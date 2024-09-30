Superinteligência de IA: hype ou realidade?

Embora ninguém negue que a IA esteja avançando rapidamente, alguns observadores dizem que estamos longe de ser superinteligência.

"É totalmente exagerado", disse Brent Smolinski, vice-presidente e chefe global de tecnologia e estratégia de dados da IBM. “Não pense que estamos no CEP certo para chegar à superinteligência.”

Apesar dos avanços impressionantes em certas áreas, a IA ainda carece de elementos fundamentais de uma inteligência semelhante à humana, de acordo com Smolinski. "Há algo fundamentalmente ausente que nos levará à superinteligência", diz ele.

Um dos principais problemas é a lacuna de eficiência entre o aprendizado humano e o aprendizado de máquina. Smolinski contrasta a IA e os processos de aprendizado humano: "Para esses grandes modelos de linguagem, para aprender a diálogo, você precisa alimentá-los com todo o corpus da internet para chegar ao ponto em que possa interagir com ele. Os seres humanos [precisam] de uma pequena fatia.”

A IA também está longe de ter o tipo de versatilidade que os humanos demonstram quando aprendem habilidades diversas, desde linguagem até tarefas físicas, como jogar golfe ou dirigir um carro. Essa versatilidade representa uma diferença fundamental entre a inteligência humana e os recursos atuais de IA.

Smolinski delineia vários elementos da verdadeira superinteligência: habilidades de raciocínio indutivo e dedutivo, criatividade, representação do conhecimento por meio de modelos mentais, aprendizado e adaptação em tempo real e consciência.

No campo da IA, a computação quântica pode lidar com algumas limitações computacionais, potencialmente "ampliando os limites do que a IA pode fazer", diz Smolinski. Mas o impacto da computação quântica na realização da verdadeira superinteligência permanece incerto.

Outra questão destacada por Smolinski é a necessidade de uma definição clara e acordada de superinteligência. "Se você pegar uma sala de seis cientistas da computação e perguntar o que significa superinteligência, você obterá 12 respostas diferentes", diz Smolinski.