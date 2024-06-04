A Cadence é uma inovadora global em automação de projetos eletrônicos (EDA) com mais de 30 anos de experiência em software computacional. Ela ajudou empresas em todo o mundo a projetar produtos eletrônicos que impulsionam as tecnologias emergentes de hoje, incluindo chips. A crescente demanda por mais chips, juntamente com a incorporação da IA e do aprendizado de máquina em seus processos de EDA pela empresa, significa que sua necessidade de poder de computação está em um nível sem precedentes. Para organizações no setor de EDA, como a Cadence, são fundamentais soluções que permitem que as cargas de trabalho alternem sem dificuldades entre o local e a nuvem, ao mesmo tempo em que permitem a diferenciação de projeto para projeto.

A Cadence usa o IBM Cloud HPC com o IBM® Spectrum LSF como workload scheduler para apoiar o desenvolvimento de software de projeto de chips e sistemas, que requer soluções inovadoras, recursos poderosos e suporte de segurança avançado. Ao usar o IBM Cloud HPC, a Cadence relata melhor tempo de solução, melhorias de desempenho, reduções de custos e gerenciamento de cargas de trabalho simplificado.

Além disso, a Cadence entende em primeira mão que migrar para a nuvem pode exigir novos conhecimentos e recursos que nem todas as empresas possuem. O portfólio abrangente da Cadence nuvem visa ajudar clientes em todo o mundo a usar as possibilidades da nuvem com o Cadence serviço de nuvem como uma solução pronta para uso, ideal para startups e clientes de pequeno e médio porte, e com a opção de nuvem gerenciada pelo cliente conhecida como Cloud Passport para habilitar as ferramentas da Cadence para clientes de grandes empresas. A Cadence se dedica a dar aos seus clientes um caminho fácil para a nuvem, conectando-os a provedores de serviços experientes, como a IBM, cujas plataformas podem ser usadas para implementar as ferramentas da Cadence em ambientes de nuvem. Para empresas que desejam impulsionar a inovação em escala, o modelo Cadence Cloud Passport pode fornecer acesso a ferramentas de software prontas para nuvem para uso no IBM Cloud.