印度尼西亚有超过 2.6 亿人口生活在 17,500 多个岛屿上，运送医疗用品是一项非常具有挑战性的任务。PT. Anugerah Pharmindo Lestari (APL) 是该国最大的药品分销商，负责将药品从 50 多家领先的制药巨头运送到全国数千家医院、诊所和药店。

APL 拥有 5,000 多个独特的库存标识，运输的大多数产品都需要在特定温度下储存才能保持有效。此外，APL 需要在极短的交货期限内将药物运送到全国各地的每个医疗保健提供者——大多数药品在一天内运送到主要岛屿，一到两天内运送到外岛。

目前，APL 向其医疗客户提供汇总销售数据和分销数据。为了从竞争对手中脱颖而出，并吸引新客户，该公司发现有机会挖掘更深入的洞察，作为增值服务提供给客户。例如，这些数据可以帮助客户确定哪些疫苗的需求量最大，比较不同岛屿之间的销售情况，并了解患者的偏好是去药店、诊所还是医院。

为了管理核心业务流程，APL 曾经依靠由传统 Oracle 数据库支持的 SAP ERP 环境。运行旧 SAP 版本会妨碍 APL 利用新功能。如果出现问题，APL 将需要恢复整个 SAP 环境，包括 5 TB 的数据——这是一项艰巨的任务，有可能中断正常的业务运营。

即使继续压低运营成本，APL 如何才能实现其营销雄心呢？