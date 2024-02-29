通过与 IBM 合作伙伴 Bilgi Birikim Sistemleri Ltd. Sti. (BBS) 合作，AKSigorta 将其现有的内容管理系统 (CMS) 替换为 IBM FileNet 平台。此举让该公司提高了内容管理系统的性能，现在可以更快地向客户提供更多创新服务。
AKSigorta 委托 BBS 用IBM FileNet Content Manager 平台替换其现有的内容管理系统。随着内容管理系统性能的提升，该公司可以更快地为客户提供更具创新性的服务
为了在竞争激烈的土耳其保险市场中立于不败之地，AKSigorta 希望通过适当的技术投资来提供卓越的客户体验。“在 AKSigorta，我们努力开发完善的流程，并通过差异化的服务来使自己脱颖而出。”该公司 IT 政府部门经理 Kaan Konak 说道，“我们不断努力为客户创造更好的体验。”
为了实现这一目标，AKSigorta 希望更换其现有的内容管理系统。但是由于现有系统中有大量数据，该项目可能很棘手。此外，现有的内容管理系统支持企业的任务关键型索赔管理流程，因此 AKSigorta 必须确保该流程不会因系统升级而中断。
AKSigorta 与 BBS 合作，用 IBM FileNet Content Manager 平台取代了现有的内容管理系统。在决定选择 IBM 产品之前，AKSigorta 对竞争产品进行了全面的技术分析。该公司选择 IBM FileNet 平台的原因有四个：卓越的性能；强大的分类和认证能力；易于与其他应用程序集成；而且 IBM 还提供了多款增值工具，包括 IBM Content Navigator、IBM Case Manager 和 IBM Watson Discovery 软件。Konak 表示：“这些工具对我们很重要，因为它们将让我们的流程具有差异化优势并能帮助我们开发增值客户体验。”
借助 FileNet 平台，AKSigorta 可以轻松地将其内容管理系统与其他系统和流程（例如策略管理流程）集成。“在下一阶段，我们将把协议管理系统与 FileNet 内容管理系统集成，”Konak 称，“由于 FileNet 平台的灵活性，这简直轻而易举。”
在升级过程中，BBS 帮助 AKSigorta 从之前的内容管理系统中提取了 14TB 数据，并对其进行分析、丰富其元数据然后将其加载到 FileNet 平台中，几乎实现了零数据丢失。
FileNet 平台帮助 AKSigorta 降低了运营成本，因为与以前的解决方案相比，它需要的维护更少。此外，将合作伙伴与该平台集成也非常容易，这样便可以更快地完成集成项目。
随着新内容管理系统的到位，AKSigorta 的系统性能得到了提升。IBM FileNet 平台将数据的读写速度提高了 40%。它还将搜索速度提高了 20%，让员工和客户可以更快地找到他们需要的内容。Konak 表示："我们现在拥有了一个新一代内容管理平台，它具有高可用性和强大的性能，能够每天 24 小时不间断为我们的三百万客户提供服务，处理超过 10,000 份索赔文件。”
AKSigorta（ibm.com 外部链接）是 Sabancı Holding 的子公司，是土耳其一家领先的保险公司。AKSigorta 总部位于伊斯坦布尔，提供消防、海事、机动车、第三方责任、事故、人身事故、信贷、法律保护、工程、农业和健康等保险。该公司设有 10 个地区办事处，并拥有一个由 2,500 名代理商组成的代理商网络。该公司成立于 1960 年。
IBM 合作伙伴 BBS（ibm.com 外部链接）成立于 1992 年，是一家 IT 服务和解决方案提供商，专注于企业内容管理、信息风险和保护以及存储系统。
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美国出品，2018 年 10 月。
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