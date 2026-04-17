Os computadores quânticos estão acelerando em direção à relevância criptográfica: a hora de se preparar é agora.

A boa notícia é que as defesas estão avançando antes dos riscos.

O progresso acelerou em todo o setor, com a IBM sendo coautora de três dos quatro algoritmos de criptografia pós-quântica publicados pelo NIST em 2024, tendo trabalhado com clientes em transformações seguras contra ataques quânticos desde 2019. Nos últimos anos, a IBM ajudou a elevar a consciência sobre os riscos quânticos no nível da diretoria, avaliou a exposição das organizações a riscos relacionados e desenvolveu roteiros práticos para impulsionar programas ativos de migração e remediação. As contribuições da IBM vão além das empresas individuais, moldando várias estratégias governamentais nacionais de criptografia pós-quântica (PQC) e reunindo consórcios do setor para acelerar a transformação do PQC em grande escala.

Esse impulso já está chegando a todos os setores. Por exemplo, a IBM e a Vodafone têm trabalhado juntas para explorar como aplicar criptografia pós-quântica na infraestrutura de rede e nos sistemas da Vodafone. Além disso, a IBM recentemente fez parceria com plataformas de mensagens instantâneas, como a Signal e a Threema, para reprojetar os protocolos de criptografia centrais para um mundo seguro contra ataques quânticos. O escritório do CIO da própria IBM aproveita a tecnologia IBM Quantum Safe para enfrentar desafios de descoberta, visibilidade, remediação e modernização no gerenciamento da criptografia e se manter à frente do risco de "colher agora, descriptografar depois".

As principais organizações de todos os setores já estão inventariando ativos criptográficos, testando o uso de algoritmos pós-quânticos e incorporando agilidade criptográfica em seus ambientes. E, embora a adoção inicial tenha se concentrado em setores como telecomunicações, agora o impulso está se expandindo nos serviços financeiros, governo, saúde e infraestrutura crítica

As normas, as ferramentas e o conhecimento especializado necessários para migrar já existem.