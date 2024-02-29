为了在竞争激烈的土耳其保险市场中立于不败之地，AKSigorta 希望通过适当的技术投资来提供卓越的客户体验。“在 AKSigorta，我们努力开发完善的流程，并通过差异化的服务来使自己脱颖而出。”该公司 IT 政府部门经理 Kaan Konak 说道，“我们不断努力为客户创造更好的体验。”

为了实现这一目标，AKSigorta 希望更换其现有的内容管理系统。但是由于现有系统中有大量数据，该项目可能很棘手。此外，现有的内容管理系统支持企业的任务关键型索赔管理流程，因此 AKSigorta 必须确保该流程不会因系统升级而中断。