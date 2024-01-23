为了使面向市政的 Apendo 数字助理 (ADA) 成为现实，该企业与 IBM 协调，利用 IBM Watson® 和 IBM Cloud Pak® 技术构建解决方案，并通过 IBM 嵌入式解决方案协议 (ESA) 交付该解决方案。

Ekberg 回忆说：“我们的第一步实际上是在 Watson Discovery 中开发瑞典语支持。我们用超过 550,000 个瑞典语单词对其进行了训练。它不是翻译，它是真的懂瑞典语。这使得它的答案和理解更加简单直观。”

现在，市政府可以将各种功能转移到虚拟助理界面，使 AI 驱动的工具能够自动响应市民的请求。例如，随着与新冠疫情相关的问题继续涌入联络中心，城市可以训练 ADA 来回答常见问题，例如我可以在哪里接受检测？或者，我如何进行疫苗接种？

ADA 还可以直接集成到维护服务的报告和调度流程中。“假设您在冬天去散步，”Ekberg 解释道，“发现没有人清理街上的积雪。您可以给街上的狼藉景象拍照片，然后通过手机提交给相关机构。然后 ADA 将使用图像识别对问题进行分类并安排解决。对于街上的任何其他问题，您也可以拍照然后提交，例如路面坑洼。该助理会获取报告并将其添加到工作列表中。”

他继续说道：“如果您在使用手机，您甚至不需要知道自己在哪里。我们的解决方案会将您的位置数据添加到上传的图像中。”

ADA 依靠 IBM watsonx™ Assistant 技术提供会话式 AI，而 IBM Watson Discovery 提供扩展的 AI 和搜索功能。“您可以拥有一个常规的聊天机器人，但它只能回答训练过的内容，”Ekberg 补充道，“但我们创建 ADA 的目的是尽可能接近人类行为。就像当您个人不知道答案时，您可以去阅读一些内容 — 如果 ADA 无法通过现有训练来回答，IBM Watson Discovery 会搜索任何附加库，并给出它能找到的最佳或最常见的答案。如果答案来自长达 100 页的文档，ADA 会将您定位到确切页面并突出显示确切的文字。”

ADA 还使用 IBM Cloud Pak for Data System 作为其底层数据和 AI 平台。由于更广泛的合规要求，这些瑞典市政当局需要将所有数据保存在国界内，而 IBM 的这项特定技术就是为了在本地部署环境中提供混合云优势而设计的。