Os computadores quânticos estão acelerando em direção à relevância criptográfica: a hora de se preparar é agora.

A IBM está na vanguarda da inovação segura contra ataques quânticos — progredindo a pesquisa fundamental e traduzindo técnicas criptográficas emergentes em soluções práticas e prontas para as empresas.
O hardware e os algoritmos quânticos estão amadurecendo, reduzindo a potência projetada de computação quântica necessária para quebrar a criptografia padrão atual e colocando os sistemas criptográficos que protegem dados confidenciais hoje em um relógio finito.
O próprio trabalho da IBM, juntamente com outras novas pesquisas de todo o setor, apresenta evidências de que os computadores quânticos tolerantes a falhas poderiam começar a se aproximar da relevância criptográfica até o final da década. Enquanto isso, os ataques do tipo “colher agora, descriptografar depois” colocam em risco dados amplamente considerados seguros atualmente. Essa realidade está impulsionando regulamentações e orientações internacionais, instando as organizações a iniciar a migração para a criptografia pós-quântica.
A mensagem é clara: as organizações precisam começar sua jornada segura contra ataques quânticos agora.
O risco quântico se materializará de forma assimétrica, o que significa que alguns sistemas criptográficos falharão mais cedo do que outros, dependendo do projeto do algoritmo e do tamanho da chave. Ao contrário do Y2K, não haverá um único momento em que tudo quebrará de uma só vez; em vez disso, o risco quântico será percebido ao longo do tempo, abrangendo vários anos, à medida que diferentes sistemas criptográficos se tornem vulneráveis em momentos diferentes.
Para as organizações, isso se traduz em uma janela prolongada de exposição ao risco, tornando essencial uma transição programática em todo o ambiente criptográfico, não apenas os algoritmos já conhecidos por estarem quebrados hoje. Para a maioria das organizações, uma abordagem reativa para consertar o que está quebrado será quase improvável, demorada e altamente disruptiva para as operações comerciais.
A boa notícia é que as defesas estão avançando antes dos riscos.
O progresso acelerou em todo o setor, com a IBM sendo coautora de três dos quatro algoritmos de criptografia pós-quântica publicados pelo NIST em 2024, tendo trabalhado com clientes em transformações seguras contra ataques quânticos desde 2019. Nos últimos anos, a IBM ajudou a elevar a consciência sobre os riscos quânticos no nível da diretoria, avaliou a exposição das organizações a riscos relacionados e desenvolveu roteiros práticos para impulsionar programas ativos de migração e remediação. As contribuições da IBM vão além das empresas individuais, moldando várias estratégias governamentais nacionais de criptografia pós-quântica (PQC) e reunindo consórcios do setor para acelerar a transformação do PQC em grande escala.
Esse impulso já está chegando a todos os setores. Por exemplo, a IBM e a Vodafone têm trabalhado juntas para explorar como aplicar criptografia pós-quântica na infraestrutura de rede e nos sistemas da Vodafone. Além disso, a IBM recentemente fez parceria com plataformas de mensagens instantâneas, como a Signal e a Threema, para reprojetar os protocolos de criptografia centrais para um mundo seguro contra ataques quânticos. O escritório do CIO da própria IBM aproveita a tecnologia IBM Quantum Safe para enfrentar desafios de descoberta, visibilidade, remediação e modernização no gerenciamento da criptografia e se manter à frente do risco de "colher agora, descriptografar depois".
As principais organizações de todos os setores já estão inventariando ativos criptográficos, testando o uso de algoritmos pós-quânticos e incorporando agilidade criptográfica em seus ambientes. E, embora a adoção inicial tenha se concentrado em setores como telecomunicações, agora o impulso está se expandindo nos serviços financeiros, governo, saúde e infraestrutura crítica
As normas, as ferramentas e o conhecimento especializado necessários para migrar já existem.
Com base na experiência da IBM trabalhando com clientes nos últimos anos, quando se trata da jornada rumo à computação segura contra ataques quânticos, as organizações estão se movendo em velocidades diferentes, com níveis variados de prontidão, afetadas pela complexidade organizacional, pela tecnologia legada e pelas normas em evolução.
No entanto, a jornada tende a seguir um padrão consistente, revelando-se em duas grandes fases. Essas fases são apoiadas por um conjunto de etapas práticas que ajudam as organizações a migrar da incerteza para a execução.
A maioria das organizações hoje está nesta fase inicial, em que o principal desafio não é escolher algoritmos, mas entender o suficiente seus próprios desafios específicos para poder agir com confiança.
Nesse estágio, os clientes enfrentam dificuldades constantes com:
A fase 1 visa criar impulso sem interrupções, fornecendo um plano defensável que as equipes de liderança, segurança e tecnologia possam apoiar.
À medida que as organizações migram para a execução, a natureza do desafio muda. A questão não é mais o que devemos fazer, mas como podemos fazê-lo sem prejudicar a empresa.
A IBM desenvolveu ativos inovadores para detalhar a jornada de migração com uma metodologia de priorização de cima para baixo e de baixo para cima, que reduz a complexidade e impulsiona uma abordagem gerenciável e programática para a transformação do PQC.
A mudança criptográfica deve ser integrada aos esforços usuais de modernização da empresa, incluindo atualizações de aplicações, atualizações de infraestrutura, migrações para a nuvem e roteiros de fornecedores, além de gerenciar cadeias de dependências profundas e a prontidão irregular dos setores.
A criptoagilidade é uma estratégia fundamental de remediação e migração para a prontidão pós-quântica. Essa transição apresenta uma oportunidade de desenvolver a criptografia da maneira correta. Uma arquitetura criptoágil permite que as organizações não apenas migrem para o PQC, mas também mantenham um recurso responsivo. A criptoagilidade permite que as organizações escalem a proteção de dados baseada em criptografia com confiança, reduzam os custos operacionais associados ao gerenciamento de criptografia e diminuam significativamente o risco de segurança de longo prazo.
A computação quântica e a criptografia pós-quântica continuarão a evoluir. A IBM está na vanguarda dessa inovação, avançando na pesquisa básica e traduzindo técnicas criptográficas emergentes em soluções práticas e prontas para as empresas.
A parceria com a IBM oferece às organizações vantagens iniciais, orientação contínua à medida que o cenário tecnológico muda e a confiança de trabalhar com um líder que ajuda a definir o futuro da segurança contra ataques quânticos.
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