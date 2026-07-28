利用云基础设施加速 SaaS 交付

随着 AgentLocator 将其面向北美房地产专业人士的 SaaS 平台进行扩展， 其手动部署流程在规模化时变得越来越难以管理。发布版本需要开发、QA 和 DevOps 团队之间进行大量协调，部署直接在传统基础设施模型上运行的 IIS 服务器上执行。这种方式增加了运营复杂性，延缓了功能交付速度，并增加了部署错误和服务中断的风险。大规模管理基础设施还消耗了本可以专注于产品创新的宝贵资源。为了支持持续增长并满足客户期望，AgentLocator 需要一种能够降低运营复杂性、简化基础设施管理并随业务扩展的运营模式。