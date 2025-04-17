制造业常见的挑战之一，是以有意义的方式理解高度复杂、相互关联的运营。为了解决此问题，ABB Ability Knowledge Manager 提供了 Production Information Management System (PIMS)，旨在优化运营、改进流程和提高资产性能，并管理合规报告。此外，从该解决方案中获得的洞察分析还可帮助制造商提高效率，降低能耗并减少排放。

为了满足水泥行业特有的高度专业化需求，ABB 提供了 Cement Production Scheduler (CPS) 作为 ABB Ability Knowledge Manager 的附加组件。CPS 有助于优化生产计划，以应对市场需求和能源价格波动，从而降低能源成本并最大限度地减少对环境的影响。CPS 由 ABB 与一家全球大型水泥公司合作开发，它能很好地适应现实世界的行业需求。

CPS 解决方案还为水泥制造商提供了在寻求最佳生产计划时对多种场景进行建模的选项。

ABB 全球产品经理 Rajesh Nandakumar Nair 解释道，“我们希望最大限度地减少依赖关系，以免使用其他技术的企业遇到应用方面的潜在障碍。这促使我们寻找一种不受数据库和 DCS 限制的优化引擎，从而满足水泥行业对性能和灵活性的极端需求。”