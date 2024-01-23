IBM 业务合作伙伴 any.cloud 借助 IBM® Cloud™ 提供业务连续性服务，坚持最高的质量和客户满意度标准。该公司业务扩展到 30 多个国家/地区和广泛各类行业，并成功推出了基于 IBM 技术的新型身份和检测智能服务。
借助 IBM Cloud，any.cloud 推出了新的解决方案，向全球 30 多个国家/地区各行各业的客户提供服务，从而提升了收入。
十年来，any.cloud 一直在丹麦总部的自有基础架构上提供托管服务。该公司具有一支高技能团队，专注于业务连续性和安全性，负责开发软件，并维护所有硬件和管理系统的可用性。但随着时间的推移，越来越清楚的一点是，转向云服务提供商对于业务增长至关重要。
为了扩展到国际市场，any.cloud 需要从多个存在点提供服务。“例如，如果您是一家巴西公司，您就不会想要备份到位于丹麦的基础架构，”any.cloud 首席技术官 (CTO) Benjamin Falk Elveng 解释道。“那样会花费太长时间，延迟太长。因此，提供本地解决方案对我们非常重要。”
在对多个云提供商进行研究后，any.cloud 选择了 IBM。尽管 any.cloud 的管理层认为公共云易于使用，但公共云在安全性和数据放置方面不符合 any.cloud 的标准。此外，公共云无法提供 any.cloud 为了服务客户而需要的性能保证和随需应变的可伸缩性。该公司还需要继续遵守通用数据保护条例 (GDPR) 和国际标准化组织 (ISO)、鉴证业务国际准则 (ISAE) 3402-II 和服务组织控制 2 (SOC 2) 标准，以维持其对质量的承诺。
“当我创办托管业务时，我的主要目标之一就是晚上睡个好觉，”any.cloud 集团首席执行官 (CEO) Gregor Frimodt-MØller 说道。“防止数据丢失和泄露，对于防止我陷入精神崩溃至关重要。我们重视客户关系，超过 20% 的客户已经与我们合作超过十年。转向云服务提供商，意味着失去控制权，并将客户对我们的信任置于我们自己的公司之外。我们对如何提供服务以及谁将成为我们的最佳合作伙伴，进行了很多思考，这就是我们选择 IBM Cloud 的原因。”
随着 IBM 合作伙伴关系的建立，any.cloud 成功地从维护自己的基础架构，过渡到在 IBM Cloud 上提供服务。如今，any.cloud 通过全球 60 个 IBM Cloud 数据中心，为备份、灾难恢复和应用提供提供完整的环境。
迁移到 IBM Cloud 后，any.cloud 获得了专注于创新、客户满意度和业务增长的自由。“借助 IBM Cloud，我们可以轻松扩展，”Elveng 指出。“我们不必再做所有的手工工作了。我们不必考虑正常运行时间、可用性以及如何构建基础架构。IBM 提供所有这些。我们可以专注于我们的客户、我们的专业知识以及我们最擅长的事情，即我们通过 IBM Cloud 提供的服务。
该公司使用 IBM Cloud Bare Metal Servers 来支持业务连续性，并使用 IBM Cloud 对象存储技术 作为其非结构化数据存储服务。2019 年 5 月，any.cloud 推出了 ReTrust，这是一项基于 IBM Trusteer Rapport® 技术的新身份和检测智能服务。ReTrust 将 Trusteer 平台扩展到银行业之外，以便其他类型的企业可以保护其在线资产和客户。该解决方案极具创新性，以至于 IBM 授予 any.cloud 2019 年 IBM 年度技术服务提供商奖。
如今，any.cloud 已发展壮大，为 30 多个国家/地区的客户提供服务。IBM Cloud 帮助 any.cloud 扩展到广泛各类行业，包括位于丹麦和国际的法律、分销、制药和银行组织。除了为 IT 基础架构提供云备份外，any.cloud 还针对希望保护存储在其他供应商云上的数据的客户，提供云到云备份。
“每家公司都需要一个良好的业务连续性合作伙伴，”Frimodt-MØller 解释道。“每家公司都需要一个强大、可靠的备份合作伙伴，有些公司还需要我们提供的应用程序。借助 IBM Cloud，我们可以服务广阔的国际市场，并提供高可用性和快速实施。”
为了满足性能保证和客户需求，any.cloud 可以灵活、随需应变地扩展或缩减系统。“在业务连续性领域，客户需要一直扩展和缩小解决方案，”Frimodt-MØller 补充道。“例如，灾难情况可能需要我们打开一些主机，帮助应对灾难，确保客户恢复运行并关闭服务。IBM Cloud 让允许我们能够租用物理硬件，并轻松打开和关闭服务器。这是一个重要的优势，因为 IBM 的竞争对手可能会将我们锁定两年、三年甚至四年。”
IBM Cloud 网络具有弹性、冗余性且专为高可用性而设计，满足any.cloud 在本地访问、低延迟和经过认证的安全性方面的高标准。"Frimodt-MØller 总结说：“与 IBM 的合作非常愉快，他们的技术支持团队随时准备为我们提供帮助。“归根结底，这一切都与信任有关，我可以高枕无忧，因为我知道客户的数据在 IBM Cloud 上是安全的。”
IBM 业务合作伙伴， any.cloud （链接位于 ibm.com 外部）为广泛的客户提供专业的 ISO 认证云服务和 IT 咨询。any.cloud 在丹麦、波兰和捷克设有 3 家公司，为 30 多个国家/地区的 500 多家客户提供服务。该公司致力于帮助客户更高效地工作，并快速、安全地发展业务。any.cloud 成立于 1998 年，拥有 45 名员工和 3,100 多个虚拟机。
要详细了解本案例中介绍的 IBM 解决方案，请联系您的 IBM 代表或 IBM 业务合作伙伴，或访问以下网站：
© Copyright IBM Corporation 2019. IBM Corporation, IBM Cloud, New Orchard Road, Armonk, NY 10504
2019 年 7 月在美国制作。
IBM、IBM 徽标、ibm.com、IBM Cloud 和 IBM Trusteer Rapport 是国际商业机器公司的商标，已在全球多个司法管辖区注册。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。以下网址的 “Copyright and trademark information” 部分中包含了最新的 IBM 商标列表：www.ibm.com/cn-zh/legal/copytrade.shtml。
本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。文中引用的性能数据和客户实例仅作说明之用。实际性能结果可能因具体配置和操作条件而异。本文档内的信息“按现状”提供，不附有任何种类的（无论是明示的还是默示的）保证，包括不附有关于适销性、适用于某种特定用途的任何保证以及非侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。
ReTrust 不是 IBM 产品或服务。ReTrust 根据 any.cloud 的条款和条件（视情况而定）向用户出售或许可，这些条款和条件随产品或服务一起提供。ReTrust 的可用性以及所有保证、服务和支持由 any.cloud 直接负责，并直接向用户提供。
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