Proteja dados sigilosos, mitigue os riscos e prepare-se para a resiliência quântica por meio da criptoagilidade
As organizações estão enfrentando dificuldades para gerenciar sua criptografia e proteger seus dados sigilosos. Os avanços na computação quântica estão inaugurando novas ameaças e regulamentações. É necessário enfrentar esses desafios. O IBM® Guardium Cryptography Manager ajuda sua organização a alcançar a criptoagilidade e a se preparar para era da criptografia pós-quântica (PQC).
Descubra todos os objetos criptográficos e ativos relevantes. Detecte criptografia desconhecida ou oculta.
Priorize pontos fracos com base em métricas de risco personalizadas. Garanta o alinhamento com os padrões de conformidade em evolução.
Centralize, simplifique e automatize o gerenciamento do ciclo de vida de chaves e segredos de certificados.
Utilize a criptografia e fortaleça a postura de algoritmos resistentes à computação quântica da sua organização.
Identifica todos os artefatos criptograficamente relevantes em linguagens compatíveis em todos os ambientes e aplicações, incluindo os desenvolvidos internamente, e apresenta as descobertas em uma exibição centralizada de portfólio para gerar insights práticos e priorizar a remediação visando a resiliência quântica.
Permite ambientes criptográficos híbridos, testa padrões de remediação enquanto avalia o desempenho de algoritmos em condições reais e defende contra ataques do tipo “coletar agora, descriptografar depois”, tudo por meio da integração perfeita com a infraestrutura.
Oferece gerenciamento simplificado de chaves de criptografia e aprimora a segurança, fornecendo gerenciamento centralizado de chaves para soluções de armazenamento da IBM ou de outras empresas, incluindo soluções de armazenamento em nuvem e aplicações, garantindo uma integração perfeita.
Veja o Guardium Cryptography Manager em ação.