O framework de cibersegurança do NIST (CSF) ajuda as organizações a melhorar o gerenciamento de riscos usando uma linguagem comum que foca nas motivações de negócios para aprimorar a cibersegurança.

O NIST CSF 1.0 foi lançado em fevereiro de 2014 e a versão 1.1 em abril de 2018. Em fevereiro de 2024, o NIST lançou sua mais nova iteração CSF: 2.0. A jornada para o CSF 2.0 começou com uma solicitação de informações (RFI) em fevereiro de 2022. Nos dois anos seguintes, o NIST envolveu a comunidade de cibersegurança por meio de análises, workshops, comentários e revisões de rascunhos para refinar as normas existentes e criar um novo modelo que refletisse os desafios de segurança em evolução.

Embora o núcleo do CSF permaneça o mesmo, há várias adições notáveis à nova versão. Veja o que as empresas precisam saber sobre o novo framework, como ela afeta as operações e como as equipes de TI podem aplicar efetivamente o CSF versão 2.0 às operações diárias.