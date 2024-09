Alors que le choix des produits et des canaux d'achat ne cesse de s'élargir, les marques, les détaillants et les expériences des clients doivent être connectés pour avoir de la valeur. S’il n’y a pas de connexion entre le magasin virtuel et le centre de contact, ou entre le jumeau numérique et l’atelier, les possibilités de créer des relations plus profondes, plus riches et différenciées ne sont pas exploitées. La puissance de l'IA contribue à rendre ces connexions plus rapides, plus personnelles et plus intelligentes pour votre organisation en particulier, mais vous devez tenir la promesse faite au consommateur.

Lorsqu'il s'agit de concrétiser ces expériences et ces achats, deux facteurs essentiels remodèlent les opérations de vente au détail et de biens de consommation. Tout d'abord, la transition vers des opérations durables accélère le processus de réinvention pour atteindre le quadruple objectif : protéger les personnes, la planète, le bénéfice et la raison d'être de l'entreprise. En second lieu, l'IA et la technologie ouverte du cloud hybride remodèlent les processus qui réduisent les coûts et augmentent la résilience, améliorent la qualité des expériences omnicanales et lancent de nouveaux modèles d'entreprise pour accroître la part de marché.