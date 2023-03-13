Como consumidores, depositamos muita confiança nos bancos e sabemos que eles têm acesso a uma variedade de dados, que vão desde transações e pontuações de crédito até coisas como a nossa idade. Embora ter todos esses dados seja importante para ajudar a oferecer os tipos de experiências do cliente de alta qualidade e sem atritos que esperamos no mundo de prioridade digital de hoje, os bancos devem primeiro converter esses dados em insights praticáveis para criar valor verdadeiro.

Para analisar esses dados de forma rápida e eficiente, os bancos podem recorrer a soluções de IA e aprendizado de máquina alimentadas por HPC. Embora a HPC não seja uma novidade para o setor de serviços financeiros (com sua longa história em permitir que as organizações realizem cálculos), agora é a hora de os bancos transformarem e aproveitarem a HPC para uma nova era impulsionada pela IA e pelo aprendizado de máquina. Ao usar a HPC para alimentar a IA e o aprendizado de máquina, as instituições de serviços financeiros podem entender os dados para ajudá-las a tomar decisões de negócios importantes.

Por exemplo, os bancos podem aproveitar a IA baseada em HPC para situações crítico, como detecção de fraude, ou para ações não urgentes, como atendimento ao cliente. Nesses cenários, os algoritmos podem detectar atividades incomuns e potencialmente fraudulentas no cartão de crédito de um cliente ou detectar sentimentos específicos (como frustração ou aborrecimento) em uma interação de atendimento ao cliente impulsionada por assistentes virtuais. Em ambos os cenários, o algoritmo pode ajudar a desencadear uma ação, como sinalizar a atividade suspeita do cartão de crédito para o cliente via texto ou transferir o cliente para um agente em tempo real para obter mais ajuda antes que suas frustrações aumentem.

Conforme o setor de serviços financeiros continua se transformando, os bancos podem aproveitar a HPC para ajudar a calcular diariamente sua posição de risco para os reguladores. Se as instituições financeiras puderem gerar análises de risco cada vez mais precisas e adotar tecnologias de última geração, como IA e aprendizado de máquina (todas impulsionadas por HPC), elas poderão impulsionar suas metas de inovação, enquanto também lidam com suas exigências regulatórias.