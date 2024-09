Qual é o desempenho total efetivo do equipamento?

A melhoria do TEEP pode trazer diversos desafios, e não melhorar efetivamente o TEEP também pode resultar em uma sequência de perdas: perda de qualidade, perda de cronograma, perda de equipamentos e perda da OEE. Alguns desafios comuns a considerar quando se pretende melhorar o TEEP são:

Disponibilidade e precisão de dados: obter dados precisos e confiáveis para cálculos do TEEP pode ser um desafio. Ele exige captura e monitoramento de várias métricas, incluindo tempo de produção, tempo de inatividade e indicadores de desempenho. Garantir a integridade dos dados e implementar sistemas adequados de coleta de dados pode ser complexo, especialmente em ambientes com várias máquinas, gravação manual de dados ou automação limitada.

Identificação e análise do tempo de inatividade: a identificação com precisão das causas do tempo de inatividade pode ser um desafio. O tempo de inatividade pode se causado por falha do equipamento, manutenção, troca e outros fatores. Conhecer as causas principais e categorizar com precisão os eventos de inatividade pode ser demorado, especialmente em processos complexos de produção.

Equilibrar as demandas de manutenção e produção: encontrar o equilíbrio certo entre as atividades de manutenção e as demandas de produção pode ser um desafio. A manutenção planejada é essencial para evitar interrupções e otimizar o desempenho do equipamento, mas pode resultar em tempo de inatividade da produção.

Otimização de troca: A redução do tempo de troca pode ser um desafio, especialmente para processos que envolvem configurações complexas ou configurações de equipamentos. Equilibrar a necessidade de trocas eficientes com a manutenção da qualidade e segurança do produto pode ser uma tarefa delicada.

Atualização e modernização de equipamentos: A atualização ou modernização com novos equipamentos para melhorar o TEEP pode apresentar desafios como restrições financeiras, problemas de compatibilidade com sistemas existentes e interrupções de produção durante a instalação e o comissionamento. A realização de estudos de viabilidade completos, considerando os benefícios a longo prazo e o planejamento de atualizações eficientes de equipamentos pode ajudar a mitigar esses desafios.

Resistência organizacional à mudança: a implementação de alterações para melhorar o TEEP exige adesão organizacional e superação da resistência à mudança. Os funcionários podem hesitar em adotar novos processos, tecnologias ou práticas de manutenção. Desenvolver uma cultura de melhoria contínua, fornecer treinamento e comunicação adequados e envolver os colaboradores em processos decisórios pode ajudar a superar a resistência.