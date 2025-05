Em uma economia global cada vez mais complexa, torna-se mais difícil enxergar todas as etapas envolvidas na jornada de um produto, da criação ao consumidor final. O objetivo da transparência na cadeia de suprimentos é oferecer maior acesso a informações sobre cada parte do processo, beneficiando tanto a empresa responsável pelo produto quanto os consumidores que o adquirem.

O conceito de visibilidade na cadeia de suprimentos, no qual as empresas têm uma visão de todas as atividades dentro da cadeia, aplica-se principalmente à capacidade interna de visualizar informações da cadeia de suprimentos. A transparência, no entanto, vai além do conhecimento interno. A transparência da cadeia de suprimentos não se trata apenas de a própria empresa acessar informações, mas também de torná-las acessíveis aos stakeholders externos, incluindo clientes, investidores e reguladores.