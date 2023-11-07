À medida que as empresas passam pelos esforços de transformação digital e integram dados e tecnologia em suas operações e processos, elas criam a oportunidade de automatizar iniciativas de negócios, sejam elas pequenas ou grandes, como tarefas administrativas, fluxos de trabalho, monitoramento e integração entre plataformas. Ao mesmo tempo, a transformação digital também aumenta significativamente a complexidade dos sistemas de tecnologia, plataformas e infraestrutura em que as empresas operam, portanto, não é surpresa que as organizações de TI estejam na vanguarda da automação. O estudo mostra que os executivos esperam que as taxas de automação no gerenciamento de serviços de TI, DevSecOps e gerenciamento de operações de TI dobrem, ou até mais, nos próximos três anos.

Por exemplo, quando uma empresa já está bastante avançada em sua transformação digital, seus sistemas podem ser tão complexos (com tantos dados passando por ela tão rapidamente) que é quase impossível para os engenheiros monitorá-los por conta própria. Esta é uma área em que a automação não é apenas um diferencial, mas sim uma necessidade imperativa para os negócios. A ferramenta de automação certa pode monitorar enormes quantidades de informações mais rapidamente do que qualquer cérebro humano e alertar os engenheiros sobre problemas com base em regras predefinidas relacionadas ao uso de energia, capacidade de armazenamento, custo e outros fatores críticos para os negócios.

Agora, aplique a IA generativa à já impactante tecnologia de automação. Com a IA generativa, não se trata apenas de monitorar; se trata de identificar e aprender padrões. E não se trata apenas de alertar os engenheiros sobre um problema; se trata também de elaborar relatórios sobre as prováveis causas e sugerir soluções, tudo isso antes mesmo que o problema ocorra.

As organizações de TI podem parecer um lugar óbvio para observar um ROI na automação inteligente, dada a enorme quantidade de dados que são produzidos a velocidades impossíveis de serem processados pelo cérebro humano em tempo real. Mas, assim como os sistemas de TI estão se tornando mais complexos, as unidades de negócios em toda a organização também estão.