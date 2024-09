作为工业厂房、设备和解决方案的领先提供商,ANDRITZ 发现应对网络威胁变得越来越困难。一方面是因为其 IT 环境包含各种各样的系统和安全策略,这些系统和安全策略使安全工作变得复杂。但更大的问题在于该公司庞大的安全防线和攻击面:ANDRITZ 在全球拥有超过 280 个生产基地和服务/销售组织。其 27,000 名员工中有大约一半需要出差,并使用公司的网络和远程连接选项自动访问 IT 资源。许多第三方承包商和工程师也可以访问关键的 IT 系统。

ANDRITZ 首席数字官 Klaus Glatz 意识到了风险。“我们要应对所有这些与设备的远程连接。连接对象不仅有 ANDRITZ 员工,还有很多外部公司。正因如此,我们需要透明度、可见性以及全面了解实时动态。我们不能拿客户的运营来冒险。”

ANDRITZ 的客户所运营的水电站、纸浆和造纸厂、化工厂和金属加工厂都依赖于该公司的工厂、设备和系统来运作。IT 中的安全违规或漏洞可能会造成更深远或灾难性的事件,尤其是在威胁实施者的意图不只在于窃取数据的情况下。