为了将转型愿景变为现实，N Brown Group 意识到，仅仅引入数字化步骤来取代现有流程是不够的，公司需要对业务进行真正的数字化重塑。

David Giles 表示：“我们的方法是采用一流的数字、零售、金融和销售应用程序。Oracle 应用程序完全符合要求；我们知道，它能使我们的能力达到更高的全球行业标准。”



该公司没有在本地部署实施 Oracle 解决方案，而是开始寻找能够以托管云服务的形式交付新应用程序软件的合作伙伴。



“我们意识到，云服务是支持我们的增长需求并创建一个真正可扩展、灵活的业务平台的最佳方式。整个市场中的云服务仍正在发展成熟过程中，因此我们需要一个能够认识到这一点并与我们共同成长和适应的合作伙伴。IBM 提供一系列出色的云服务、能够有效利用这些服务的真正合作伙伴关系，以及极具吸引力的商业报价，这一切都让我们的合作极其愉快并且非常成功”



“IBM Cloud for Oracle Solutions 以平台即服务的模式为我们提供了一套经过验证的业界领先的应用软件，我们知道，这将满足我们对性能、可靠性和维护的要求。IBM 还在 IBM Cloud [前身为 SoftLayer®] 上提供了基础设施即服务，并与我们现有的传统系统集成，使我们能够享受最新数据中心技术的优势，同时继续从过去的投资中获得价值。”



N Brown Group 与 IBM 合作，采取了分阶段的实施方法。最初，它实施了一个新的财务平台，使用 Oracle Fusion Finance 和 Oracle Fusion Procurement 集成后台流程。该公司委托 IBM Services 来交付该项目关键的第一阶段。除了培训员工使用新平台外，IBM Services 还负责设计和构建、数据迁移的所有方面以及大部分测试工作。



该解决方案依赖于 IBM Cloud for Oracle Solutions，它是专为运行复杂 Oracle 环境的企业而设计。



David Giles 继续说道：“我们从第一阶段的实施中学到了很多，无论是技术上还是文化上。有了这些知识，我们开始进入对客户影响更大的领域，部署了支持性数字平台，随后又部署了基于 Oracle Retail Demand Forecasting 的商品计划应用软件。一开始，我们只为一个欧洲品牌推出了数字平台，该平台非常成功，我们很快将其扩展到英国和美国的多个品牌。



“正如大家预料的那样，对于这样一个改变游戏规则的项目，在实施过程中会遇到许多复杂的问题，特别是 N Brown Group 的要求在整个项目中不断变化。IBM 以竭诚合作的姿态来到我们身边，并与我们的内部专家进行了很好整合，这样我们就能一起克服出现的任何挑战。IBM 成为我们值得信赖的决策者，帮助我们找到最适合我们业务的路线。”