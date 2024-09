O que é a inspeção visual?

Inspecionar equipamentos, produtos e materiais a olho nu é a forma mais antiga e simples de inspeção visual. Ela é usada ainda hoje na fabricação, na indústria de energia e na área médica porque é, comprovadamente, um método eficaz de detecção de defeitos na superfície.

Na era pré-digital, os inspetores eram treinados para identificar defeitos, às vezes a olho nu e, em outros casos, usando ferramentas bem simples, como luzes e lupas. Com o avanço das câmeras e os drones portáteis de alta qualidade, a inspeção visual evoluiu para um novo patamar. Hoje, as empresas coletam imagens e vídeos digitais de máquinas, produtos manufaturados e outros aspectos das operações físicas para realizar inspeções visuais. As inspeções com sequências de vídeos e imagens podem ser feitas em tempo real por meio de um local remoto ou revisadas posteriormente, após a recuperação da câmera que coleta as imagens.

O software que utiliza a inteligência artificial (IA) também é usado hoje para a automação da inspeção visual. Ao “ensinar” um computador a ler imagens e determinar quando elas atendem a padrões aceitáveis, as empresas podem automatizar o processo de inspeção visual, economizando tempo e, em alguns casos, melhorando a precisão. Isso pode variar desde a identificação de corrosão nas partes superiores das turbinas eólicas até a identificação de conectores defeituosos nos componentes eletrônicos dos produtos.

Um exemplo de integração de IA em sistemas de inspeção visual é o setor automotivo. Os fabricantes de automóveis de hoje usam imagens e deep learning para identificar defeitos de maneira rápida e consistente no início do processo de produção.

Com essa tecnologia, também conhecida como inspeção visual inteligente, as organizações podem realizar inspeções com mais rapidez, precisão e economia em uma ampla variedade de ambientes. Empregando máquinas para realizar testes visuais, as empresas podem manter as pessoas fora de áreas perigosas e de espaços confinados, como tanques de armazenamento, a fim de protegê-las sem sacrificar os benefícios da inspeção visual.