓库难以跟上这些以及该行业其他创新的步伐。

ARYZTA IT 部门副总裁 Anoop Mohan 解释说:“随着食品制造行业变得更加以数据为导向,我们必须保持快速有效地从各种信息源中提取见解的能力。我们发现,在老化的 IT 基础架构上运行的现有数据仓库不再能够足够快地回应查询。硬件老旧,临近使用寿命,根本无法处理增加的工作量。

“几乎每天都会发生宕机,这降低了我们报告的及时性。为了应对这种情况,我们将数据从系统中移出,但这增加了额外的手动工作量,并且无法为我们提供良好的长期解决方案,特别是在未来几年数据量将呈爆炸式增长的情况下。”



变革案例 采取全新方法 作为一家拥有多年 SAP 解决方案使用经验的公司,ARYZTA 渴望升级到由 SAP HANA 提供支持的最新版 SAP® Business Warehouse。然而,该公司发现可用的 SAP HANA 设备对于其需求来说太大了,这意味着 ARYZTA 将产生更高的总体拥有成本 (TCO) 并为其不需要的容量付费。 ARYZTA 聘请了 IBM 业务合作伙伴和全球托管 IT 服务提供商 Freudenberg IT (FIT),后者建议在 IBM Power Systems 上部署由 SAP HANA 应用程序驱动的 SAP Business Warehouse,并在私有云中运行 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications(链接位于 ibm.com 外部)操作系统。FIT 评估当前数据仓库大小为 12 TB,并设计了一种能够扩展到 16 TB 且无需额外许可成本的解决方案。FIT 负责基础架构的各个方面,并将其作为服务交付ARYZTA,包括 SAP HANA 应用程序的托管服务。

FIT 的基础架构环境包括 IBM Power System E880、IBM Power System E850C和 IBM Power System S824L 服务器。服务器使用 IBM PowerVM® 技术进行虚拟化,使 ARYZTA 能够在单个服务器运行多个虚拟机。虚拟机配置为提供处理器、内存、网络和存储资源,以最具成本效益的方式提供最大的系统响应,同时优化 SAP HANA 许可。该解决方案还提供动态分区迁移功能,允许虚拟机从一个系统移动到另一个系统,而不会造成服务中断。因此,即使在基础架构维护窗口期间,FIT 也可以为 ARYZTA 提供持续的正常运行时间。

ARYZTA 目前考虑实施托管在 IBM Power Systems 上的 SAP Business Planning and Consolidation,以进一步增强其分析能力。SAP HANA 数据库设计可快速响应标准和临时查询,无需预先配置数据 InfoCube,从而大幅节省技术工作量并加速报告功能。

Anoop Mohan 评论道:“与 FIT 合作了六年多,我们相信他们非常了解我们的业务,并拥有相关专业知识和经验,能够帮助我们构建适合我们分析需求的数据仓库。选择 FIT 的托管基础架构即服务解决方案后,我们知道我们可以保持较低的总拥有成本,同时还可以获得更高的可扩展性和更快的报告速度。

“得益于 FIT 团队的专业精神和专业知识,我们顺利升级到由 SAP HANA 提供支持的 SAP Business Warehouse。整个项目按时运行,这是我亲自负责过的最顺利的实施之一。FIT 为该项目指派了专门的顾问,他们为我们带来了深厚的技术知识,FIT 再次证明它是我们非常可靠的合作伙伴。更重要的是,上线后的支持非常出色,一旦出现任何问题,FIT 总是可以帮助我们迅速找到解决方案。

“通过迁移到 IBM Power Systems 上的 SAP HANA 私有云解决方案,我们拥有了更多机会。我们可以将其他 SAP 解决方案集成到单个 SAP HANA 实例,增强和扩展核心应用程序。由于 SAP HANA 托管在 IBM Power Systems 平台上,因此我们可以扩展 SAP 解决方案的容量,而无需大幅添置容量固定的新设备。”



案例成果 未来成功的要素 由 SAP HANA 提供支持、由 FIT 在 IBM Power Systems 服务器上托管的新 SAP Business Warehouse 极大地加快了 ARYZTA 的成分跟踪、降低 IT 管理成本并削减许可费用。团队不再需要在平台上下迁移数据,如果需要额外的容量,FIT 团队可以根据需要向虚拟机分配额外的资源。 在 IBM Power Systems 上运行 SAP HANA 意味着 ARYZTA 可以添加新的 SAP 应用程序,而 FIT 则负责处理基础架构配置,确保公司能够继续实现其业务目标。

Anoop Mohan 继续说道:“由 SAP HANA 提供支持的 SAP Business Warehouse 是一个非常可靠的平台。我们不再需要每天重新启动分析系统或在不同系统之间迁移数据。因此,我们加快了许多关键报告的速度,缩短了获得见解的时间。得益于此,我们可以及时回应客户的询问。

“例如,我们现在可以使用 IBM Power Systems 上的 SAP HANA, 在不到 15 分钟的时间内完成货物成本计算的提取、转换和加载流程,而不是过去需要的 5 个小时,效率提升了 95%!同样,使我们的管理人员能够深入了解所有制造活动的顶级指标的组件现在运行速度提高了 75%,为每天使用该仪表板的员工带来了诸多益处。”

选择 FIT 的基础架构即服务方法后,ARYZTA 估计其总体拥有成本降低了 30%,同时还获得了全天候支持。选择 IBM Power Systems 而不是设备还可以减少 50% 以上的能耗。

“虽然我们在这个项目中所做的改变主要集中在支持我们日常运营的 IT 基础架构上,但它们也对我们的业务流程(从库存水平到产品有效期)产生了重大影响。借助由 IBM Power Systems 上的 SAP HANA 提供支持的 SAP Business Warehouse,我们现在可以更深入地了解我们的核心业务流程,从提供原材料到种植新鲜农产品。”

Anoop Mohan 总结道:“最重要的是,SAP 和 IBM 技术是提供消费者如今期望的详细产品信息的关键推动者。借助 FIT 在 IBM Power Systems 上托管的 SAP HANA,ARYZTA 可加深对消费者行为的了解。私有云方法实现的简化基础架构有助于我们满足数字化未来的需求。”