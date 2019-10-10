O que é o Tekton?

Simplificando, o projeto Tekton Pipelines fornece recursos no estilo Kubernetes para declarar pipelines no estilo CI/CD. Esses recursos são descritos naturalmente em yaml e armazenados em um repositório de código. Essa abordagem de pipeline como código oferece os benefícios de controle de versão e controle de origem.

O Tekton oferece um conjunto de extensões de recursos personalizados para o Kubernetes que definem pipelines e conceitos relacionados. A seguir estão os blocos de construção básicos do Tekton Pipeline:

Tarefa : define um conjunto de etapas de compilação, como compilar código, executar testes e criar e implementar imagens.





: define um conjunto de etapas de compilação, como compilar código, executar testes e criar e implementar imagens. Pipeline : define o conjunto de tarefas que compõem um pipeline.





: define o conjunto de tarefas que compõem um pipeline. PipelineResource : define um objeto que é uma entrada (como um repositório Git) ou uma saída (como uma imagem do Docker) do pipeline.





: define um objeto que é uma entrada (como um repositório Git) ou uma saída (como uma imagem do Docker) do pipeline. PipelineRun: define a execução de um pipeline. Esse recurso faz referência ao pipeline a ser executado e quais PipelineResource(s) usar como entrada e saída.

Além de ser nativo do Kubernetes, um Tekton Pipeline pode ser usado para implementar em qualquer ambiente (cluster do Kubernetes, Cloud Foundry, máquinas virtuais (VMs) etc.) e as tarefas de pipeline são executadas com segurança isolada, proporcionando a capacidade de atender de forma flexível as necessidades da entrega contínua moderna.

