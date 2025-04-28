跨国金融机构 ANZ Bank (ANZ) 寻求通过采用大型机 DevOps 开发运维实践来实现其大型机应用程序开发和部署流程的现代化。大型机 DevOps 开发运维将确保银行的核心系统强大、高效，并能够支持现代银行业务需求。

ANZ 需要快速适应不断变化的市场条件和客户期望。在大型机应用程序开发中采用 DevOps 开发运维实践可以缩短开发周期，并实现持续集成和持续部署 (CI/CD)，这对于保持敏捷性至关重要。

ANZ 的大型机 DevOps 开发运维转型是由于需要克服其紧密耦合的源代码控制管理 (SCM) 系统和人工流程的低效问题。这家银行必须应对员工和客户满意度方面的重重挑战，例如高协调要求、有限的协作能力、非直观界面、更新延迟、性能不一致以及过长的停机时间窗口。ANZ 希望挑战这样一种观念，即大型机应用程序不可能与现代工具和工作方式保持一致。

如果这些业务挑战得不到解决，可能会导致客户满意度下降、服务频繁中断、生产力下降、运营成本上升以及难以吸引和留住人才。

该银行感到迫切需要为其所有关键大型机应用程序提供解决方案。自动化重复性的劳动密集型任务将有助于减少对手动流程的依赖，提高质量并显著降低运营成本。