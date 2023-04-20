Os clientes e funcionários de hoje esperam uma experiência de usuário personalizada e conectada em tempo real em qualquer plataforma. À medida que as aplicações empresariais crescem e evoluem para lidar com essas necessidades, a integração entre aplicações se torna cada vez mais importante. A criação manual de integrações ponto a ponto é demorada, ineficiente e cara. e as organizações precisam de uma maneira melhor de consumir e compartilhar dados, bem como de uma maneira mais flexível e ágil de adicionar novas funcionalidades e soluções. É aqui que as interfaces de programação de aplicativos (APIs) podem ajudar. A conectividade orientada por APIs, também conhecida como integração orientada por APIs ou conectividade de APIs, lida com esses requisitos para ajudar as organizações a quebrar silos de dados, melhorar a colaboração, responder rapidamente às mudanças e aumentar a inovação.

Uma API é um conjunto de regras definidas que permite que diferentes aplicações se comuniquem entre si. As APIs fornecem uma maneira moderna e eficiente de permitir que outras pessoas acessem e consumam dados e serviços de uma organização, permitindo que as empresas abram seus dados e funcionalidades de aplicações em todo o seu ecossistema, incluindo desenvolvedores terceirizados externos, parceiros de negócios e departamentos internos dentro de suas empresas.

As APIs são blocos de construção leves e modulares que podem ser reutilizados e reunidos em várias aplicações para proporcionar consistência e escalabilidade, além de serem facilmente protegidas e controladas. Portanto, não é surpresa que a adoção de APIs tenha disparado nos últimos anos. Estima-se que 75% (fonte: IDC FutureScape: Top 10 Worldwide Future of Connectedness Predictions, novembro de 2022) de todas as empresas usarão APIs no próximo ano, tanto interna quanto externamente, em vários setores e em uma ampla variedade de casos de uso.