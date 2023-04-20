Os clientes e funcionários de hoje esperam uma experiência de usuário personalizada e conectada em tempo real em qualquer plataforma. À medida que as aplicações empresariais crescem e evoluem para lidar com essas necessidades, a integração entre aplicações se torna cada vez mais importante. A criação manual de integrações ponto a ponto é demorada, ineficiente e cara. e as organizações precisam de uma maneira melhor de consumir e compartilhar dados, bem como de uma maneira mais flexível e ágil de adicionar novas funcionalidades e soluções. É aqui que as interfaces de programação de aplicativos (APIs) podem ajudar. A conectividade orientada por APIs, também conhecida como integração orientada por APIs ou conectividade de APIs, lida com esses requisitos para ajudar as organizações a quebrar silos de dados, melhorar a colaboração, responder rapidamente às mudanças e aumentar a inovação.
Uma API é um conjunto de regras definidas que permite que diferentes aplicações se comuniquem entre si. As APIs fornecem uma maneira moderna e eficiente de permitir que outras pessoas acessem e consumam dados e serviços de uma organização, permitindo que as empresas abram seus dados e funcionalidades de aplicações em todo o seu ecossistema, incluindo desenvolvedores terceirizados externos, parceiros de negócios e departamentos internos dentro de suas empresas.
As APIs são blocos de construção leves e modulares que podem ser reutilizados e reunidos em várias aplicações para proporcionar consistência e escalabilidade, além de serem facilmente protegidas e controladas. Portanto, não é surpresa que a adoção de APIs tenha disparado nos últimos anos. Estima-se que 75% (fonte: IDC FutureScape: Top 10 Worldwide Future of Connectedness Predictions, novembro de 2022) de todas as empresas usarão APIs no próximo ano, tanto interna quanto externamente, em vários setores e em uma ampla variedade de casos de uso.
Embora as APIs estejam mudando a maneira como os negócios são feitos, elas podem se tornar difíceis de manejar. Uma organização típica tem 15.564 APIs em uso atualmente (fonte: pesquisa da 451, patrocinada pela Noname). Quando ocorrem mudanças, como uma nova fonte de dados adicionada ou uma alteração em uma fonte de dados existente, pode ser impossível para a equipe de TI continuar programando as APIs manualmente.
A conectividade orientada por APIs é uma metodologia moderna para integrar aplicações e dados por meio de APIs reutilizáveis. Substitui o estilo complexo de integração ponto a ponto para permitir uma arquitetura mais flexível, escalável e ágil. O uso de APIs (que podem ser gerenciadas, protegidas, publicadas e monetizadas usando softwares de API management) como ativos reutilizáveis permite uma integração mais rápida, eficiente e escalável.
Uma abordagem de conectividade orientada por APIs ajuda as organizações das seguintes maneiras:
A conectividade orientada por APIs é composta por duas tecnologias complementares: integração de aplicações e API management.
O software de API management permite que você governe, gerencie, proteja e monetize APIs. A integração de aplicações, como o nome implica, é responsável por implementá-los e integrá-los, independentemente do formato. A integração de aplicações também permite que os usuários criem e autorem APIs, enquanto o API management fornece métodos para controlá-las.
As plataformas de integração de aplicações compatíveis com APIs oferecem uma oportunidade de mudar a forma como as equipes de TI operam, permitindo que tecnólogos de negócios e desenvolvedores menos experientes componham aplicativos e integrações, além de permitir que a equipe de TI se concentre em prioridades mais estratégicas, como organizações mais complexas e geradoras de receita, atividades e governança.
A IBM usa uma abordagem modular, mas integrada, para a conectividade orientada por APIs, permitindo que as organizações comprem apenas aquilo de que precisam. O IBM® API Connecté uma solução de API management que dá suporte a todo o ciclo de vida das APIs e permite que os provedores criem e gerenciem APIs. Elas podem proteger APIs usando políticas de segurança e governança prontas para uso. Da mesma forma, eles podem compartilhar APIs dentro e fora da organização usando o portal do desenvolvedor do App Connect e promover a reutilização. Eles também podem descobrir APIs existentes por meio do Portal do Desenvolvedor de maneira de autoatendimento e reutilizar APIs existentes para outros projetos.
O IBM App Connect é uma application platform fácil de usar na qual é possível criar e reutilizar APIs. Com uma interface de pouco código adequada para usuários corporativos, ele ajuda a simplificar a integração de aplicativos e aumentar a reutilização de API. Está disponível como uma oferta de SaaS ou no local. Com o IBM App Connect, usuários corporativos e especialistas em integração podem descobrir APIs existentes por meio do catálogo do App Connect. Eles podem reutilizar APIs existentes em projetos de integração de aplicativos/dados e podem criar novas APIs a partir de fluxos de integração orientados por modelos.
Ambos são componentes principais da solução IBM iPaaS . A forte integração entre o App Connect e o API Connect permite que as organizações colaborem e inovem. Uma API criada com o API Connect pode ser descoberta e importada para o catálogo de conectores do App Connect, e um usuário do App Connect pode criar um fluxo para uma API e, em seguida, protegê-la e aplicar políticas de gateway, tudo dentro da mesma experiência do usuário. Teste como eles funcionam em conjunto com a avaliação de 30 dias do App Connect e a avaliação de 30 dias do API Connect.
Fabio Zoboli, Arquiteto de Integração, Bonfiglioli
