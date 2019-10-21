Blockchain no centro de um ecossistema de operadoras de telecomunicações

As telecomunicações são um aspecto central da nossa vida diária: estamos sempre conectados graças aos nossos telefones, e essa é a realidade para a maioria de nós no planeta. Os provedores de serviços de comunicação, mais comumente conhecidos como operadoras de telecomunicações, têm construído uma rede de infraestrutura e relacionamentos comerciais nas últimas décadas.
Novas tendências dos setores — móvel global, Internet das coisas e 5G — estão apresentando novos desafios e uma nova abordagem de negócios. Projetos recentes dentro do setor mostram que a blockchain é uma tecnologia que pode apoiar a transformação do setor.
Em 2018, 93 milhões de americanos viajaram para o exterior, de acordo com o U.S. Commerce Department’s National Travel and Tourism Office. É claro que todos eles tinham um celular. Quando pousaram em solo estrangeiro, seus telefones se conectaram a uma rede estrangeira. Suas operadoras americanas cobravam por cada chamada telefônica, texto ou dados consumidos no exterior através da rede estrangeira. No back-end, os provedores de rede estrangeiros cobravam dos americanos por permitir que os assinantes usassem a infraestrutura local.
Agora, imagine esse cenário se repetindo para milhões de pessoas que viajam todos os dias por qualquer país do mundo, ou para as milhões que fazem chamadas internacionais de suas casas ou escritórios para outros países. Você pode ter uma ideia de quanto os provedores de dados precisam gerenciar para cobrar uns dos outros por esses serviços.
Todos os meses, bilhões de transações precisam ser rastreadas, validadas, reconciliadas, liberadas e liquidadas com base em acordos internacionais complexos entre partes concorrentes. Isso cria um cenário ideal para o qual a blockchain pode simplificar as operações e aliviar as transportadoras do fardo de processos manuais, disputas legais e custos imprevistos.
Várias organizações do setor de telecomunicações, como a GSMA e a Communication Blockchain Network, apoiada pela GSMA e pela ITW GLF, estão demonstrando interesse na blockchain como a solução preferida para o gerenciamento de transações de alto volume.
O principal motivo dessa escolha é que, para resolver um problema de todo o setor, eles estão procurando uma solução de todo o setor. Uma rede blockchain, por meio de sua tecnologia de livro-razão distribuído, pode fornecer o alcance e a governança necessários para impulsionar padrões compartilhados entre concorrentes no mesmo setor de forma colaborativa.
Além disso, a blockchain possibilita um ecossistema aberto e interoperável baseado em padrões compartilhados, onde cada player pode trazer seus próprios dados, compartilhá-los com segurança e contribuir para a realização de suas metas de negócios.
Olhando mais de perto para o processo específico de compensação e liquidação de grandes quantidades de transações, a blockchain tem recursos que combinam perfeitamente com os problemas enfrentados pelas operadoras.
A blockchain permite que as partes vejam os mesmos dados (valores, volumes e muito mais) para cada transação. Os contratos inteligentes traduzem contratos complexos em código digital, para que não precisem mais ser executados manualmente. Mecanismos de consenso reduzem as disputas no final do processo de solução.
Esses recursos permitem que as empresas de telecomunicações economizem tempo e mão de obra dedicados a processos manuais e reduzam o dinheiro preso em disputas.
O setor de telecomunicações está enfrentando uma das maiores mudanças de sua história devido à chegada da Internet das coisas e do 5G. Ambas as tecnologias estão suportando a substituição de voz para dados. Historicamente, a voz era a motivação de grandes volumes de transações, mas agora os dados têm uma participação maior e crescente, graças ao papel das máquinas na geração de grandes quantidades de entradas de IoT.
A abundância e o crescimento de dados impõem às operadoras o desafio de armazenar, gerenciar e trocar essas informações para gerar valor comercial. A blockchain pode ser a plataforma viabilizadora de casos de uso inovadores e de alto valor, como controle de acesso a dados (permitindo que os usuários finais decidam como e quem deve ter acesso aos dados gerados por eles), identidade de dispositivo (integrando blockchain, IoT e segurança para registrar o dispositivo em a rede e evita uso prejudicial) ou troca de dados (criar mercados de dados acessíveis onde os fornecedores de dados são recompensados pelos consumidores de dados).
O setor de telecomunicações está fortalecendo seu ecossistema global e está buscando uma tecnologia que promova a colaboração e a criatividade. A blockchain é uma opção ideal e pode permitir maior eficiência e novos recursos que ainda não foram explorados.