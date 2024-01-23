随着健康和营养意识的增强，消费者日益关注所吃食物的成分。例如，人们会检查成分的来源是否符合道德标准及可持续发展，有些人则希望避免使用特定成分。

因此，ARYZTA 等食品制造商面临着越来越大的压力，需要跟踪、分析和共享其产品信息，从延伸的供应链，一直到交付给餐厅和零售客户的蛋糕、糕点和松饼。



变化不仅限于此。电子商务使零售商能够以新的方式跟踪和分析客户行为，而物联网 (IoT) 技术则对生产流程产生前所未有的洞察力。



这些变化体现了几个总体趋势：向数字化的转变，以及 ARYZTA 需要收集、分析和管理的数据数量和种类的增加。当 ARYZTA 为数据驱动的未来做准备时，该公司发现其现有的数据仓库难以跟上这些以及该行业其他创新的步伐。



ARYZTA IT 部门副总裁 Anoop Mohan 解释说：“随着食品制造行业变得更加以数据为导向，我们必须保持快速有效地从各种信息源中提取见解的能力。我们发现，在老化的 IT 基础架构上运行的现有数据仓库不再能够足够快地回应查询。硬件老旧，临近使用寿命，根本无法处理增加的工作量。



“几乎每天都会发生宕机，这降低了我们报告的及时性。为了应对这种情况，我们将数据从系统中移出，但这增加了额外的手动工作量，并且无法为我们提供良好的长期解决方案，特别是在未来几年数据量将呈爆炸式增长的情况下。”

