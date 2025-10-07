Relatório do custo das violações de dados 2025 97% das violações de dados em IA não tinham controles de acesso

Guardium Cryptography Manager

Proteja dados sigilosos, mitigue os riscos e prepare-se para a resiliência quântica por meio da criptoagilidade

Alcance a criptoagilidade, proteja os dados

As organizações estão enfrentando dificuldades para gerenciar sua criptografia e proteger seus dados sigilosos. Os avanços na computação quântica estão inaugurando novas ameaças e regulamentações. É necessário enfrentar esses desafios.  O IBM® Guardium Cryptography Manager ajuda sua organização a alcançar a criptoagilidade e a se preparar para era da criptografia pós-quântica (PQC). 
Tenha visibilidade completa

Descubra todos os objetos criptográficos e ativos relevantes. Detecte criptografia desconhecida ou oculta.
Avalie o risco e a conformidade

Priorize pontos fracos com base em métricas de risco personalizadas. Garanta o alinhamento com os padrões de conformidade em evolução.
Gerencie o ciclo de vida de objetos criptográficos

Centralize, simplifique e automatize o gerenciamento do ciclo de vida de chaves e segredos de certificados.
Proteja e habilite a criptoagilidade

Utilize a criptografia e fortaleça a postura de algoritmos resistentes à computação quântica da sua organização.

Recursos

Tenha visibilidade total sobre seu cenário criptográfico

Aproveite a descoberta nativa do Nmap e integre-a com Kubernetes, Qualys, Jira e ServiceNow. Tenha visibilidade clara com um dashboard do inventário de objetos criptográficos da sua organização. Verifique o código-fonte das aplicações para identificar objetos criptográficos vulneráveis.

Analise o risco de ativos criptográficos e de TI. Mantenha a conformidade.

Detecte ativos de TI fracos, expirados ou mal configurados. Priorize vulnerabilidades e automatize a remediação. Avalie os riscos de PQC, apoie a migração para algoritmos seguro contra ataques quânticos e mantenha o alinhamento com os padrões. Automatize a aplicação de políticas criptográficas de acordo com os padrões. Gere relatórios prontos para auditoria.

Gerencie o ciclo de vida dos seus objetos criptográficos de ponta a ponta

Descubra e catalogue automaticamente objetos criptográficos em todos os ambientes. Crie, implemente e gerencie a revogação de certificados, defina políticas e garanta a conformidade básica e a prontidão para auditoria. Automatize a renovação de certificados. Coordene o ciclo de vida de chaves e certificados.

Proteja seus ativos de TI por meio da criptografia

Coordene uma criptografia de dados transparente e sem agentes para os principais bancos de dados e criptografia baseada em agentes para Oracle. O Adaptive Proxy protege aplicativos e endpoints de rede contra ataques do tipo “coletar agora, descriptografar depois”. O Forward Proxy protege o tráfego de saída. Meça e analise o tráfego HTTP para otimizar o desempenho de algoritmos criptográficos.

Quantum Safe Explorer
 

Identifica todos os artefatos criptograficamente relevantes em linguagens compatíveis em todos os ambientes e aplicações, incluindo os desenvolvidos internamente, e apresenta as descobertas em uma exibição centralizada de portfólio para gerar insights práticos e priorizar a remediação visando a resiliência quântica.
Quantum Safe Remediator
 

Permite ambientes criptográficos híbridos, testa padrões de remediação enquanto avalia o desempenho de algoritmos em condições reais e defende contra ataques do tipo “coletar agora, descriptografar depois”, tudo por meio da integração perfeita com a infraestrutura.
Guardium Key Lifecycle Manager
 

Oferece gerenciamento simplificado de chaves de criptografia e aprimora a segurança, fornecendo gerenciamento centralizado de chaves para soluções de armazenamento da IBM ou de outras empresas, incluindo soluções de armazenamento em nuvem e aplicações, garantindo uma integração perfeita.
Dê o próximo passo 

Veja o Guardium Cryptography Manager em ação.

