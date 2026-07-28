利用云基础设施加速 SaaS 交付

AgentLocator 借助 IBM Cloud VPC 简化部署并扩展运营
随着 AgentLocator 将其面向北美房地产专业人士的 SaaS 平台进行扩展， 其手动部署流程在规模化时变得越来越难以管理。发布版本需要开发、QA 和 DevOps 团队之间进行大量协调，部署直接在传统基础设施模型上运行的 IIS 服务器上执行。这种方式增加了运营复杂性，延缓了功能交付速度，并增加了部署错误和服务中断的风险。大规模管理基础设施还消耗了本可以专注于产品创新的宝贵资源。为了支持持续增长并满足客户期望，AgentLocator 需要一种能够降低运营复杂性、简化基础设施管理并随业务扩展的运营模式。
AgentLocator 与 IBM 合作，转变其部署方式并创建可扩展的云基础以支持增长。通过实施 IBM Cloud Virtual Private Cloud (VPC) 解决方案，该公司从基于 IIS 的手动部署过渡到自动化、容器化的云原生环境。IBM Cloud Virtual Server for VPC 提供了安全、隔离的网络和企业级控制，而 IBM Cloud Kubernetes Service 则支持利用可按需扩展的灵活云资源来编排容器化工作负载。新架构实现了标准化环境、自动化基础设施配置，以及在开发、QA 和运营团队间一致的 DevOps 工作流。多区域能力进一步提升了应用程序的弹性和可用性。通过自动化取代人工流程，AgentLocator 降低了运营复杂性，最大程度减少了部署风险，并建立了一个可靠的平台，支持随着业务持续增长而加快发布速度。
转型之后，AgentLocator 显著提升了部署速度、运营效率和服务可靠性。自动化基础设施配置减少了人工工作量，最大程度降低了部署风险，使团队能够专注于创新而非维护。
基于云的架构支持实现 80% 更快的基础设施配置、70% 更少的人工管理工作，以及借助 IBM Cloud Kubernetes Service 上 GitOps 驱动的 CI/CD，新功能上市时间缩短 50%。
AgentLocator 支持其平台的动态扩展，能更快响应市场需求，并更高效地交付新功能。凭借可扩展的云基础，AgentLocator 已做好充分准备，支持持续增长和不断变化的业务需求。
AgentLocator 是一家加拿大房地产技术公司，成立于 2011 年，在加拿大和萨拉热窝开展业务。该公司为加拿大和美国的房地产专业人士提供 SaaS 平台，集成了潜在客户生成、CRM、自动化和数字营销功能。其解决方案帮助经纪人管理从潜在客户互动到持续客户关系管理的整个线索生命周期。
© 版权所有 IBM Corporation。2026 年 7 月。
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示例仅供说明之用。实际效果会因客户的系统配置与具体情况存在差异，因此无法保证可实现上述预期成效。