Rejoignez IBM au Web Summit de Vancouver, l’un des événements technologiques les plus influents au monde. Cet incontournable rassemble des milliers de professionnels de l’industrie, entrepreneurs, investisseurs et leaders d’opinion venus des quatre coins du globe.

Pendant plusieurs jours, explorez un programme riche en conférences, panels, ateliers et occasions de réseautage, axé sur l’innovation, la collaboration et les technologies de demain. Découvrez les dernières avancées en intelligence artificielle, durabilité, transformation numérique et avenir du travail.

Passez nous voir au salon sportif IA d’IBM, situé sur l’aire d’exposition du Web Summit Vancouver. Découvrez nos technologies en action grâce à des activations interactives, dont notre ping-pong et baby-foot propulsés par l’IA, sans oublier nos 5 à 7 animés chaque jour.

Nous avons hâte de vous y accueillir !