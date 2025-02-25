Técnicas de RAG

A RAG avançada funciona como um processo sequencial baseado em etapas da seguinte forma:

1. Processamento de consultas: ao receber uma consulta do usuário, ela é transformada em um vetor de alta dimensão usando o modelo de embedding que captura o significado semântico da consulta.

2. Recuperação de documentos: a consulta codificada atravessa um enorme banco de dados de conhecimento que fornece recuperação híbrida usando pesquisa vetorial densa e recuperação esparsa, ou seja, similaridade semântica e pesquisa baseada em palavras-chave. Assim, os resultados introduzem correspondências de palavras-chave semânticas nos documentos recuperados.

3. Reclassificação de documentos recuperados: o recuperador fornece uma pontuação final com base no contexto e em relação à consulta que recupera os documentos.

4. Fusão contextual para geração: como cada documento é codificado de forma diferente, o decodificador funde todos os contextos codificados para garantir que as respostas geradas tenham coerência com a consulta codificada.

5. Geração de respostas: o gerador da RAG avançada, geralmente um LLM, como o modelo IBM Granite ou Llama, fornece a resposta com base nos documentos recuperados.

6. Ciclo de feedback: a RAG avançada usa várias técnicas, como aprendizado ativo, aprendizado por reforço e cotreinamento de recuperador-gerador para melhorar continuamente seu desempenho. Durante essa fase, ocorrem sinais implícitos, como cliques em documentos recuperados que deduzem relevância, causando feedback explícito que inclui correções ou classificações para aplicação adicional durante a geração. Portanto, ao longo dos anos, essas estratégias melhoram a recuperação, bem como os processos de geração de respostas, para que respostas mais precisas e relevantes possam ser produzidas6.