IBM à l'IDC AI & Data Summit 2026

IBM est fière de participer au IDC AI & Data Summit Toronto, où les leaders technologiques et d’affaires du Canada se réunissent pour aborder les principales priorités nationales en matière de stratégie de données et d’IA – faire évoluer l’IA de façon responsable, renforcer les fondations de données et composer avec des attentes réglementaires en pleine évolution.

Alors que les organisations dépassent la simple expérimentation pour déployer l’IA dans des environnements réels, un défi commun persiste : les premiers succès en IA ne se traduisent pas toujours par une répercussion à l’échelle de l’entreprise. La qualité des données, les obstacles liés à l’intégration et une gouvernance incohérente continuent de limiter la capacité à faire évoluer des systèmes intelligents de façon fiable. IDC souligne que l’opérationnalisation responsable et des bases de données solides demeurent essentielles pour exploiter pleinement la valeur de l’IA.

Cette année, IBM présentera des stratégies concrètes pour transformer des projets pilotes isolés en un écosystème d’IA unifié et fiable, où des agents orchestrés peuvent fonctionner en toute sécurité à travers différents domaines d’affaires. Grâce à des perspectives sectorielles et à des discussions dirigées par des experts – y compris la séance d’IBM « Mettre à l’échelle une IA de confiance pour un impact durable en entreprise » – nous explorerons ce qu’il faut pour exécuter des agents IA à grande échelle, établir des architectures de données prêtes pour l’IA et appliquer des cadres de gouvernance qui assurent la fiabilité sans freiner l’innovation.

Joignez‑vous à nous pour découvrir des modèles éprouvés permettant d’accélérer l’adoption de l’IA en entreprise – de l’intégration de systèmes fragmentés à la mesure de la valeur réelle – afin d’aider les dirigeants à se préparer à l’ère des agents tout en bâtissant des fondations axées sur la confiance, la responsabilité et la résilience à long terme.