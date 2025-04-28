跨国金融机构 ANZ Bank (ANZ) 寻求通过采用大型机 DevOps 开发运维实践来实现其大型机应用程序开发和部署流程的现代化。大型机 DevOps 开发运维将确保银行的核心系统强大、高效，并能够支持现代银行业务需求。
ANZ 需要快速适应不断变化的市场条件和客户期望。在大型机应用程序开发中采用 DevOps 开发运维实践可以缩短开发周期，并实现持续集成和持续部署 (CI/CD)，这对于保持敏捷性至关重要。
ANZ 的大型机 DevOps 开发运维转型是由于需要克服其紧密耦合的源代码控制管理 (SCM) 系统和人工流程的低效问题。这家银行必须应对员工和客户满意度方面的重重挑战，例如高协调要求、有限的协作能力、非直观界面、更新延迟、性能不一致以及过长的停机时间窗口。ANZ 希望挑战这样一种观念，即大型机应用程序不可能与现代工具和工作方式保持一致。
如果这些业务挑战得不到解决，可能会导致客户满意度下降、服务频繁中断、生产力下降、运营成本上升以及难以吸引和留住人才。
该银行感到迫切需要为其所有关键大型机应用程序提供解决方案。自动化重复性的劳动密集型任务将有助于减少对手动流程的依赖，提高质量并显著降低运营成本。
澳新银行 (ANZ) 的旅程始于科技、文化和流程的同步转型。首先，该银行运用 IBM® Z 的开发人员工具，实现其最复杂和关键应用程序的现代化。IBM® Developer for z/OS (IDz) 是一个强大的集成开发环境 (IDE)，因其能够利用开发运维 (DevOps) 实践开发和维护 IBM z/OS 应用程序而被采用。ANZ 有 200 多名大型机开发人员选择了 IDE，其中约 80% 的人使用 Eclipse，20% 的人则使用 VS Code。
该银行还采用了针对传统 z/OS 应用程序的先进构建系统。IBM Dependency Based Build (DBB) 解决方案可优化和自动执行依赖关系跟踪和增量构建，从而提高 DevOps 效率并改善开发人员体验。DBB 的可配置框架能够支持各种大型机编程语言和处理环境（例如 COBOL、IMS、Db2 和 CICS），以满足 ANZ 的特定需求。ANZ 通过 API 扩展了适用于 Hogan 的框架。
在更新技术环境的同时，ANZ 也通过为员工提供实践培训、价值演示和全面的知识文章，经历了文化转型。这些对于获得员工的认同非常宝贵。现代化工作被分解为任务，然后分配给基于技能的团队。这些团队应用了他们从初始挑战和研讨会中获得的体验来详细说明所有要求。在 DevOps 开发运维加速团队 (DAT) 的指导下，ANZ 完成了概念验证 (POC) 和试点；DAT 是 IBM® Z 软件团队，与客户密切合作，以加速他们的 DevOps 开发运维转型。DAT 在现代化项目期间担任值得信赖的顾问，验证解决方案的可行性并指导基础框架的实施。
迁移计划确定后，ANZ 加速了计划进程，并以基于 Hogan 的主要应用程序为切入点，成功推行该解决方案。这一成果使该银行有信心实现所有大型机应用程序的转型。在 8 个月内，该团队在大约 40 个应用程序中成功实施了 CI/CD 框架，包括 3 个关键的核心银行业务系统，以及超过 1,000 个基于 Git 版本控制系统的应用程序存储库。
迁移到基于 Git 的 SCM 使 ANZ 能够采用简化和自动化的开发流程。现在，多个开发人员可以同时处理相同的代码，而无需签入/签出过程，从而大大完善协作并提高效率。新的解决方案和流程还具备强大的跟踪和审计功能，可确保该银行遵守行业标准和法规——这在受严格监管的银行业中至关重要。
大型机 DevOps 的普及也能形成显著优势。与基于大型机的传统 SCM 相比，该银行削减了约 90%的许可成本。此外，借助自动构建管道，该银行现在可以更快交付新功能与应用增强，同时提升质量并优化开发者与客户体验。
此前，ANZ 的热修复流程非常复杂，曾需要花费大约 4 周的时间才能完成 SCM 改造并部署到非生产环境。借助 CI/CD 框架，ANZ 现在原生使用 Git 作为其单一 SCM，允许通过受控、简化和可信的管道将修补程序直接交付到生产环境。现在，每次热修复最多只需要一个小时，使开发人员能够将时间和精力用于开发新功能。
ANZ 核心银行业务工程主管 Charan Ankushapur 表示，“向大型机 DevOps 的转型对我们来说是一次重大变革。我们的效率、生产力和客户满意度均得到显著提高，我们相信这将在未来持续创造商业价值。”
有了这个新的开发工具链，ANZ 就可以继续创新和改进其核心银行系统，并在快速发展的金融行业中保持竞争优势。该银行计划继续利用 IBM 的开发人员工具来推动进一步创新和改进，并探索新的增长和扩张机会。
ANZ 是一家总部位于澳大利亚的领先银行机构。ANZ 在全球 33 个市场开展业务，为超过 800 万客户提供金融服务。ANZ 高度关注改善金融福祉、支持环境可持续发展以及增加适合和可负担住房的供应，致力于为客户提供创新、高效、有弹性的银行解决方案。
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美国出品，2025 年 3 月。
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