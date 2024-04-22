Tags
Arquitetura implantável na IBM® Cloud: simplificando a implementação do sistema

A arquitetura implantável (DA) refere-se a um padrão de projeto ou abordagem específica que permite que uma aplicação ou sistema seja facilmente implementado e gerenciado em diversos ambientes. Uma arquitetura implantável envolve componentes, módulos e dependências de uma forma que permite uma implementação perfeita e facilita para as equipes de desenvolvimento e operações a rápida implementação de novas funcionalidades e atualizações do sistema, sem exigir uma intervenção manual extensa.

Existem diversas características essenciais de uma arquitetura implementável, que incluem:

  1. Automação: a arquitetura implementável geralmente depende de ferramentas e processos de automação para gerenciar os processos de automação. Isso pode envolver o uso de ferramentas como pipelines de integração ou implementação contínua (CI/CD), ferramentas de gerenciamento de configuração, entre outras.
  2. Escalabilidade: a arquitetura foi projetada para escalar horizontal ou verticalmente, de forma a acomodar as mudanças na carga de trabalho ou na demanda do usuário, sem exigir alterações significativas na infraestrutura subjacente.
  3. Modularidade: a arquitetura implementável segue um padrão de design modular, onde diferentes componentes ou serviços são isolados e podem ser desenvolvidos, testados e implementados de forma independente. Isso facilita o gerenciamento e reduz o risco de dependências causarem problemas de implementação.
  4. Resiliência: a arquitetura implementável foi projetada para ser resiliente, com redundância e mecanismos de falha integrados que garantem que o sistema permaneça disponível mesmo em caso de falha ou interrupção.
  5. Portabilidade: a arquitetura implementável foi projetada para ser portátil em diferentes ambientes de nuvem ou plataformas de implementação, facilitando a migração do sistema de um ambiente para outro, conforme necessário.
  6. Personalizável: a arquitetura implementável foi projetada para ser personalizável e pode ser configurada de acordo com a necessidade. Isso facilita a implementação em diversos ambientes com requisitos variados.
  7. Monitoramento e registro: recursos robustos de monitoramento e registro estão integrados à arquitetura para fornecer a visibilidade do comportamento e do desempenho do sistema.
  8. Segura e em conformidade: as arquiteturas implementáveis na IBM Cloud são seguras e estão em conformidade por padrão para hospedar suas cargas de trabalho regulamentadas na nuvem. Elas seguem os padrões e diretrizes de segurança, como a IBM® Cloud for Financial Services, SOC Tipo 2, que garante os mais altos níveis de requisitos de segurança e conformidade.

Em geral, a arquitetura implementável visa facilitar para as organizações a obtenção de uma implementação mais rápida e confiável, garantindo também que a infraestrutura subjacente seja escalável e resiliente.

Arquiteturas implementáveis na IBM Cloud 

Implementar uma carga de trabalho empresarial com apenas alguns cliques pode ser um desafio devido a diversos fatores, como a complexidade da arquitetura e as ferramentas e tecnologias específicas utilizadas para a implementação. Criar uma infraestrutura de aplicativos segura, compatível e personalizada costuma ser mais desafiador e requer conhecimento especializado. No entanto, com um planejamento cuidadoso e recursos adequados, é viável automatizar a maioria dos aspectos do processo de implementação.A IBM Cloud oferece padrões bem arquitetados que são seguros por padrão para setores regulamentados, como o de serviços financeiros. Às vezes, esses padrões podem ser usados como estão ou você pode adicionar mais recursos a eles, conforme necessário. Confira as arquiteturas implementáveis disponíveis no catálogo da IBM Cloud.

Estratégias de implementação para uma arquitetura implementável

As arquiteturas implementáveis fornecidas na IBM Cloud podem ser implementadas de várias maneiras, usando projetos da IBM Cloud e esquemas diretamente via CLI ou você pode inclusive baixar o código e implementá-lo por conta própria.

Casos de uso da arquitetura implementável

A arquitetura implementável é comumente usada em setores como finanças, saúde, varejo, manufatura e governo, onde conformidade, segurança e escalabilidade são fatores críticos. A arquitetura implementável pode ser utilizada por uma ampla variedade de stakeholders, incluindo:

  1. Desenvolvedores de software, profissionais de TI, administradores de sistemas e stakeholders do negócio que precisam garantir que seus sistemas e aplicações sejam implementados de forma eficiente, segura e com uma boa relação custo-benefício. Ela ajuda a reduzir o tempo de lançamento no mercado, minimizar a intervenção manual e diminuir os erros relacionados à implementação.
  2. Provedores de serviços de nuvem, provedores de serviços gerenciados e provedores de infraestrutura como serviço (IaaS) para oferecer aos seus clientes um processo de implementação simplificado, confiável e automatizado para suas aplicações e serviços.
  3. ISVs e empresas para aprimorar a experiência de implementação para seus clientes, fornecendo soluções de software fáceis de instalar, personalizáveis e escaláveis, que ajudam a impulsionar o valor dos negócios e a vantagem competitiva.

Comece hoje mesmo

A IBM Cloud ajuda a reduzir o tempo necessário para projetar soluções que atendam a todos os controles e regulamentações de conformidade do seu setor. O IBM® Cloud Framework for Financial Services oferece um conjunto de arquiteturas de referência que podem ser usadas como ponto de partida para atender aos requisitos de segurança e regulatórios descritos no framework. Essas arquiteturas de referência fornecem uma base sólida para implementar aplicações seguras e em conformidade com o framework. Além disso, a IBM Cloud oferece arquiteturas de implantação de zonas de destino de VPC pré-configuradas, construídas usando ativos de infraestrutura como código (IaC), com base na arquitetura de referência da IBM Cloud For Financial Services.

 
