IBM Cloud Pak® for Data System 是一个完整的一体式混合云本地 Data Fabric 解决方案。其预配置的高性能环境旨在推动洞察和创新。



该系统基于 Red Hat® OpenShift® 容器平台而构建，并将存储、计算、网络和软件集成到即插即用节点中，从而可实现轻松调整来满足业务需求。单个直观的仪表板有助于通过适当规模的安装简化管理和监控，从而经济高效地满足需求。

