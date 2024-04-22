A arquitetura implantável (DA) refere-se a um padrão de projeto ou abordagem específica que permite que uma aplicação ou sistema seja facilmente implementado e gerenciado em diversos ambientes. Uma arquitetura implantável envolve componentes, módulos e dependências de uma forma que permite uma implementação perfeita e facilita para as equipes de desenvolvimento e operações a rápida implementação de novas funcionalidades e atualizações do sistema, sem exigir uma intervenção manual extensa.

Existem diversas características essenciais de uma arquitetura implementável, que incluem:

Automação: a arquitetura implementável geralmente depende de ferramentas e processos de automação para gerenciar os processos de automação. Isso pode envolver o uso de ferramentas como pipelines de integração ou implementação contínua (CI/CD), ferramentas de gerenciamento de configuração, entre outras. Escalabilidade: a arquitetura foi projetada para escalar horizontal ou verticalmente, de forma a acomodar as mudanças na carga de trabalho ou na demanda do usuário, sem exigir alterações significativas na infraestrutura subjacente. Modularidade: a arquitetura implementável segue um padrão de design modular, onde diferentes componentes ou serviços são isolados e podem ser desenvolvidos, testados e implementados de forma independente. Isso facilita o gerenciamento e reduz o risco de dependências causarem problemas de implementação. Resiliência: a arquitetura implementável foi projetada para ser resiliente, com redundância e mecanismos de falha integrados que garantem que o sistema permaneça disponível mesmo em caso de falha ou interrupção. Portabilidade: a arquitetura implementável foi projetada para ser portátil em diferentes ambientes de nuvem ou plataformas de implementação, facilitando a migração do sistema de um ambiente para outro, conforme necessário. Personalizável: a arquitetura implementável foi projetada para ser personalizável e pode ser configurada de acordo com a necessidade. Isso facilita a implementação em diversos ambientes com requisitos variados. Monitoramento e registro: recursos robustos de monitoramento e registro estão integrados à arquitetura para fornecer a visibilidade do comportamento e do desempenho do sistema. Segura e em conformidade: as arquiteturas implementáveis na IBM Cloud são seguras e estão em conformidade por padrão para hospedar suas cargas de trabalho regulamentadas na nuvem. Elas seguem os padrões e diretrizes de segurança, como a IBM® Cloud for Financial Services, SOC Tipo 2, que garante os mais altos níveis de requisitos de segurança e conformidade.

Em geral, a arquitetura implementável visa facilitar para as organizações a obtenção de uma implementação mais rápida e confiável, garantindo também que a infraestrutura subjacente seja escalável e resiliente.