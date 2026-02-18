IBM au CDAO Canada 2026

IBM est fière de participer au CDAO Canada 2026, l’événement incontournable réunissant les dirigeants responsables de la stratégie de données, de l’analytique et de l’IA partout au pays. Cette édition met l’accent sur l’exploitation de l’IA générative pour transformer les stratégies de données, en aidant les organisations à éliminer les silos, activer un contexte fiable et faire évoluer l’IA de manière responsable.

Alors que les entreprises canadiennes passent du stade des projets pilotes au déploiement à grande échelle, IBM démontrera comment des capacités sémantiques avancées et des architectures fédérées permettent d’unifier les données internes et externes sans migrations complexes. En transformant les données fragmentées en informations exploitables en temps réel, prêtes pour les agents d’IA, les organisations peuvent accélérer la prise de décision tout en maximisant leurs investissements existants.

Les experts d’IBM se joindront à des leaders multisectoriels pour explorer la prochaine étape : des agents d’IA sécurisés et gouvernés capables de récupérer, raisonner et agir à travers les flux de travail de l’entreprise. Les participants découvriront également des pratiques concrètes pour naviguer dans l’évolution du cadre réglementaire canadien — notamment les implications du projet de loi C‑27 — et pour bâtir une IA fiable et conforme à grande échelle.

Joignez-vous à IBM à CDAO Canada pour connecter avec les décideurs du pays, discuter de stratégies pour moderniser les fondations de données et découvrir comment une IA gouvernée et enrichie de contexte peut transformer les opérations des organisations canadiennes.