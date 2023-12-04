O aumento na adoção da IA generativa está acontecendo em organizações de todos os setores, e o mercado de IA generativa deve crescer 27,02% nos próximos 10 anos, de acordo com a Precedence Research. Os avanços em aprendizado de máquina, redes neurais e poder computacional da IA generativa, combinados com a experiência humana, a intuição e a criatividade, podem liberar novas possibilidades e alcançar níveis de inovação antes inimagináveis.
Como resultado, estamos vendo que as empresas estão rereconhecendo o enorme potencial da IA generativa, aumentando suas taxas de adoção e explorando novos casos de uso. Há muitas maneiras de a IA generativa revolucionar as empresas e transformar a adoção de IA para os desenvolvedores. Isso inclui a automação de tarefas criativas e relacionadas ao conteúdo, a integração da IA generativa em stacks de tecnologia existente e a crescente adoção de plataformas de desenvolvimento de pouco código.
Tudo isso pode ajudar as organizações a economizar tempo e recursos valiosos, ao mesmo tempo em que libera os desenvolvedores para se concentrarem em outras prioridades. A IA generativa também pode ajudar os desenvolvedores a aprimorar suas habilidades enquanto lidam com tarefas mais complexas. E a abundância de dados disponíveis para modelos de treinamento abriu vastas possibilidades para experimentação e aprendizado. Nessa fronteira empolgante, é essencial que os desenvolvedores adotem as soluções de IA generativa certas.
Boletim informativo do setor
Receba insights selecionados sobre as notícias mais importantes (e intrigantes) sobre IA. Inscreva-se no nosso boletim informativo semanal Think. Consulte a Declaração de privacidade da IBM.
Sua assinatura será entregue em inglês. Você encontrará um link para cancelar a assinatura em cada boletim informativo. Você pode gerenciar suas assinaturas ou cancelar a assinatura aqui. Consulte nossa Declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.
Quando os desenvolvedores consideram a adoção de IA generativa, eles devem avaliar a tecnologia com base nos seguintes critérios:
Esses cinco critérios podem orientar os desenvolvedores no início da jornada de adoção da IA generativa, mas os desenvolvedores podem precisar considerar critérios adicionais com base em seus requisitos específicos, normas do setor ou necessidades organizacionais. Um processo de avaliação completo é crítico para ajudar os desenvolvedores a tomar decisões informadas para maximizar os benefícios da adoção da tecnologia de IA generativa.
A IA generativa não é apenas uma tendência passageira. é um divisor de águas no cenário da IA. A capacidade de automatizar tarefas criativas, integrada sem dificuldades aos processos existentes, torna a IA e recursos de automação, como o IBM watsonx.ai, ferramentas essenciais do IBM watsonx Orchestrate e do IBM watsonx Code Assistant para organizações de todos os setores. Conforme o mercado continua evoluindo, a adoção da IA generativa está posicionada para remodelar a forma como as empresas operam, liberando novas oportunidades e transformando setores. Os desenvolvedores que adotarem essa tecnologia de forma ponderada sem dúvida prosperarão em um mundo cada vez mais dependente da IA.
Aprenda como os CEOs podem equilibrar o valor que a IA generativa pode criar com o investimento que ela exige e os riscos que ela introduz.
Aprenda conceitos fundamentais e desenvolva suas habilidades com laboratórios práticos, cursos, projetos guiados, avaliações e muito mais.
Saiba como incorporar com confiança a IA generativa e o aprendizado de máquina em sua empresa.
Quer ter mais retorno sobre seus investimentos em IA? Saiba como o dimensionamento da IA generativa em áreas importantes promove mudanças, ajudando suas melhores mentes a criar e oferecer soluções novas e inovadoras.
Entrevistamos duas mil organizações a respeito de suas iniciativas de IA para descobrir o que está funcionando, o que não está e como se preparar.
O IBM® Granite é nossa família de modelos de IA abertos, de alto desempenho e confiáveis, personalizados para a empresa e otimizados para escalar suas aplicações de IA. Explore as opções de linguagens, código, séries temporais e proteções.
Saiba como selecionar o modelo de base de IA mais adequado para seu caso de uso.
Treine, valide, ajuste e implemente recursos de IA generativa, modelos de base e recursos de aprendizado de máquina com o IBM watsonx.ai, um estúdio empresarial de última geração para construtores de IA. Crie aplicações de IA em uma fração do tempo com uma fração dos dados.
Use a IA a serviço de sua empresa com a experiência e o portfólio de soluções líder do setor da IBM à sua disposição.
Reinvente os fluxos de trabalho e operações críticos adicionando IA para maximizar experiências, tomadas de decisão em tempo real e valor de negócios.
Obtenha acesso completo aos recursos que abrangem o ciclo de vida do desenvolvimento da IA. Produza soluções poderosas de IA com interfaces fáceis de usar, fluxos de trabalhos e acesso a APIs e SDKs padrão do setor.