Você está calculando seu TCO de mainframe errado?

Quando se trata de buscar inovação, CIOs e CTOs enfrentam o desafio implacável de equilibrar a transformação de negócios com a eficiência de custos. Embora esses objetivos possam parecer conflitantes, uma estratégia abrangente de TI que integre mainframe, nuvem e IA pode proporcionar valor em abundância.
Há centenas de casos de uso de IA para clientes que desejam implementar a tecnologia em transações de mainframe. É um equívoco comum pensar que sair totalmente do mainframe é a solução mais econômica, pois esses sistemas continuam desempenhando um papel único na integração da IA em uma estratégia de arquitetura híbrida. Com o surgimento da IA e da nuvem híbrida, é hora de reconsiderar o custo total de propriedade (TCO) e liberar o potencial inexplorado dos mainframes.
Os cálculos tradicionais de TCO que se concentram simplesmente nos custos monetários de compra e operação de tecnologias geralmente subestimam o valor dos mainframes. Ao limitar sua análise a essa métrica singular, as empresas ignoram a economia e o valor que os mainframes podem trazer. Os estrategistas de negócios modernos devem repensar a forma como calculam o TCO, optando por uma análise mais detalhada que considere os recursos evoluídos do mainframe.
O requisitos de consumo de energia e custos de manutenção são áreas significativas de comparação. Ao escolher o mainframe em vez do número equivalente de servidores baseados em x86, as empresas podem economizar imensamente otimizando sua eficiência energética. As oportunidades de economia de custos se apresentam em vários outros fatores relacionados à implementação do mainframe. Economias significativas também podem estar nos custos de licenciamento de software. Muitos fornecedores cobram pelo núcleo, e um mainframe pode fazer o mesmo trabalho com muito menos núcleos do que uma solução de server farm.
Depois que as organizações colocam o mainframe em ação, há ainda mais elementos a considerar que uma análise tradicional de TCO pode ignorar. O downtime não planejado ou uma violação de segurança podem resultar em uma perda significativa para uma empresa. No entanto, as empresas podem usar a segurança e a confiabilidade das plataformas de servidor para ajudar a evitar as repercussões dispendiosas de tais eventos.
Mainframes modernos não são centros de custos. Eles são os principais geradores de valor que impulsionam os resultados de negócios como parte de uma infraestrutura de TI holística. Eles ajudam as empresas a obter retorno sobre o investimento (ROI) mais rápido e a reduzir os riscos e custos associados ao downtime não planejado. Além da tempo de atividade de missão crítica, funcionalidades como redundância integrada e tolerância a falhas tornam esses sistemas inestimáveis para organizações onde um serviço consistente é uma necessidade.
Os mainframes se destacam por sua confiabilidade e disponibilidade excepcionais, além de oferecerem escalabilidade e valor de longo prazo. Projetado para lidar com grandes cargas de trabalho em altas velocidades, os mainframes são compatíveis com milhares de transações por segundo. Setores como o bancário dependem desse desempenho, especialmente durante horários de pico, como compras de fim de ano.
A geração de mais valor com o mainframe também exige que as organizações analisem mais de perto seu recurso mais valioso: os dados. Os mainframes podem capacitar as empresas a extrair insights mais rapidamente e disponibilizar dados mais para usuários autorizados, mantendo um ambiente de computação seguro.
Processadores criptográficos, criptografia segura contra ataques quânticos pervasiva e detecção de fraude aprimorada por IA são apenas algumas funcionalidades construídas em alguns mainframes. Os setores com requisitos regulatórios rigorosos consideram esses mainframes plataformas confiáveis para suas necessidades de negócios, graças às tecnologias robustas de segurança, conformidade e IA.
Além da economia operacional, com o uso efetivo, o mainframe também pode reduzir os requisitos de recursos, acelerar a inovação e apoiar o crescimento futuro. A maneira mais comum de aumentar o ROI é por meio de melhorias nos processos que otimizam muito as operações, concluindo tarefas que tradicionalmente levam dias em meros minutos. Essas melhorias reduzem os requisitos de tempo e custo, permitindo que as empresas entrem no mercado mais rapidamente e aumentem a eficiência geral.
Os mainframes podem consolidar cargas de trabalho de várias plataformas, otimizando o uso de hardware, reduzindo custos de infraestrutura e fornecendo escalabilidade sem degradação significativa de desempenho. Essa consolidação ajuda a reduzir os custos, implementando menos sistemas para mais cargas de trabalho, compartilhando recursos valiosos e melhorando os serviços para atender melhor à demanda.
Essas melhorias podem simplificar as operações e reduzir os recursos necessários para a manutenção. As organizações podem, então, realocar talentos para iniciativas estratégicas que impulsionam o crescimento dos negócios e a inovação. Os mainframes também ajudam as organizações a alcançar economias de escala, mantendo a sustentabilidade em primeiro lugar, reduzindo o consumo de energia e espaço.
Conforme mais empresas começam a modernizar seus mainframes, elas procuram maneiras de integrar a automação e a IA aos seus negócios principais e operações de TI. Na verdade, 79% dos executivos de TI consideram o mainframe essencial para a inovação orientada por IA e a criação de valor.
Uma variedade diversa de setores pode se beneficiar do potencial transformador da IA no mainframe. Ao analisar o TCO e o ROI, é importante considerar o mainframe não apenas uma plataforma transacional, mas uma plataforma de IA em evolução que traz novos avanços e recursos.
A IA é um divisor de águas para reduzir os custos operacionais e maximizar a eficiência do mainframe. As ferramentas de IA podem otimizar o processo de resolução de incidentes, prevendo e prevenindo incidentes, reduzindo o tempo médio de resolução de horas para minutos. A aplicação de patches em sistemas é muito mais eficiente com mecanismos de IA que podem prever possíveis falhas de hardware e implementar manutenção preventiva.
Outro caso de uso de IA avançada no mainframe também inclui code assistants, que ajudam a aumentar a produtividade do desenvolvedor e preencher lacunas de habilidades. Essas funcionalidades não só ajudam os novos usuários a se sentirem confortáveis e a serem mais produtivos, mas também melhoram as funções diárias de usuários experientes. Os recursos de IA generativa também otimizam processos de desenvolvimento, aceleram a modernização de aplicações e reduzem os ciclos de testes.
A IA no mainframe significa uma jornada mais rápida para a modernização dos negócios. Com a IA na plataforma IBM Z, um banco na América do Norte alcançou a capacidade de analisar cada transação de pagamento em tempo real para reduzir significativamente fraudes, reduzir substancialmente os custos e aumentar a satisfação geral do cliente.
Com um acelerador de IA no chip, o banco também melhorou a consistência e a velocidade do tempo de resposta, que é um fator crítico na prevenção de fraudes. Ao adotar IA no mainframe, o banco conseguiu elevar seus recursos de detecção de fraude a níveis incomparáveis.
Enquanto se avança em direção à modernização dos negócios, é crucial ainda considerar a eficiência energética e a sustentabilidade. Ao optar pela implementação da IA no IBM z16, as organizações podem reduzir o consumo de energia para executar operações de inferência em 41x em comparação com um x86 server comparável.
Mainframes impulsionam inovação, valor econômico e transformação digital. Para CIOs e CTOs, a chave está em usar IA, nuvem híbrida e automação para liberar todo o seu potencial.
A nova matemática do mainframe não se trata de cálculos de custos puros, mas de equilibrar economia e criação de valor para maximizar o ROI. Ao repensar os cálculos tradicionais de TCO e enfatizar a eficiência de custos, as organizações podem implementar mainframes como ativos economicamente sólidos e estratégicos.
