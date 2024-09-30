Superinteligência de IA: hype ou realidade?

O CEO da OpenAI, Sam Altman, reacendeu um dos debates favoritos do mundo da tecnologia: se veremos ou não em breve o advento da IA superinteligente. Em um recente post de blog, ele escreveu que tal sistema, superando as habilidades cognitivas humanas, poderia surgir em “alguns milhares de dias”, inaugurando uma revolução no progresso global.
As considerações de Altman sobre sistemas de inteligência artificial altamente avançados provocaram uma enxurrada de respostas de pesquisadores e observadores do setor. Conforme a capacidade da IA de superar os humanos em diversas áreas se torna um tema importante, a comunidade tecnológica está fazendo uma pergunta importante: em quanto tempo essa mudança pode acontecer e o que isso pode significar para a humanidade?
Ao mesmo tempo provocador e especulativo, o post de Altman serve como um teste de Rorschach para as esperanças e preocupações dos setores sobre a trajetória da IA.
Embora ninguém negue que a IA esteja avançando rapidamente, alguns observadores dizem que estamos longe de ser superinteligência.
"É totalmente exagerado", disse Brent Smolinski, vice-presidente e chefe global de tecnologia e estratégia de dados da IBM. “Não pense que estamos no CEP certo para chegar à superinteligência.”
Apesar dos avanços impressionantes em certas áreas, a IA ainda carece de elementos fundamentais de uma inteligência semelhante à humana, de acordo com Smolinski. "Há algo fundamentalmente ausente que nos levará à superinteligência", diz ele.
Um dos principais problemas é a lacuna de eficiência entre o aprendizado humano e o aprendizado de máquina. Smolinski contrasta a IA e os processos de aprendizado humano: "Para esses grandes modelos de linguagem, para aprender a diálogo, você precisa alimentá-los com todo o corpus da internet para chegar ao ponto em que possa interagir com ele. Os seres humanos [precisam] de uma pequena fatia.”
A IA também está longe de ter o tipo de versatilidade que os humanos demonstram quando aprendem habilidades diversas, desde linguagem até tarefas físicas, como jogar golfe ou dirigir um carro. Essa versatilidade representa uma diferença fundamental entre a inteligência humana e os recursos atuais de IA.
Smolinski delineia vários elementos da verdadeira superinteligência: habilidades de raciocínio indutivo e dedutivo, criatividade, representação do conhecimento por meio de modelos mentais, aprendizado e adaptação em tempo real e consciência.
No campo da IA, a computação quântica pode lidar com algumas limitações computacionais, potencialmente "ampliando os limites do que a IA pode fazer", diz Smolinski. Mas o impacto da computação quântica na realização da verdadeira superinteligência permanece incerto.
Outra questão destacada por Smolinski é a necessidade de uma definição clara e acordada de superinteligência. "Se você pegar uma sala de seis cientistas da computação e perguntar o que significa superinteligência, você obterá 12 respostas diferentes", diz Smolinski.
Altman não está sozinho em suas previsões sobre superinteligência. Roman V. Yampolskiy, professor de Ciência da Computação e Engenharia da Universidade de Louisville, disse que a inteligência artificial geral, frequentemente descrita como a computação semelhante à inteligência de nível humano, está progredindo rapidamente "e logo após a superinteligência está acontecendo em 3-4 anos .”
Yampolskiy adverte que, quando a inteligência artificial supera a inteligência de nível humano, pode se tornar praticamente impossível manter o controle sobre tal sistema. Essa IA superinteligente pode operar de formas fundamentalmente imprevisíveis e além da nossa capacidade de gerenciar ou restringir. Essa falta de controle, combinada com a possibilidade de que um sistema superinteligente possa não compartilhar ou priorizar valores humanos, pode levar a cenários que ameaçam a existência da humanidade, afirma o pesquisador.
"Em comparação, todas as preocupações imediatas, como viés, desemprego, deepfakes e desinformação, são triviais em termos de impacto negativo", diz ele.
A consciência é um ponto crítico nas discussões sobre a superinteligência: as máquinas superinteligentes precisariam ser conscientes para nos superar? Segundo Smolinski, a verdadeira superinteligência exigiria não apenas poder computacional, mas também alguma forma de consciência ou autoconsciência — funcionalidades que os sistemas de IA atuais não possuem.
Os modelos de IA atuais se destacam na criatividade combinatória, combinando ideias existentes de novas maneiras. Mas eles precisam de ajuda com saltos verdadeiramente transformadores. Smolinski levanta a hipótese de que esse tipo de criatividade transformadora pode estar ligado à consciência de maneiras pouco compreendidas.
Como resultado, Smolinski está preocupado com medos exagerados em torno da IA.
"O que me preocupa é que isso meio que alimenta um pouco dessa fomentar o medo, que leva a coisas como 'Oh, temos que regulamentar a IA'", diz Smolinski. Embora a regulamentação seja importante, ela pode proteger os players estabelecidos e, ao mesmo tempo, criar barreiras para novos participantes, o que pode prejudicar o progresso.
Smolinski oferece uma consideração final, enfatizando a importância de manter uma perspectiva equilibrada sobre o desenvolvimento da IA: "IA é uma ferramenta poderosa que pode nos ajudar a resolver problemas complexos. Mas precisamos abordar seu desenvolvimento de forma ponderada, entendendo claramente suas limitações atuais e possibilidades futuras."