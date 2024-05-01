Vamos explorar alguns dos recursos ou casos de uso em que observamos mais interesse:

1. Sumarização

A sumarização continua sendo o principal caso de uso da Tecnologia de IA generativa. Juntamente com a pesquisa e a interação multimodal, a IA generativa é uma ótima assistente. Os fabricantes usam a sumarização de diferentes maneiras.

Eles podem usá-lo para projetar uma maneira melhor para que os operadores recuperem as informações corretas de forma rápida e eficaz do vasto repositório de manuais operacionais, SOPs, livros de registro, incidentes passados e muito mais. Isso permite que os funcionários se concentrem mais em suas tarefas e progridam sem atrasos desnecessários.

A IBM tem aceleradores de IA generativa focados na fabricação para fazer isso. Além disso, esses aceleradores são pré-integrados a vários serviços de IA em nuvem e recomendam o melhor LLM (grande modelo de linguagem) para seu domínio.

O resumo também é útil em ambientes operacionais hostis. Se a máquina ou o equipamento falhar, os engenheiros de manutenção podem usar a IA generativa para diagnosticar rapidamente os problemas com base no manual de manutenção e em uma análise dos parâmetros do processo.

2. Compreensão de dados contextuais

Os sistemas de dados geralmente causam grandes problemas em empresas de fabricação. Geralmente, eles são díspares, isolados e multimodais. Várias iniciativas para criar um gráfico de conhecimento desses sistemas foram apenas parcialmente bem-sucedidas devido à profundidade do conhecimento legado, documentação incompleta e dívida técnica incorrida ao longo de décadas.

A IBM desenvolveu um sistema de descoberta de conhecimento impulsionado por IA que usa IA generativa para liberar novos insights e acelerar as decisões baseado em dados com dados industriais contextualizados. A IBM também desenvolveu um acelerador para engenharia de funcionalidade com reconhecimento de contexto no domínio industrial. Isso permite visibilidade em tempo real dos estados do processo (normal/anormal), alivia obstruções frequentes do processo e detecta e prevê o golden lote.

A IBM criou um consultor de força de trabalho que usa resumo e compreensão de dados contextuais com detecção de intenção e interação multimodal. Operadores e engenheiros de fábrica podem usar isso para concentrar-se rapidamente em uma área problemática. Os usuários podem fazer perguntas por fala, texto e apontamento, e o consultor de IA generativa as processará e fornecerá uma resposta, tendo consciência do contexto. Isso reduz a carga cognitiva dos usuários, ajudando-os a realizar a análise de causa raiz de forma mais rápida, reduzindo o tempo e o esforço.

3. Assistência à programação

A IA generativa também ajuda na programação, incluindo a documentação, a modernização e o desenvolvimento de código. Como exemplo de como a IA generativa ajuda na modernização da TI, considere o caso de uso da Water Corporation. A Water Corporation adotou o Watson Code Assistant, que é alimentado pelos recursos de IA da IBM, para ajudar na transição para uma infraestrutura SAP baseada em nuvem.

Essa ferramenta acelerou o desenvolvimento de código usando recomendações geradas por IA com base em entradas de linguagem natural, reduzindo significativamente os tempos de implementação e o trabalho manual. Com o Watson Code Assistant, a Water Corporation obteve uma redução de 30% nos esforços de desenvolvimento e nos custos associados, mantendo a qualidade e a transparência do código.

4. Gestão de ativos

A IA generativa tem o poder de transformar a gestão de ativos.

A IA generativa pode criar modelos de base para ativos. Quando é necessário prever múltiplos KPIs no mesmo processo ou há uma frota de ativos semelhantes. É melhor desenvolver um modelo de base do ativo e ajustá-lo com ajuste fino várias vezes.

A IA generativa também pode treinar para manutenção preditiva. Os modelos de base são muito úteis se os dados de falhas forem escassos. Modelos de IA tradicionais precisam de muitos rótulos para fornecer uma precisão razoável. No entanto, em modelos de base, podemos pré-treinar modelos sem nenhum rótulo e fazer o ajuste fino com os rótulos limitados.

Além disso, a IA generativa oferece suporte e treinamento aos técnicos. Os fabricantes podem usar as tecnologias de IA generativa para criar um simulador de treinamento para os operadores e técnicos. Além disso, durante o processo de reparo, as tecnologias de IA generativa podem fornecer orientações e gerar o melhor procedimento de reparo.