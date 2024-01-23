十年来，any.cloud 一直在丹麦总部的自有基础架构上提供托管服务。该公司具有一支高技能团队，专注于业务连续性和安全性，负责开发软件，并维护所有硬件和管理系统的可用性。但随着时间的推移，越来越清楚的一点是，转向云服务提供商对于业务增长至关重要。

为了扩展到国际市场，any.cloud 需要从多个存在点提供服务。“例如，如果您是一家巴西公司，您就不会想要备份到位于丹麦的基础架构，”any.cloud 首席技术官 (CTO) Benjamin Falk Elveng 解释道。“那样会花费太长时间，延迟太长。因此，提供本地解决方案对我们非常重要。”

在对多个云提供商进行研究后，any.cloud 选择了 IBM。尽管 any.cloud 的管理层认为公共云易于使用，但公共云在安全性和数据放置方面不符合 any.cloud 的标准。此外，公共云无法提供 any.cloud 为了服务客户而需要的性能保证和随需应变的可伸缩性。该公司还需要继续遵守通用数据保护条例 (GDPR) 和国际标准化组织 (ISO)、鉴证业务国际准则 (ISAE) 3402-II 和服务组织控制 2 (SOC 2) 标准，以维持其对质量的承诺。

“当我创办托管业务时，我的主要目标之一就是晚上睡个好觉，”any.cloud 集团首席执行官 (CEO) Gregor Frimodt-MØller 说道。“防止数据丢失和泄露，对于防止我陷入精神崩溃至关重要。我们重视客户关系，超过 20% 的客户已经与我们合作超过十年。转向云服务提供商，意味着失去控制权，并将客户对我们的信任置于我们自己的公司之外。我们对如何提供服务以及谁将成为我们的最佳合作伙伴，进行了很多思考，这就是我们选择 IBM Cloud 的原因。”