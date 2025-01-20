员工流失率是组织面临的持续挑战。团队的每一次变动都会导致连续性下降、培训成本增加、运营进度可能放缓。鉴于员工流失及其影响的继续性和不可避免性，尽可能有效地管理并减少负面影响可以改善公司文化，提升员工福祉，并有助于提升利润。

对员工流失率的精准估算是财务预测准确的关键输入之一，影响着由员工数量驱动的直接工资成本和间接管理费用。虽然直接工资成本很容易识别和分析，但发现间接成本并将其纳入 FP&A 可能会更加困难。例如，即使员工流失率似乎降低了，或对工资成本没有影响，广告、培训、入职、合规和人力资源等间接成本也可能会显著上升。此外，在人员配备和间接成本的可变性之间建立适当的联系可能会进一步增加复杂性。

提高员工流失真实成本的透明度，可以向管理人员展示有助于员工留任公司的工作环境的优势。例如，可以衡量基于激励的员工留任举措，并将其与导致降低流失率的流失成本进行精确比较。通过清晰的分析，可以根据“锦上添花”的员工福利对削减流失成本的影响来衡量其费用。