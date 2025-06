IBM au RCC Store 2025

Dans l’environnement dynamique du commerce de détail d’aujourd’hui, les entreprises se tournent vers l’intelligence artificielle pour révolutionner les opérations en magasin et les interactions avec les clients. Explorons les vastes capacités de l’IA , qu’il s’agisse de simplifier les systèmes de point de vente, d’optimiser la gestion des stocks, de renforcer la sécurité ou d’offrir aux employés des outils plus intelligents. Les participants découvriront comment l’IA peut améliorer la qualité de l’expérience tant pour les employés que pour les clients, accroître l’efficacité opérationnelle et, à la fin, générer plus de valeur grâce à une structure robuste et évolutive. Nous plongerons dans des exemples concrets d’utilisation de l’IA, offrant un aperçu de la façon dont ces solutions peuvent transformer votre entreprise de détail en une opération plus efficace, sécuritaire et centrée sur le client.