O que é análise de processos de negócios?

Você deve estar se perguntando, neste momento, quem em uma organização é responsável pela BPA, dadas as funções, recursos e conjuntos de habilidades?

Certamente, os recursos podem ser limitados para as PMEs. Trabalhar com um consultor de análise de negócios externo pode ser o caminho mais viável.

No nível corporativo, as empresas empregam analistas de processos de negócios e arquitetos de processos para realizar análises de processos de negócios. Esses são termos diferentes para funções semelhantes. Ambas as funções podem trabalhar com arquitetos de negócios ou trabalhar com executivos e líderes de divisões.

Além disso, a análise de processos de negócios depende da experiência de especialistas no assunto. Isso pode incluir vários funcionários, stakeholders e consultores, como analistas, cientistas de dados, quants, TI, administradores e funcionários que estão estreitamente alinhados a um processo.