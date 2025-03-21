Você está calculando seu TCO de mainframe errado?

Conforme mais empresas começam a modernizar seus mainframes, elas procuram maneiras de integrar a automação e a IA aos seus negócios principais e operações de TI. Na verdade, 79% dos executivos de TI consideram o mainframe essencial para a inovação orientada por IA e a criação de valor.

Uma variedade diversa de setores pode se beneficiar do potencial transformador da IA no mainframe. Ao analisar o TCO e o ROI, é importante considerar o mainframe não apenas uma plataforma transacional, mas uma plataforma de IA em evolução que traz novos avanços e recursos.

A IA é um divisor de águas para reduzir os custos operacionais e maximizar a eficiência do mainframe. As ferramentas de IA podem otimizar o processo de resolução de incidentes, prevendo e prevenindo incidentes, reduzindo o tempo médio de resolução de horas para minutos. A aplicação de patches em sistemas é muito mais eficiente com mecanismos de IA que podem prever possíveis falhas de hardware e implementar manutenção preventiva.

Outro caso de uso de IA avançada no mainframe também inclui code assistants, que ajudam a aumentar a produtividade do desenvolvedor e preencher lacunas de habilidades. Essas funcionalidades não só ajudam os novos usuários a se sentirem confortáveis e a serem mais produtivos, mas também melhoram as funções diárias de usuários experientes. Os recursos de IA generativa também otimizam processos de desenvolvimento, aceleram a modernização de aplicações e reduzem os ciclos de testes.



A IA no mainframe significa uma jornada mais rápida para a modernização dos negócios. Com a IA na plataforma IBM Z, um banco na América do Norte alcançou a capacidade de analisar cada transação de pagamento em tempo real para reduzir significativamente fraudes, reduzir substancialmente os custos e aumentar a satisfação geral do cliente.

Com um acelerador de IA no chip, o banco também melhorou a consistência e a velocidade do tempo de resposta, que é um fator crítico na prevenção de fraudes. Ao adotar IA no mainframe, o banco conseguiu elevar seus recursos de detecção de fraude a níveis incomparáveis.

Enquanto se avança em direção à modernização dos negócios, é crucial ainda considerar a eficiência energética e a sustentabilidade. Ao optar pela implementação da IA no IBM z16, as organizações podem reduzir o consumo de energia para executar operações de inferência em 41x em comparação com um x86 server comparável.

Mainframes impulsionam inovação, valor econômico e transformação digital. Para CIOs e CTOs, a chave está em usar IA, nuvem híbrida e automação para liberar todo o seu potencial.

A nova matemática do mainframe não se trata de cálculos de custos puros, mas de equilibrar economia e criação de valor para maximizar o ROI. Ao repensar os cálculos tradicionais de TCO e enfatizar a eficiência de custos, as organizações podem implementar mainframes como ativos economicamente sólidos e estratégicos.