Os clientes da IBM podem aproveitar o poder da plataforma de edge computing multiacesso com as soluções de IA da IBM e os recursos de nuvem híbrida da Red Hat. Com a IBM, os clientes podem trazer sua própria rede e infraestrutura de edge existentes, e nós fornecemos o software que é executado sobre elas para criar uma solução unificada.

O Red Hat OpenShift permite a virtualização e a conteinerização do software de automação para fornecer flexibilidade avançada na implementação de hardware, otimizada de acordo com as necessidades da aplicação. Ele também fornece orquestração eficiente do sistema, permitindo a tomada de decisão baseada em dados em tempo real na edge e processamento adicional na nuvem.

A IBM oferece uma gama completa de soluções otimizadas para IA, de servidores e armazenamento a software e consultoria. A última geração de servidores, armazenamento e software da IBM pode ajudá-lo a modernizar e escalar no local e na nuvem com nuvem híbrida rica em segurança e automação e insights de IA confiáveis.