A Lei da IA da UE exige que os modelos de IA de uso geral, incluindo sistemas generativos de IA, como grandes linguagens (LLMs) e modelos básicos, sigam um sistema de classificação baseado em níveis de risco sistemáticos. Os níveis de risco mais altos têm mais requisitos de transparência, incluindo avaliação de modelos, documentação e relatórios. Eles também envolvem avaliação e mitigação de riscos do sistema, relatórios de incidentes graves e fornecimento de proteções contra a segurança cibernética. Além disso, esses requisitos de transparência incluem a manutenção de documentação técnica atualizada, fornecimento de um resumo do conteúdo usado para treinamento de modelos e conformidade com as leis europeias de direitos autorais.

A lei da IA da UE segue uma abordagem baseada em risco, usando camadas para classificar o nível de risco que os sistemas de IA representam para a saúde, a segurança ou os direitos fundamentais de um indivíduo. Os três níveis são:

Sistemas de baixo risco, como filtros de spam ou videogames, têm poucos requisitos sob a lei além das obrigações de transparência.

Sistemas de IA de alto risco , como veículos autônomos, dispositivos médicos e infraestrutura crítica (água, gás, eletricidade etc.), exigem que desenvolvedores e usuários cumpram outros requisitos regulamentares: Implementar o gerenciamento de riscos, fornecer precisão, robustez e uma estrutura de prestação de contas que inclua supervisão humana Atender aos requisitos de transparência fornecidos para usuários, manutenção de registros e documentação técnica

, como veículos autônomos, dispositivos médicos e infraestrutura crítica (água, gás, eletricidade etc.), exigem que desenvolvedores e usuários cumpram outros requisitos regulamentares:

Os sistemas proibidos, com poucas exceções, são sistemas que representam um risco inaceitável, como pontuação social, reconhecimento facial, reconhecimento de emoções e sistemas de identificação biométrica remota em espaços públicos.

A Lei da IA da UE também impõe regras sobre como os clientes são notificados ao usar um chatbot ou quando um sistema de reconhecimento de emoções é usado. Existem requisitos adicionais para rotular deep fakes e identificar quando conteúdo de IA generativa é usado na mídia.

A não conformidade com a Lei da IA da UE pode custar caro (link externo a ibm.com):

7,5 milhões de euros ou 1,5% do faturamento anual total mundial de uma empresa (o que for maior) pelo fornecimento de informações incorretas. 15 milhões de euros ou 3% do faturamento anual total mundial de uma empresa (o que for maior) por violações das obrigações da Lei da IA da UE.

— VentureBeat

A Lei da IA Europeia é atualmente a estrutura legal mais abrangente para regulamentações da IA. Governos de todo o mundo estão observando e discutindo ativamente como regulamentar a tecnologia da IA para garantir que seus cidadãos, empresas e agências governamentais estejam protegidos contra possíveis riscos. Além disso, stakeholders, desde conselhos corporativos até consumidores, estão começando a priorizar a confiança, a transparência, a justiça e a responsabilidade quando se trata da IA.