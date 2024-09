Loi sur la protection des renseignements personnels, 2013 (POPIA)

Loi sur la promotion de l'accès à l'information (2), 2000 (PAIA)

Si le traitement de vos renseignements personnels est soumis à la POPIA et la PAIA, et que vos renseignements personnels sont traités sur la base d'intérêts légitimes, vous avez le droit de vous objecter au traitement pour des raisons liées à votre situation particulière. Vous trouverez de plus amples informations sur vos droits et sur la manière de les exercer dans le Manuel d'IBM de la POPIA et la PAIA.

Vous pourriez également avoir le droit de déposer une plainte auprès de l'organisme de réglementation de l'Afrique du Sud. Les coordonnées du responsable de la réglementation de l'information (Afrique du Sud) sont disponibles ici.