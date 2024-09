PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS CONFORMÉMENT À LA LÉGISLATION HONGROISE

Prenez note que vous pouvez soumettre vos réclamations concernant le traitement des données, et que ces déclarations feront l'objet d'une enquête et d'une réparation dans les plus brefs délais et au plus tard dans un (1) mois. En cas de violation de vos renseignements personnels, vous pouvez déposer une demande de règlement auprès de l'Autorité nationale pour la protection des données et la liberté d'information (www.naih.hu) conformément à l'article 22 de la loi CXII de 2011 sur le droit à l'autodétermination informationnelle et sur la liberté d'information. De plus, en cas de violation, vous avez le droit de réclamer un remboursement, conformément au Code civil hongrois. Dans le cas d'une telle demande, nous vous fournissons des informations détaillées sur les options de recours. Vous êtes également informé que votre identifiant et votre mot de passe seront supprimés douze mois après la fin de votre processus de candidature ou la dernière fois que vous avez eu accès à cet outil. En postulant à un poste spécifique ou en partageant votre curriculum vitæ avec nous, vous confirmez par la présente que vous êtes informé des conditions ci-dessus et que vous les acceptez explicitement.