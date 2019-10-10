O Tekton é um conjunto de componentes compartilhados para construir sistemas de integração contínua e entrega contínua (CI/CD), gerenciados pela Continuous Delivery Foundation (CDF) de código aberto. O Tekton permite que os desenvolvedores construam, testem e implementem aplicativos no Kubernetes usando um framework de código aberto, independente de fornecedor e nativo do Kubernetes.
O objetivo é modernizar a entrega contínua fornecendo especificações do setor para pipelines, fluxos de trabalho e outros blocos de construção. O Tekton permite que você construa, teste e implemente em vários provedores de nuvem ou sistemas locais abstraindo os detalhes de implementação subjacentes.
Simplificando, o projeto Tekton Pipelines fornece recursos no estilo Kubernetes para declarar pipelines no estilo CI/CD. Esses recursos são descritos naturalmente em yaml e armazenados em um repositório de código. Essa abordagem de pipeline como código oferece os benefícios de controle de versão e controle de origem.
O Tekton oferece um conjunto de extensões de recursos personalizados para o Kubernetes que definem pipelines e conceitos relacionados. A seguir estão os blocos de construção básicos do Tekton Pipeline:
Além de ser nativo do Kubernetes, um Tekton Pipeline pode ser usado para implementar em qualquer ambiente (cluster do Kubernetes, Cloud Foundry, máquinas virtuais (VMs) etc.) e as tarefas de pipeline são executadas com segurança isolada, proporcionando a capacidade de atender de forma flexível as necessidades da entrega contínua moderna.
Para ver mais de perto, veja o nosso vídeo, "O que é o Tekton?":
A The Continuous Delivery Foundation (CDF) serve como o lar neutro em relação a fornecedores de muitos dos projetos que mais crescem para entrega contínua, incluindo Jenkins, Jenkins X, Spinnaker e Tekton. A CDF apoia profissionais de DevOps com um modelo aberto, treinamento, diretrizes do setor e foco na portabilidade.
A IBM é a principal patrocinadora da CDF e está participando ativamente dessa comunidade e de seu ecossistema para ajudar a moldar o futuro da CI/CD. Nossa participação nessa fundação garante que possamos oferecer aos nossos clientes soluções nativas da nuvem de ponta que oferecem aplicações de alta qualidade com velocidade.