As violações de terceiros atingem 90% das principais empresas globais de energia

Um novo relatório da SecurityScorecard revela uma tendência surpreendente entre as principais empresas de energia do mundo, com 90% sofrendo violações de dados por meio de terceiros no último ano. Essa estatística é particularmente preocupante, dada a função crucial que essas empresas desempenham na vida cotidiana.
Sua crescente dependência de sistemas digitais facilita o aumento dos ataques às redes de infraestrutura. Isso lança luz sobre a necessidade dessas empresas de energia adotarem uma abordagem proativa para proteger suas redes e informações dos clientes.
O setor de energia enfrentou desafios significativos em 2023, marcado por um aumento notável nas violações de dados de terceiros. Esses incidentes fizeram mais do que apenas vazar informações confidenciais: eles também lançaram dúvidas sobre os protocolos de segurança do setor. As violações variaram, mas resultaram em perdas financeiras, danos à reputação e erosão da confiança dos clientes.
Algumas das principais descobertas deste relatório incluíram o seguinte:
Esse aumento nas violações está levando o setor a fortalecer suas medidas de segurança, o que pode levar a defesas mais fortes contra futuros incidentes.
Quando se concentram na expansão, as empresas de energia geralmente contratam vários fornecedores terceirizados para serviços especializados. Esses parceiros externos, que vão desde software até fornecedores de logística, trazem suas configurações de segurança exclusivas para a mesa.
Embora essas colaborações ofereçam vários benefícios, elas também abrem novas brechas de segurança. O sistema comprometido de um fornecedor pode atuar como um portal para os cibercriminosos penetrarem na rede de dados de um parceiro.
Outro fator importante para o aumento da incidência de violações cibernéticas é o impulso do setor de energia em direção à digitalização. A integração de tecnologias como dispositivos de IoT, computação em nuvem e aprendizado de máquina oferece inúmeras vantagens, mas também amplia a superfície de ataque.
Como várias empresas de energia priorizam o crescimento, manter um entendimento completo sobre a segurança de sua cadeia de suprimentos muitas vezes fica em segundo plano. Essa escassez de supervisão pode deixar pontos fracos críticos não detectados, representando um desafio em lidar com as vulnerabilidades de forma preventiva. Essas áreas negligenciadas podem se tornar os principais alvos dos invasores cibernéticos que procuram realizar uma exploração dessas lacunas de segurança.
Entidades de infraestrutura crítica devem estar vigilantes quanto a violações envolvendo terceiros, pois esses incidentes colocam em risco não apenas a estabilidade financeira, mas também a eficácia operacional e a própria imagem pública.
As consequências econômicas das violações de dados são substanciais. As despesas podem variar desde desembolsos imediatos para detectar e corrigir a violação até penalidades regulatórias e possíveis ações legais das pessoas afetadas. Um relatório recente da IBM sobre o custo das violações de dados em 2023 revela que o prejuízo financeiro médio desses tipos de incidentes no ano passado chegou a US$ 4,45 milhões, representando um aumento de 15% nos últimos três anos.
Uma violação originária de terceiros pode interromper gravemente os processos operacionais. Isso pode levar a períodos de inatividade e diminuição da produtividade. Em casos extremos, as organizações podem achar necessário suspender completamente suas operações para gerenciar a situação. Essa interrupção na atividade é particularmente crítica para organizações responsáveis por serviços essenciais, como eletricidade, água e transporte, pois pode levar a efeitos generalizados na sociedade.
Além das implicações financeiras e operacionais das violações de terceiros, também existem riscos para a reputação de uma empresa. A confiança é extremamente importante e, quando perdida, pode ser muito difícil de restabelecer. Isso pode lançar dúvidas sobre a capacidade de uma organização de proteger informações confidenciais, o que afetará o crescimento dos negócios no futuro.
Com a crescente preocupação com as violações de terceiros, as empresas do setor de energia não estão paradas e estão implementando medidas de segurança melhores para se proteger contra essas ameaças. Abaixo estão algumas das principais táticas que eles estão usando.
Uma avaliação completa do fornecedor deve ser realizada para mitigar os riscos de terceiros. Essa etapa é essencial para garantir que os protocolos e práticas de segurança dos parceiros estejam de acordo com os padrões da empresa. Inclui uma avaliação de suas práticas de segurança, como políticas de proteção de dados, planos de resposta a incidentes, conformidade com regulamentos e posição financeira.
Um componente vital do gerenciamento de riscos de terceiros envolve a auditoria e o monitoramento contínuos de sistemas e redes de fornecedores externos. Essa supervisão contínua ajuda as empresas a detectar mudanças no perfil de risco de um fornecedor e identificar ameaças potenciais com mais rapidez. O uso de ferramentas de monitoramento em tempo real para alertas imediatos sobre atividades incomuns e auditorias de rotina garante que os fornecedores atendam consistentemente aos padrões de segurança estabelecidos.
No curso regular dos negócios com terceiros, o compartilhamento seguro de dados é uma preocupação crítica. As empresas estão adotando protocolos seguros de transferência de dados, como criptografia de dados, sistemas seguros de transferência de arquivos e gerenciamento de acesso rigoroso.
A segmentação de rede é outra estratégia vital para diminuir o risco de terceiros. Isso envolve a divisão da rede em segmentos distintos, cada um protegido por medidas de segurança específicas, localizando e limitando o impacto de qualquer possível violação.
O recente aumento nos ataques a fornecedores terceirizados destaca a importância de constantemente atualizar e melhorar as estratégias de gerenciamento de riscos de terceiros. Ao realizar avaliações e aprimorar regularmente essas estratégias, as empresas podem se antecipar em relação a possíveis ameaças e garantir a segurança dos dados de seus clientes.