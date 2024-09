As tarefas de segmentação semântica ajudam as máquinas a distinguirem as diversas classes de objetos e regiões de fundo em uma imagem. Com o surgimento da inteligência artificial (IA) e do aprendizado de máquina (ML) , a segmentação de imagens e a criação de mapas de segmentação desempenham um papel importante no treinamento de computadores para reconhecer um contexto importante em imagens digitais, como paisagens, fotos de pessoas, imagens médicas e outras.

Modelos de aprendizado de segmentação de imagem possibilitam que as máquinas interpretem informações visuais da mesma forma que o cérebro humano. Embora os modelos de segmentação de imagem compartilhem determinados usos com modelos de detecção de objetos, diferem em um aspecto crítico: identificam entidades diferentes contidas em uma imagem no nível do pixel, em vez de aproximar essas informações com uma caixa delimitadora. Essencialmente, enquanto um modelo de classificação de imagem pode determinar o que está contido em uma imagem (mas não fazer nenhuma localização) e um modelo de detecção de objeto pode determinar onde o objeto se encontra em uma imagem, a determinação das formas e dos limites específicos das entidades na imagem exige um modelo de segmentação de imagem.1

Com o sucesso crescente dos algoritmos de deep learning na ajuda das máquinas na interpretação de imagens como dados, as máquinas estão ficando cada vez melhores na identificação de objetos. Enquanto a tarefa de classificação de imagens ajuda a máquina a entender quais informações estão contidas em uma imagem, a segmentação semântica permite que a máquina identifique os locais precisos de diferentes tipos de informações visuais, bem como onde cada uma começa e termina.