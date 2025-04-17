制造业常见的挑战之一，是以有意义的方式理解高度复杂、相互关联的运营。为了解决此问题，ABB Ability Knowledge Manager 提供了 Production Information Management System (PIMS)，旨在优化运营、改进流程和提高资产性能，并管理合规报告。此外，从该解决方案中获得的洞察分析还可帮助制造商提高效率，降低能耗并减少排放。
为了满足水泥行业特有的高度专业化需求，ABB 提供了 Cement Production Scheduler (CPS) 作为 ABB Ability Knowledge Manager 的附加组件。CPS 有助于优化生产计划，以应对市场需求和能源价格波动，从而降低能源成本并最大限度地减少对环境的影响。CPS 由 ABB 与一家全球大型水泥公司合作开发，它能很好地适应现实世界的行业需求。
CPS 解决方案还为水泥制造商提供了在寻求最佳生产计划时对多种场景进行建模的选项。
ABB 全球产品经理 Rajesh Nandakumar Nair 解释道，“我们希望最大限度地减少依赖关系，以免使用其他技术的企业遇到应用方面的潜在障碍。这促使我们寻找一种不受数据库和 DCS 限制的优化引擎，从而满足水泥行业对性能和灵活性的极端需求。”
通过 ESA，ABB 可以根据每次部署和续订的情况来支付 ILOG CPLEX Optimizer 的费用，并且随着应用数量的增加，费率也会越来越优惠。
ABB 可持续发展与卓越运营部全球产品营销经理 Audrey Wang Gosselin 表示，“在水泥行业，盈利能力取决于对生产的精确控制。在此案例中，我们的客户已将 Cement Production Scheduler 的使用范围扩展到 50 多个站点，这体现了它在根据市场需求和能源成本波动确定最佳生产计划方面的价值。”
在 ESA 的帮助下，ABB 继续开发 CPS，并将该解决方案扩展到新客户。该公司为整个解决方案提供直接支持（包括 CPLEX 元素），以帮助客户优化规划和生产流程。
CPS 的用户可从工厂和产品层面的短期生产调度优化中获益，从而降低成本并提高设备效率。提高规划效率也有助于克服调度限制，并且在对未来生产计划进行微调时，还能查看决策标准的完整跟踪记录。
“CPS 使水泥制造商能够在几分钟内计算出优化的生产计划，并比对多种方案，然后再决定选择哪一种来投入生产，”Wang Gosselin 说，“嵌入 ILOG CPLEX Optimizer 的 ABB Ability Knowledge Manager 拥有强大的功能，可帮助我们的客户做出最佳决策以降低成本，并最大限度地减少对环境的影响。IBM 的嵌入式解决方案协议有助于轻松扩展解决方案，从而满足客户的扩展目标。”
ABB 在全球拥有 117 个制造基地和 105,000 多名员工，年收入约为 320 亿美元。该公司将工程技术与先进的软件相结合，以优化产品的制造、运输、供能和操作方式，旨在应对世界能源挑战、实现行业转型并提高可持续性。
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