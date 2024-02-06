As violações de terceiros atingem 90% das principais empresas globais de energia

Quando se concentram na expansão, as empresas de energia geralmente contratam vários fornecedores terceirizados para serviços especializados. Esses parceiros externos, que vão desde software até fornecedores de logística, trazem suas configurações de segurança exclusivas para a mesa.

Embora essas colaborações ofereçam vários benefícios, elas também abrem novas brechas de segurança. O sistema comprometido de um fornecedor pode atuar como um portal para os cibercriminosos penetrarem na rede de dados de um parceiro.

Outro fator importante para o aumento da incidência de violações cibernéticas é o impulso do setor de energia em direção à digitalização. A integração de tecnologias como dispositivos de IoT, computação em nuvem e aprendizado de máquina oferece inúmeras vantagens, mas também amplia a superfície de ataque.

Como várias empresas de energia priorizam o crescimento, manter um entendimento completo sobre a segurança de sua cadeia de suprimentos muitas vezes fica em segundo plano. Essa escassez de supervisão pode deixar pontos fracos críticos não detectados, representando um desafio em lidar com as vulnerabilidades de forma preventiva. Essas áreas negligenciadas podem se tornar os principais alvos dos invasores cibernéticos que procuram realizar uma exploração dessas lacunas de segurança.