Blockchain no centro de um ecossistema de operadoras de telecomunicações

Várias organizações do setor de telecomunicações, como a GSMA e a Communication Blockchain Network, apoiada pela GSMA e pela ITW GLF, estão demonstrando interesse na blockchain como a solução preferida para o gerenciamento de transações de alto volume.

O principal motivo dessa escolha é que, para resolver um problema de todo o setor, eles estão procurando uma solução de todo o setor. Uma rede blockchain, por meio de sua tecnologia de livro-razão distribuído, pode fornecer o alcance e a governança necessários para impulsionar padrões compartilhados entre concorrentes no mesmo setor de forma colaborativa.

Além disso, a blockchain possibilita um ecossistema aberto e interoperável baseado em padrões compartilhados, onde cada player pode trazer seus próprios dados, compartilhá-los com segurança e contribuir para a realização de suas metas de negócios.

Olhando mais de perto para o processo específico de compensação e liquidação de grandes quantidades de transações, a blockchain tem recursos que combinam perfeitamente com os problemas enfrentados pelas operadoras.

A blockchain permite que as partes vejam os mesmos dados (valores, volumes e muito mais) para cada transação. Os contratos inteligentes traduzem contratos complexos em código digital, para que não precisem mais ser executados manualmente. Mecanismos de consenso reduzem as disputas no final do processo de solução.

Esses recursos permitem que as empresas de telecomunicações economizem tempo e mão de obra dedicados a processos manuais e reduzam o dinheiro preso em disputas.