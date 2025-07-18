Com o lançamento do Comet, seu novo navegador, na semana passada, a empresa de IA Perplexity está enfrentando um novo desafio: reinventar a forma como os usuários do dia a dia interagem com a web. Em apenas uma semana, a demanda pelo Comet já está alta, de acordo com o CEO da Perplexity, Aravind Srinivas.
Disponível apenas para assinantes do Perplexity Max, o Comet será lançado nas próximas semanas somente por meio de convites, com prioridade para aqueles que estão em uma lista de espera que só aumenta. “A demanda por convites para o Comet me dá a sensação do lançamento inicial do Gmail”, escreveu Srinivas no LinkedIn. “Que produto incrível! E o Comet ainda não está no mesmo nível, mas é especial ver a Perplexity construindo algo que as pessoas realmente querem.”
Nesta semana, a Perplexity convidou o IBM Think para testar o navegador em primeira mão. Comecei com duas perguntas em mente: até que ponto o Comet pode entregar o que eu peço e se ele realmente tem o potencial de atrapalhar a forma como interagimos com a internet hoje em dia?
Primeiramente, o que é o Comet? À primeira vista, parece ser o resultado da combinação entre um navegador tradicional e a página inicial da Perplexity. Os usuários podem digitar e lidar com endereços da web, no entanto, após anos usando a barra de guias do Google Chrome, pode parecer estranhamente desnorteante não depender dela para links e navegação. Se você for um dos 22 milhões de usuários ativos da Perplexity, a caixa de prompt no centro da tela parecerá familiar na hora.
Digite uma consulta e você verá o Comet pesquisar, pensar e executar a solicitação, além de oferecer ações de acompanhamento ou perguntas relacionadas. Assim como o Operator da OpenAI ou as funcionalidades de pesquisa aprofundada, essa interatividade oferece aos usuários mais controle, disse Chris Hay, Distinguished Engineer da IBM, em entrevista ao IBM Think.
Então, o que o Comet pode fazer por nós que seus antecessores não podiam? Segundo a Perplexity, o Comet consegue executar fluxos de trabalho completos, levando em consideração o contexto do usuário.
Testamos o Comet em várias tarefas do dia a dia depois de vinculá-lo ao Gmail, Google Calendar e nossos sites favoritos. Foi fácil acessar e-mails diretamente do navegador, basta pedir que ele faça isso. Pedi ao Comet para exibir e-mails referentes a uma viagem próxima, o que ele fez às vezes.
O Comet pode executar tarefas como encontrar e reservar um restaurante. Ele pode até mesmo enviar um e-mail usando o Gmail – o que fez, inclusive para o meu marido – e fiquei encantada ao descobrir que não tinha como saber que não foi escrito por mim. Dar ao navegador instruções gerais como “encontre um restaurante e faça uma reserva” e vê-lo agir em meu nome foi impressionante também. Seja para verificar itens na Amazon, fazer reservas ou até mesmo navegar pelo complicado sistema de reservas de trens da França, quando o Comet acertava, realmente parecia o início de uma nova era nas buscas.
“O navegador terá um bom desempenho nos cenários típicos, mas eles o terão treinado para esses cenários. Reservar um voo, um restaurante, esse é um exemplo que você tem o tempo todo”, disse Hay, observando que o Comet pode se comportar de maneira diferente em tarefas diferentes.
O Comet nem sempre acerta: em um determinado momento, tentei pedir para que o navegador reservasse uma mesa para mim e um amigo, e ele acabou enviando um e-mail para um contato diferente.
Por ser baseado em IA, o Comet também reforça comportamentos que já observamos em buscas feitas por IA. Como os mecanismos de busca de IA tendem a resumir informações em vez de direcionar os usuários para sites externos, as pessoas têm maior probabilidade de permanecer na mesma página, o que alguns chamam de busca “zero-clique”. E, com certeza, relatórios recentes mostram que as taxas de cliques são menores com ferramentas de pesquisa impulsionadas por IA.
Com o Comet da Perplexity, você também pode “conversar” com o conteúdo de uma página de entrada, fazendo perguntas ao navegador sobre o que está sendo exibido. Ele pode inclusive traduzir o conteúdo automaticamente se estiver em um idioma diferente do que você está usando. Embora úteis, essas funcionalidades levantam questões sobre monetização e publicidade.
“Isso muda o SEO para sempre”, disse Hay. “Estamos acostumados com o SEO como busca, palavras-chave, acesso a uma página de entrada. Agora estamos entrando neste mundo de SEO com IA. Como essa página de entrada é relevante agora? Existe alguma página inicial projetada para navegação no Comet?
É claro que a Perplexity não é a única empresa de tecnologia que tenta construir um navegador projetado para IA e, ousamos dizer, desafiar o Chrome do Google ou o Safari da Apple. A The Browser Company lançou recentemente seu navegador agêntico Dia, e o Opera Neon promete ajudar seus usuários e agir em seu nome. A Reuters informou que a OpenAI também está desenvolvendo seu próprio navegador, com planos de integrar os próprios produtos de IA da empresa, como seu agente, o Operator.
Mas isso será suficiente para convencer os usuários que utilizam o Chrome e o Safari há anos? O Google e a Apple ainda detêm quase 85% do tráfego global de navegadores. “Estamos acostumados a usar o Google: digitamos, clicamos em 'pesquisar' e depois em 'buscar'”, disse Hay. “Eu me pergunto se as pessoas vão baixar o navegador, para começar.” Resta saber se o apelo da IA agêntica será forte o suficiente para quebrar esse hábito.
