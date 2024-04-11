IBM Cloud Pak for Data System

真正的即插即用式企业数据和 AI 解决方案，旨在提供卓越的性能以及超快的实现价值的时间

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一体式数据与 AI 平台

IBM Cloud Pak® for Data System 是一个完整的一体式混合云本地 Data Fabric 解决方案。其预配置的高性能环境旨在推动洞察和创新。

该系统基于 Red Hat® OpenShift® 容器平台而构建，并将存储、计算、网络和软件集成到即插即用节点中，从而可实现轻松调整来满足业务需求。单个直观的仪表板有助于通过适当规模的安装简化管理和监控，从而经济高效地满足需求。
 
Cloud Pak for Data 4.7 现已上市
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优势 简化部署

在防火墙后面启动强大的数据和 AI 平台 - 开箱即用。

 灵活缩放，满足需求

利用即插即用的硬件节点和广泛的服务选项，按需付费。

 统一资产管理

通过统一直观的仪表板，简化软件和系统管理。

 消除数据孤岛

无缝连接与整合所有云中的数据。

 推动数据和 AI 工作负载

选择支持数据和 AI 用例以及工作负载的高性能硬件。

 获取一体化用例

在数据中心内设置基于 Red Hat OpenShift 的一体化原生云。
数据科学的优势 加快进入流程

将数据和 AI 服务与单一的系统软件界面结合起来。提供 IBM Watson® Studio，IBM Watson® Knowledge Catalog 和其他服务。

 适应数据科学工作负载

在您面对全新的基础架构和工作负载变化以及发展 AI 用例时，重新使用数据和模型来实现决策优化和可解释 AI。

 加快模型部署速度

更迅速地将模型投入生产。使用系统调优的机器学习和深度学习库来提高性能。

 减少人工和技术债务

利用系统和软件集成实现 AI 生命周期自动化。帮助降低与传统分析工具相关的成本和风险。

 优化 AI 和云消费

部署即插即用型节点以及按需付费的容量。帮助以可信且透明的方式跨云简化、保护和管理 AI 部署。

 获取容器化管理效率

在 Red Hat OpenShift 中以本机方式现代化改造数据科学工作负载，帮助降低基础架构管理成本。

模式

数据现代化 使用 IBM Cognos® Analytics 仪表板以及数据库和数据虚拟化功能加快获取洞察。在企业数据源中实时探索自助服务数据功能。
Data Fabric IBM Cloud Pak for Data System 帮助您快速访问数据并减少质量问题，从而在整个 Data Fabric 中提供统一、可信且全面的客户和业务数据视图。
自动执行 AI 生命周期 将您的数据和 AI 服务与 IBM Cloud Pak for Data System 上的 IBM Watson® Studio 相融合。准备数据，构建和部署模型，并大规模进行管理。利用偏差和漂移检测来加强治理。
功能 运营企业数据管道

使用 IBM Watson Knowledge Catalog，自动生成元数据，对数据进行整理、验证和分类，并快速将正确的人员与正确的数据连接。

 端到端目录

组织、定义和管理数据，提供推动从法规合规性和数据经济效益等组织要求中获得价值的上下文。

 大规模交付可信数据

使用 IBM® DataStage® 在多云和混合云环境中，随时随地清理并交付可信数据，无论规模和复杂程度如何。

 自助服务洞察

使用和转换数据以跟上业务步伐。直观的仪表板和流程可以轻松地与同行共享或发送到分析工具。

 支持合规的自动化治理

对敏感数据进行主动策略管理和动态屏蔽有助于加强合规性工作，提高审计就绪程度，并维护客户信任。

 降低影响并提高效率

利用多租户功能同时运行多个环境，充分利用可用的性能和运行资源。
支持您的所有数据和 AI 需求

您是否具有一致的数据战略和架构，能够支持所有数据和 AI 需求？阅读 IBM Cloud Pak for Data System 解决方案简介，了解如何快速扩展和部署完整的私有云，进而用于企业数据和 AI 架构。

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新增功能

深入了解最新资源

 改善性能和管理

了解有关 IBM Cloud Pak for Data System 如何借助 IBM Storage Suite 简化 OS 4.6 的许可和升级功能，来帮助您充分利用硬件的更多信息。

 IBM Cloud Pak for Data System 信息图

通过数字、优势和功能深入了解 IBM Cloud Pak for Data System 的概览信息。
采取后续步骤

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