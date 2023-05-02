Alguns líderes de tecnologia pediram recentemente uma pausa de seis meses no treinamento de sistemas de IA mais poderosos para permitir a criação de novos padrões éticos. Embora as intenções e motivações da carta sejam sem dúvida boas, ela ignora um ponto fundamental: esses sistemas estão sob nosso controle hoje, assim como as soluções.

O treinamento responsável, juntamente com uma abordagem ética por design em todo o pipeline de IA, apoiado por uma colaboração entre os vários stakeholders em torno da IA, pode melhorar esses sistemas, e não piorá-los. A IA é uma tecnologia em constante evolução. Portanto, tanto para os sistemas em uso hoje quanto para os sistemas que entrarão em operação no futuro, o treinamento deve fazer parte de uma abordagem responsável para a construção da IA. Não precisamos de uma pausa para priorizar a IA responsável.

É hora de levar a sério os padrões e as proteções éticas da IA que todos nós devemos continuar adotando e refinando. A IBM, por sua vez, estabeleceu anos atrás um dos primeiros Conselhos de Ética em IA do setor, juntamente com um framework de ética em IA para toda a empresa. Nós nos esforçamos constantemente para fortalecer e melhorar esse framework, fazendo um balanço do cenário tecnológico atual e futuro, a partir de nossa posição nos setores, bem como por meio de uma abordagem de vários stakeholders que prioriza a colaboração com outros.

Nosso Conselho oferece uma estrutura de governança responsável e centralizada que define políticas claras e orienta a responsabilidade ao longo do ciclo de vida da IA, mas ainda é ágil e flexível para atender às necessidades de negócios da IBM. Isso é crítico e é algo que temos feito tanto com os sistemas de IA tradicionais quanto com os mais avançados. Porque, novamente, não podemos apenas nos concentrar nos riscos dos sistemas de IA futuros e ignorar os atuais. O alinhamento de valores e as atividades éticas em IA são necessários agora e precisam evoluir continuamente à medida que a IA evolui.

Além da colaboração e da supervisão, a abordagem técnica para construir esses sistemas também deve ser moldada desde o início por considerações éticas. Por exemplo, as preocupações com a IA geralmente decorrem da falta de entendimento do que acontece dentro da "caixa-preta". É por isso que a IBM desenvolveu uma plataforma de governança que monitora os modelos quanto à imparcialidade e ao viés, captura as origens dos dados usados e pode, em última análise, fornecer um processo de gerenciamento de IA mais transparente, explicável e confiável. Além disso, a estratégia de IA para Empresas da IBM se concentra em uma abordagem que incorpora confiança em todo o processo do ciclo de vida da IA. Isso começa com a criação dos próprios modelos e se estende aos dados nos quais treinamos os sistemas e, por fim, à aplicação desses modelos em domínios específicos de aplicações comerciais, em vez de domínios abertos.