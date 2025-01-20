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Case Studies
Apliqo
员工流失率是组织面临的持续挑战。团队的每一次变动都会导致连续性下降、培训成本增加、运营进度可能放缓。鉴于员工流失及其影响的继续性和不可避免性，尽可能有效地管理并减少负面影响可以改善公司文化，提升员工福祉，并有助于提升利润。
对员工流失率的精准估算是财务预测准确的关键输入之一，影响着由员工数量驱动的直接工资成本和间接管理费用。虽然直接工资成本很容易识别和分析，但发现间接成本并将其纳入 FP&A 可能会更加困难。例如，即使员工流失率似乎降低了，或对工资成本没有影响，广告、培训、入职、合规和人力资源等间接成本也可能会显著上升。此外，在人员配备和间接成本的可变性之间建立适当的联系可能会进一步增加复杂性。
提高员工流失真实成本的透明度，可以向管理人员展示有助于员工留任公司的工作环境的优势。例如，可以衡量基于激励的员工留任举措，并将其与导致降低流失率的流失成本进行精确比较。通过清晰的分析，可以根据“锦上添花”的员工福利对削减流失成本的影响来衡量其费用。
在 Apliqo，我们开发了一个软件模型，用来预测员工流失率以及分析相关的员工队伍成本。我们的模型有助于根据不同的流失率揭示各种方案的财务影响，并利用 AI 来帮助预测哪些员工最有可能离职。
Apliqo 员工队伍流失模型使用 AI 算法来分析各种因素，包括员工人口统计、工作满意度指标、绩效指标等。该模型将这些数据与劳动力市场统计数据等外部数据相结合，生成员工流失分析，重点关注未来的财务挑战和风险。
借助 AI 生成的洞察分析，高管可以确定值得关注的领域，并采取主动措施来提高员工保留率并降低风险。在员工流失预测的基础上，该模型提供了详细而复杂的成本预测，可以纳入 FP&A。有了这种洞察分析，高管可以就资源分配、预算和战略规划做出更明智的决策。同样，借助 AI 帮助预测未来的员工流失率及其影响，人力资源团队和其他利益相关者可以规划新方法来优化人才管理，提高员工保留率，并为业务成功做出直接贡献。
我们的解决方案很好地展示了 AI 算法如何帮助揭示庞大数据集中隐藏的模式和相关性。我们使用 IBM Planning Analytics 和 TM1Py (Python) 为 Apliqo 模型提供 AI 功能，并对其进行了调整和配置，以解决员工流失问题。我们的模型旨在随着时间的推移不断改进，因为新数据可以与现实世界的结果进行比较，为每个组织提供定制解决方案，帮助管理和减少成本、文化和员工福利方面的员工队伍流失因素。
我们从第一天起就一直与 IBM 合作开展这个项目。与 IBM 合作的一个优点是我们可以快速启动。得益于 IBM Planning Analytics 和 TM1Py 的灵活性，我们在短短几天内就开发出了模型的第一个版本。该平台的 AI 助手经过预先训练，并针对人力资源等企业领域，有助于缩短实现价值的时间。
Apliqo（ibm.com 外部链接）总部位于瑞士苏黎世，在澳大利亚、比利时、中国、法国、德国、中国香港、印度、波兰、中国台湾、英国和美国设有办事处，开发了高级财务计划和分析 (FP&A) 解决方案。Apliqo 与各行各业、不同规模的客户合作，使用自动化、OLAP 技术和 IBM 解决方案来加速和转变业务计划、分析和报告职能。
关于作者
作为 Apliqo 的 CEO，Daniele Tedesco 领导的团队致力于通过创新的业务规划和分析解决方案转变绩效管理。Daniele 拥有 20 多年的体验，为财务管理、企业战略、并购和 IT 领域带来了专业知识。他是 IBM Champion (2021-2023)，并发表过有关基于价值的管理和高级财务规划等主题的文章。他的使命是提高各行业公司业务规划的透明度和价值。
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插图中的客户示例展示了客户使用 IBM 产品的方式，以及他们可能已取得的结果。实际性能、成本、节省情况或其他结果可能因具体运营环境不同而异。