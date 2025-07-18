Por ser baseado em IA, o Comet também reforça comportamentos que já observamos em buscas feitas por IA. Como os mecanismos de busca de IA tendem a resumir informações em vez de direcionar os usuários para sites externos, as pessoas têm maior probabilidade de permanecer na mesma página, o que alguns chamam de busca “zero-clique”. E, com certeza, relatórios recentes mostram que as taxas de cliques são menores com ferramentas de pesquisa impulsionadas por IA.

Com o Comet da Perplexity, você também pode “conversar” com o conteúdo de uma página de entrada, fazendo perguntas ao navegador sobre o que está sendo exibido. Ele pode inclusive traduzir o conteúdo automaticamente se estiver em um idioma diferente do que você está usando. Embora úteis, essas funcionalidades levantam questões sobre monetização e publicidade.

“Isso muda o SEO para sempre”, disse Hay. “Estamos acostumados com o SEO como busca, palavras-chave, acesso a uma página de entrada. Agora estamos entrando neste mundo de SEO com IA. Como essa página de entrada é relevante agora? Existe alguma página inicial projetada para navegação no Comet?

É claro que a Perplexity não é a única empresa de tecnologia que tenta construir um navegador projetado para IA e, ousamos dizer, desafiar o Chrome do Google ou o Safari da Apple. A The Browser Company lançou recentemente seu navegador agêntico Dia, e o Opera Neon promete ajudar seus usuários e agir em seu nome. A Reuters informou que a OpenAI também está desenvolvendo seu próprio navegador, com planos de integrar os próprios produtos de IA da empresa, como seu agente, o Operator.

Mas isso será suficiente para convencer os usuários que utilizam o Chrome e o Safari há anos? O Google e a Apple ainda detêm quase 85% do tráfego global de navegadores. “Estamos acostumados a usar o Google: digitamos, clicamos em 'pesquisar' e depois em 'buscar'”, disse Hay. “Eu me pergunto se as pessoas vão baixar o navegador, para começar.” Resta saber se o apelo da IA agêntica será forte o suficiente para quebrar esse hábito.