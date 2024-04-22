A arquitetura implantável (DA) refere-se a um padrão de projeto ou abordagem específica que permite que uma aplicação ou sistema seja facilmente implementado e gerenciado em diversos ambientes. Uma arquitetura implantável envolve componentes, módulos e dependências de uma forma que permite uma implementação perfeita e facilita para as equipes de desenvolvimento e operações a rápida implementação de novas funcionalidades e atualizações do sistema, sem exigir uma intervenção manual extensa.
Existem diversas características essenciais de uma arquitetura implementável, que incluem:
Em geral, a arquitetura implementável visa facilitar para as organizações a obtenção de uma implementação mais rápida e confiável, garantindo também que a infraestrutura subjacente seja escalável e resiliente.
Implementar uma carga de trabalho empresarial com apenas alguns cliques pode ser um desafio devido a diversos fatores, como a complexidade da arquitetura e as ferramentas e tecnologias específicas utilizadas para a implementação. Criar uma infraestrutura de aplicativos segura, compatível e personalizada costuma ser mais desafiador e requer conhecimento especializado. No entanto, com um planejamento cuidadoso e recursos adequados, é viável automatizar a maioria dos aspectos do processo de implementação.A IBM Cloud oferece padrões bem arquitetados que são seguros por padrão para setores regulamentados, como o de serviços financeiros. Às vezes, esses padrões podem ser usados como estão ou você pode adicionar mais recursos a eles, conforme necessário. Confira as arquiteturas implementáveis disponíveis no catálogo da IBM Cloud.
As arquiteturas implementáveis fornecidas na IBM Cloud podem ser implementadas de várias maneiras, usando projetos da IBM Cloud e esquemas diretamente via CLI ou você pode inclusive baixar o código e implementá-lo por conta própria.
A arquitetura implementável é comumente usada em setores como finanças, saúde, varejo, manufatura e governo, onde conformidade, segurança e escalabilidade são fatores críticos. A arquitetura implementável pode ser utilizada por uma ampla variedade de stakeholders, incluindo:
A IBM Cloud ajuda a reduzir o tempo necessário para projetar soluções que atendam a todos os controles e regulamentações de conformidade do seu setor. O IBM® Cloud Framework for Financial Services oferece um conjunto de arquiteturas de referência que podem ser usadas como ponto de partida para atender aos requisitos de segurança e regulatórios descritos no framework. Essas arquiteturas de referência fornecem uma base sólida para implementar aplicações seguras e em conformidade com o framework. Além disso, a IBM Cloud oferece arquiteturas de implantação de zonas de destino de VPC pré-configuradas, construídas usando ativos de infraestrutura como código (IaC), com base na arquitetura de referência da IBM Cloud For Financial Services.
