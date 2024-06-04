No ambiente de negócios competitivo de hoje, as empresas enfrentam questões complexas e computacionais que exigem resolução rápida. Esses problemas podem ser muito complexos para um único sistema lidar ou podem exigir um tempo prolongado para resolver. Para empresas que precisam de respostas rápidas, cada minuto conta. Permitir que os problemas permaneçam por semanas ou meses não é viável para empresas determinadas a ficar à frente da concorrência. Para lidar com esses desafios, empresas de vários setores, como as de semicondutores, ciências da vida, saúde, serviços financeiros e muito mais, adotaram a computação de alto desempenho (HPC).
Com a HPC, as empresas estão aproveitando a velocidade e o desempenho que vêm com computadores poderosos trabalhando juntos. Isso pode ser especialmente útil em meio a um esforço cada vez maior para desenvolver a IA em uma escala cada vez maior. Embora analisar grandes quantidades de dados possa parecer impossível, a HPC permite o uso de recursos computacionais de alta qualidade que podem realizar muitos cálculos de forma rápida e paralela para ajudar as empresas a obter insights mais rapidamente. Ao mesmo tempo, a HPC é usada para ajudar as empresas a levar novos produtos ao mercado. Ela também é usada para gerenciar melhor riscos e muito mais, e é por isso que um número crescente de empresas a está adotando.
O mais comum é que as empresas que executam cargas de trabalho com picos de atividade descubram que eles excedem a capacidade de computação disponível no local. Este é um exemplo de onde a computação em nuvem pode aumentar a HPC no local para transformar a abordagem da empresa para HPC com recursos de nuvem. A nuvem pode ajudar a lidar com picos de demanda durante os ciclos de desenvolvimento de produtos, que podem durar de um curto período a um mais longo, e permitir que as organizações tenham acesso ininterrupto aos recursos e capacidades que podem não ter necessidade. As empresas que usam a HPC na nuvem podem aproveitar os benefícios de maior flexibilidade, escalabilidade aprimorada, melhor agilidade, melhor eficiência de custos e muito mais.
A Cadence é uma inovadora global em automação de projetos eletrônicos (EDA) com mais de 30 anos de experiência em software computacional. Ela ajudou empresas em todo o mundo a projetar produtos eletrônicos que impulsionam as tecnologias emergentes de hoje, incluindo chips. A crescente demanda por mais chips, juntamente com a incorporação da IA e do aprendizado de máquina em seus processos de EDA pela empresa, significa que sua necessidade de poder de computação está em um nível sem precedentes. Para organizações no setor de EDA, como a Cadence, são fundamentais soluções que permitem que as cargas de trabalho alternem sem dificuldades entre o local e a nuvem, ao mesmo tempo em que permitem a diferenciação de projeto para projeto.
A Cadence usa o IBM Cloud HPC com o IBM® Spectrum LSF como workload scheduler para apoiar o desenvolvimento de software de projeto de chips e sistemas, que requer soluções inovadoras, recursos poderosos e suporte de segurança avançado. Ao usar o IBM Cloud HPC, a Cadence relata melhor tempo de solução, melhorias de desempenho, reduções de custos e gerenciamento de cargas de trabalho simplificado.
Além disso, a Cadence entende em primeira mão que migrar para a nuvem pode exigir novos conhecimentos e recursos que nem todas as empresas possuem. O portfólio abrangente da Cadence nuvem visa ajudar clientes em todo o mundo a usar as possibilidades da nuvem com o Cadence serviço de nuvem como uma solução pronta para uso, ideal para startups e clientes de pequeno e médio porte, e com a opção de nuvem gerenciada pelo cliente conhecida como Cloud Passport para habilitar as ferramentas da Cadence para clientes de grandes empresas. A Cadence se dedica a dar aos seus clientes um caminho fácil para a nuvem, conectando-os a provedores de serviços experientes, como a IBM, cujas plataformas podem ser usadas para implementar as ferramentas da Cadence em ambientes de nuvem. Para empresas que desejam impulsionar a inovação em escala, o modelo Cadence Cloud Passport pode fornecer acesso a ferramentas de software prontas para nuvem para uso no IBM Cloud.
Tradicionalmente, os sistemas de HPC eram construídos no local. No entanto, os grandes modelos e as grandes cargas de trabalho que existem hoje muitas vezes não são compatíveis com o hardware que a maioria das empresas tem no local. Devido aos altos custos iniciais de obtenção de GPUs, CPUs e redes, bem como os de construção das infraestruturas de data center necessárias para executar a computação com eficiência em escala, muitas empresas têm utilizado provedores de infraestrutura de nuvem que já fizeram investimentos maciços em seu hardware. Para obter o valor total das infraestruturas locais e de nuvem pública, muitas organizações estão adotando uma arquitetura de nuvem híbrida que se concentra no mecanismo de transformação de partes do data center local de uma empresa em infraestrutura de nuvem privada.
Ao adotar uma abordagem de nuvem híbrida para HPC, onde a nuvem e o local são usados juntos, as organizações podem usar os pontos fortes de ambas, permitindo que as organizações tenham a agilidade, flexibilidade e segurança necessárias para atender às suas demandas. Por exemplo, o IBM Cloud HPC pode ajudar as organizações a gerenciar de forma flexível cargas de trabalho de uso intensivo de computação no local. Com segurança e controles integrados à plataforma, o IBM Cloud HPC também permite que as organizações consumam a HPC como um serviço totalmente gerenciado, ajudando-as a lidar com riscos de terceiros e quartos.
Ao usar serviços de nuvem híbrida por meio de plataformas como o IBM Cloud HPC, as empresas podem resolver muitos de seus desafios mais difíceis. À medida que as organizações continuam a adotar a HPC, elas devem considerar como uma nuvem híbrida pode complementar as implementações tradicionais de infraestrutura de HPC no local.
