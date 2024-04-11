IBM Cloud Pak® for Data System 是一个完整的一体式混合云本地 Data Fabric 解决方案。其预配置的高性能环境旨在推动洞察和创新。
该系统基于 Red Hat® OpenShift® 容器平台而构建，并将存储、计算、网络和软件集成到即插即用节点中，从而可实现轻松调整来满足业务需求。单个直观的仪表板有助于通过适当规模的安装简化管理和监控，从而经济高效地满足需求。
在防火墙后面启动强大的数据和 AI 平台 - 开箱即用。
利用即插即用的硬件节点和广泛的服务选项，按需付费。
通过统一直观的仪表板，简化软件和系统管理。
无缝连接与整合所有云中的数据。
选择支持数据和 AI 用例以及工作负载的高性能硬件。
在数据中心内设置基于 Red Hat OpenShift 的一体化原生云。
将数据和 AI 服务与单一的系统软件界面结合起来。提供 IBM Watson® Studio，IBM Watson® Knowledge Catalog 和其他服务。
在您面对全新的基础架构和工作负载变化以及发展 AI 用例时，重新使用数据和模型来实现决策优化和可解释 AI。
更迅速地将模型投入生产。使用系统调优的机器学习和深度学习库来提高性能。
利用系统和软件集成实现 AI 生命周期自动化。帮助降低与传统分析工具相关的成本和风险。
部署即插即用型节点以及按需付费的容量。帮助以可信且透明的方式跨云简化、保护和管理 AI 部署。
在 Red Hat OpenShift 中以本机方式现代化改造数据科学工作负载，帮助降低基础架构管理成本。
使用 IBM Watson Knowledge Catalog，自动生成元数据，对数据进行整理、验证和分类，并快速将正确的人员与正确的数据连接。
组织、定义和管理数据，提供推动从法规合规性和数据经济效益等组织要求中获得价值的上下文。
使用 IBM® DataStage® 在多云和混合云环境中，随时随地清理并交付可信数据，无论规模和复杂程度如何。
使用和转换数据以跟上业务步伐。直观的仪表板和流程可以轻松地与同行共享或发送到分析工具。
对敏感数据进行主动策略管理和动态屏蔽有助于加强合规性工作，提高审计就绪程度，并维护客户信任。
利用多租户功能同时运行多个环境，充分利用可用的性能和运行资源。
您是否具有一致的数据战略和架构，能够支持所有数据和 AI 需求？阅读 IBM Cloud Pak for Data System 解决方案简介，了解如何快速扩展和部署完整的私有云，进而用于企业数据和 AI 架构。