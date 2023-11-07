Para os líderes empresariais que buscam formas de aplicar a IA generativa em suas empresas, pode ser difícil discernir por onde começar, o que será facilmente escalável e o que proporcionará o maior ROI. Mas a resposta pode ser muito mais simples do que parece: automação. Quando a IA é integrada à tecnologia de automação, ela é chamada de “automação inteligente” e é uma maneira de alto impacto de as empresas colocarem a IA generativa para trabalhar.
O IBM Institute for Business Value publicou há pouco tempo seu mais recente estudo global, “Aproveitando a oportunidade de IA e automação“, uma análise de 2 mil entrevistas com executivos de todos os setores, que revela que os diretores executivos estão reconhecendo os benefícios operacionais e, consequentemente, financeiros da automação inteligente. De acordo com o relatório, impressionantes 92% dos executivos entrevistados esperam digitalizar os fluxos de trabalho de suas organizações e aproveitar a automação impulsionada por IA até 2026.
À medida que as empresas passam pelos esforços de transformação digital e integram dados e tecnologia em suas operações e processos, elas criam a oportunidade de automatizar iniciativas de negócios, sejam elas pequenas ou grandes, como tarefas administrativas, fluxos de trabalho, monitoramento e integração entre plataformas. Ao mesmo tempo, a transformação digital também aumenta significativamente a complexidade dos sistemas de tecnologia, plataformas e infraestrutura em que as empresas operam, portanto, não é surpresa que as organizações de TI estejam na vanguarda da automação. O estudo mostra que os executivos esperam que as taxas de automação no gerenciamento de serviços de TI, DevSecOps e gerenciamento de operações de TI dobrem, ou até mais, nos próximos três anos.
Por exemplo, quando uma empresa já está bastante avançada em sua transformação digital, seus sistemas podem ser tão complexos (com tantos dados passando por ela tão rapidamente) que é quase impossível para os engenheiros monitorá-los por conta própria. Esta é uma área em que a automação não é apenas um diferencial, mas sim uma necessidade imperativa para os negócios. A ferramenta de automação certa pode monitorar enormes quantidades de informações mais rapidamente do que qualquer cérebro humano e alertar os engenheiros sobre problemas com base em regras predefinidas relacionadas ao uso de energia, capacidade de armazenamento, custo e outros fatores críticos para os negócios.
Agora, aplique a IA generativa à já impactante tecnologia de automação. Com a IA generativa, não se trata apenas de monitorar; se trata de identificar e aprender padrões. E não se trata apenas de alertar os engenheiros sobre um problema; se trata também de elaborar relatórios sobre as prováveis causas e sugerir soluções, tudo isso antes mesmo que o problema ocorra.
As organizações de TI podem parecer um lugar óbvio para observar um ROI na automação inteligente, dada a enorme quantidade de dados que são produzidos a velocidades impossíveis de serem processados pelo cérebro humano em tempo real. Mas, assim como os sistemas de TI estão se tornando mais complexos, as unidades de negócios em toda a organização também estão.
Onde mais a combinação de IA generativa e automação se mostra poderosa? Espera-se agora que todos os departamentos e funcionários processem mais informações com mais rapidez e gerenciem mais dados em mais ferramentas e plataformas, às vezes incompatíveis. A automação pode ser tão útil para simplificar processos e eliminar o trabalho pesado das tarefas repetitivas para essas equipes quanto para a TI, mas houve uma barreira importante: as equipes sem conhecimento técnico não têm as habilidades de engenharia necessárias para programar automações.
Agora, aplique a IA generativa à ferramenta de automação para que os funcionários sem conhecimento técnico possam usar linguagem natural para programar o que desejam que seja automatizado e essa barreira será quebrada. Muitos líderes empresariais estão pensando em como podem implementar a tecnologia no ambiente de trabalho para capacitar os funcionários e liberar a produtividade. Na verdade, 54% dos executivos entrevistados disseram que estão avaliando os papéis de automação e da IA na implementação de novas formas de trabalho.
A transformação digital é necessária para qualquer empresa sobreviver na economia global competitiva e em rápida evolução dos dias de hoje. Isso pode trazer complexidade, mas também cria oportunidades para a automação e a aplicação de IA generativa. Os líderes empresariais que desejam encontrar maneiras de aplicar a IA generativa devem começar analisando onde a automação poderia causar (ou talvez já esteja causando) um impacto significativo em suas organizações.
O estudo descobriu que 8 em cada 10 diretores executivos concordam que os benefícios da IA generativa superam os potenciais riscos. Quando você descobre o poder da IA generativa e da automação, é fácil entender o porquê.
