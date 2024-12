À medida que a IA generativa prolifera, o volume de dados continua a se expandir exponencialmente, com o volume agregado de dados armazenados previsto para crescer mais de 250% nos próximos 5 anos. As organizações devem aproveitar esses dados para treinar, testar e refinar a IA, mas também devem priorizar a governança e a segurança ao fazer isso.

A combinação do IBM watsonx, a plataforma de dados e IA preparada para empresas, com o Red Hat OpenShift e as soluções de infraestrutura da IBM ajuda as organizações a governar e proteger tanto seus dados quanto seus modelos de IA, sem comprometer o desempenho. Veja como líderes do setor usam a tecnologia e a experiência da IBM para gerenciar dados confiáveis em ambientes híbridos—na nuvem, no local, em edge—alimentando suas ambições de IA de forma segura e sem dificuldades.

Palestrantes:

o Ric Lewis, vice-presidente sênior de infraestrutura da IBM

o Mohamad Ali, vice-presidente sênior e diretor de operações da IBM Consulting, IBM

o Tyler Derr, diretor de tecnologia da Broadridge Financial Solutions Ltd.

o Thomas Baumann, evangelista de dados, Swiss Mobiliar

o Byron Schmidt, diretor do programa de clientes estratégicos da nuvem | RISE, SAP SE

o Brian Shield, vice-presidente sênior, diretor de tecnologia, Boston Red Sox | Fenway Sports Management