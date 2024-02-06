N Brown Group 基于“数字优先”的思维方式以及灵活性和创新性，已转型为一家在线零售商。转型工作的一部分是利用 IBM® Cloud 技术支持的新数字平台，提高消费者信贷能力、增强商品规划并转变金融系统。
过去，印刷目录是 N Brown Group 的核心业务，而现在零售市场已急剧转向在线购买。N Brown Group 正在努力吸引这些全新的、不断变化的消费群体，并已成为多个细分消费领域领先的专业时尚在线零售商。
随着该公司进行数字化转型，很明显，内部数据中心的现有系统以及缺乏后台集成是进一步发展的潜在障碍。这些系统已可靠运行多年，但其灵活性、可扩展性或控制能力无法跟上不断发展的在线市场的步伐。
N Brown Group 服务和基础设施主管 David Giles 解释道：“我们现有的系统和现场数据中心为业务提供了良好的服务，但在技术和功能上却阻碍了我们的发展。我们的财务、采购和业务管理系统各自为政、互不集成，而且每次要更新网站时，IT 部门都必须参与进来。这使得企业很难对不可预见的需求激增做出快速反应。IT 员工还要花费大量时间维护内部基础设施，几乎没有时间进行创新。
“N Brown Group 已从一家以商品目录为中心的公司转变为一家现代在线零售商。我们的战略业务转型计划，使得公司在灵活性和创新性的基础上，真正达成了“数字优先”的思维模式。我们认识到，要在不断变化的世界中取得成功，我们必须创建新的平台，开辟新的机遇，提高我们的整体效率和灵活性。”
为了将转型愿景变为现实，N Brown Group 意识到，仅仅引入数字化步骤来取代现有流程是不够的，公司需要对业务进行真正的数字化重塑。
David Giles 表示：“我们的方法是采用一流的数字、零售、金融和销售应用程序。Oracle 应用程序完全符合要求；我们知道，它能使我们的能力达到更高的全球行业标准。”
该公司没有在本地部署实施 Oracle 解决方案，而是开始寻找能够以托管云服务的形式交付新应用程序软件的合作伙伴。
“我们意识到，云服务是支持我们的增长需求并创建一个真正可扩展、灵活的业务平台的最佳方式。整个市场中的云服务仍正在发展成熟过程中，因此我们需要一个能够认识到这一点并与我们共同成长和适应的合作伙伴。IBM 提供一系列出色的云服务、能够有效利用这些服务的真正合作伙伴关系，以及极具吸引力的商业报价，这一切都让我们的合作极其愉快并且非常成功”
“IBM Cloud for Oracle Solutions 以平台即服务的模式为我们提供了一套经过验证的业界领先的应用软件，我们知道，这将满足我们对性能、可靠性和维护的要求。IBM 还在 IBM Cloud [前身为 SoftLayer®] 上提供了基础设施即服务，并与我们现有的传统系统集成，使我们能够享受最新数据中心技术的优势，同时继续从过去的投资中获得价值。”
N Brown Group 与 IBM 合作，采取了分阶段的实施方法。最初，它实施了一个新的财务平台，使用 Oracle Fusion Finance 和 Oracle Fusion Procurement 集成后台流程。该公司委托 IBM Services 来交付该项目关键的第一阶段。除了培训员工使用新平台外，IBM Services 还负责设计和构建、数据迁移的所有方面以及大部分测试工作。
该解决方案依赖于 IBM Cloud for Oracle Solutions，它是专为运行复杂 Oracle 环境的企业而设计。
David Giles 继续说道：“我们从第一阶段的实施中学到了很多，无论是技术上还是文化上。有了这些知识，我们开始进入对客户影响更大的领域，部署了支持性数字平台，随后又部署了基于 Oracle Retail Demand Forecasting 的商品计划应用软件。一开始，我们只为一个欧洲品牌推出了数字平台，该平台非常成功，我们很快将其扩展到英国和美国的多个品牌。
“正如大家预料的那样，对于这样一个改变游戏规则的项目，在实施过程中会遇到许多复杂的问题，特别是 N Brown Group 的要求在整个项目中不断变化。IBM 以竭诚合作的姿态来到我们身边，并与我们的内部专家进行了很好整合，这样我们就能一起克服出现的任何挑战。IBM 成为我们值得信赖的决策者，帮助我们找到最适合我们业务的路线。”
N Brown 已经成为一家拥有现代化、灵活数字平台的在线零售商，达成了自己的转型目标。后台整合使员工能够更高效地工作，而 IT 部门则可以专注于创新。IBM 混合云战略支持数字平台的灵活性要求，David Giles 证实了这一点：“通过建立行业标准平台，我们为未来做好了准备，能够更快地应对零售领域的变化，克服所有品牌和地区的业务障碍。”
“Oracle 和 IBM 帮助我们大大提高了控制水平和敏捷性。每次网站更新都要向 IT 部门提出申请的时代已经一去不复返了；现在，数字平台掌握在企业用户手中，他们可以在发现机会时立即部署促销或价格变动。该数字平台每天支持数以万计的在线订单。”
有了 IBM 在云上管理基础架构和 Oracle 应用程序，以及业务用户处理数字渠道，IT 部门就可以专注于为业务增值。David Giles 表示：“实际上，我们已将 IT 从管理转向创新。”
托管服务方式的好处还不止于此。现在，管理 IT 环境已成为一项运营支出，而不是资本支出，公司可以进行更加明智的投资管理。此外，由于基础设施托管在云上，该企业还享有无与伦比的可扩展性。面向 Oracle 解决方案的 IBM 云还极大地提高了开发运营效率，能够快速进行开发、实验和迭代。
David Giles 解释说：“过去，如果我们需要扩大规模以支持激增的需求，我们就必须购买额外的物理硬件，这种方法既耗时又昂贵。如果我们想扩大规模以支持激增的需求，我们只需联系 IBM，他们就会按下按钮增加我们的容量，而我们只需为所需的内容支付费用。这对于时尚类的业务尤其有用，因为这种业务会定期出现季节性的销售高峰。”
David Giles 总结道：“IBM 是整个项目中真正的合作伙伴。在 IBM 的协助并且托管云服务的情况下，我们使用 Oracle 应用程序在竞争激烈的在线市场上成功推动了销售。”
N Brown Group（ibm.com 外部链接）通过其主要零售品牌 JD Williams、Simply Be 和 Jacamo，以及 Figleaves 和 House of Bath 等专业品牌，帮助客户“找到属于自己的时尚”。该集团在国际上开展业务，年收入为 8.88 亿英镑，利润为 8100 万英镑（2017 财年）。
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