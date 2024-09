La présente section décrit les différents types de renseignements que nous recueillons et la manière dont nous les utilisons.

Cela comprend des informations sur Votre compte, Sites Web IBM, Applications d’IBM et services infonuagiques et en ligne, Mise en marché, Relations contractuelles, Services d'assistance, Votre protection et celle d'IBM, Sites IBM, Recrutement et anciens employés, Conduite de nos opérations internes, Témoins de connexion et technologies similaires, et Enfants.

Les informations que nous recueillons et utilisons peuvent inclure des informations de profil, des interactions sur des pages Web, des préférences de mise en marché, des informations permettant d'enquêter sur des activités malveillantes, des enregistrements ou des transcriptions de vos conversations avec nous à des fins d'assistance, des informations pour améliorer nos opérations internes, et plus encore.