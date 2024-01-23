从一开始，ANDRITZ 就制定了一个明确的目标，不仅仅是实施一组由第三方运营的网络安全工具。该公司需要一个了解自身需求并能够与现有团队和体制实现互补的服务组织。

2020 年 7 月，在调查了多家提供商之后，ANDRITZ 用 MSS 取代了之前的 MSSP。IBM 在不到六个月的时间内设计并部署了一个全面的解决方案，包括集成软件、实施安全服务和完成全球推广，展示了软件即服务 (SaaS) 模式的优势。由于受新冠病毒疫情影响，全球团队不能亲身会面，因此所有工作都通过远程和虚拟会议完成。这就需要双方更加专业和彼此信任。

“我们的第一个念头是 IBM 这家公司太过庞大，官僚主义严重，可能不适合我们”，Strieder 承认道。“但在合作之后，我们不得不改变自己的想法。IBM 的表现完全符合我们的预期。他们非常灵活。他们听从我们的要求，提出了合适的解决方案。

对于安全信息和事件管理 (SIEM)，ANDRITZ 选择了部署为 SaaS 的 IBM Security QRadar® on Cloud 技术。该平台帮助 ANDRITZ 位于波兰的安全运营中心 (SOC) 专注于检测和修复威胁，而 IBM Security 专家负责提供对基础架构的全天候管理。SIEM 从整个网络中的多个来源获取数据和日志事件。通过在各种数据类型（网络、端点、资产、漏洞和威胁数据等）中应用高级分析和相关性，SOC 获得了全面的安全视图。

当系统检测到可疑的活动或模式（例如多次登录尝试失败），它会自动触发警报。根据严重性级别，IBM Security 团队会创建工单或直接与 SOC 合作以提供响应建议。ANDRITZ 也可以请求 IBM 事件响应服务团队直接进行调查。

“该解决方案确保我们得到了适当的保护”，Glatz 说道，“我们拥有了更多的信息并提高了透明度。通常情况下，我们每天会遇到数百万个事件，因此工作人员了解并选择 25 或 30 个可能对环境造成高风险的最关键事件，这非常重要。”

SIEM 服务还辅以两项附加服务：IBM X-Force® Red 漏洞管理服务外加排名和修复支持，以及 IBM 托管检测和响应服务，它集成了 CrowdStrike Falcon Prevent 防病毒技术，可加快威胁检测和修复。

X-Force Red 漏洞管理服务扫描 ANDRITZ 的系统并评估安全漏洞。每次扫描都会生成一份报告，该报告使用通用漏洞评分系统 (CVSS) 按严重性对漏洞进行评级。这有助于 ANDRITZ 划分事件响应的优先级。

“对我们来说，其中的前瞻性组件就是漏洞管理”，Strieder 解释道。“有了漏洞管理，就可以纠正很多不适当的事情。我们需要有人能与我们一起补救这些漏洞，并确定需要优先处理哪些漏洞。这需要合作。”

托管检测和响应服务调用由 SIEM 服务选取的警报。它使用机器学习和人工智能来评估员工笔记本电脑、手机和其他界面上发生的活动。如果检测到异常行为，它可以锁定系统，让 ANDRITZ 有时间进行调查。

为了增强其 SIEM 和安全计划的功能，ANDRITZ 利用 IBM Security X-Force 威胁管理服务。它是一项集威胁洞察、防护、检测、响应和恢复功能于一身的综合服务。