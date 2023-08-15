Desmistificando a observabilidade – Parte 4: A observabilidade sempre é cara

Em nossa série de blogs, desmistificamos o seguinte sobre a observabilidade até agora:
Neste artigo, vamos nos concentrar no equívoco de que “a observabilidade é sempre cara”. Destacaremos a importância de soluções econômicas de observabilidade. Além disso, também exploraremos o IBM Instana como referência de fornecedor e extrairemos insights valiosos de um cliente que teve um gasto substancial de US$ 65 milhões e sua transição subsequente para uma jornada de observabilidade mais econômica.
Boletim informativo do setor
Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes e fascinantes do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo da Think. Consulte a declaração de privacidade da IBM.
Sua inscrição será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a inscrição em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.
Falar que “a observabilidade sempre é cara” é mito porque há várias opções econômicas disponíveis para implementar a observabilidade em sistemas modernos.
Extraindo insights de casos da vida real, uma das principais exchanges de criptomoedas enfrentou o desafio de otimizar os custos da observabilidade, sem abrir mão dos insights necessários nos sistemas. No post de blog de Gergely Orosz, ele destacou como essa empresa acumulou uma conta de R$ 65 milhões de um fornecedor de observabilidade em 2022, mas depois deixou de usar uma ferramenta cara e adotou uma solução de observabilidade mais econômica. O post enfatiza a necessidade de as empresas avaliarem cuidadosamente as ferramentas de observabilidade, focando no valor que elas oferecem e não apenas no preço. Ele também destaca a importância de uma abordagem criteriosa à observabilidade para evitar custos crescentes.
Os fornecedores de ferramentas de observabilidade sabem da importância de acomodar empresas de variados orçamentos. Nem todas as ferramentas seguem o modelo de preços baseado no consumo, e há diferentes opções para os clientes.
O IBM Instana, por exemplo, é uma plataforma que oferece alternativas adaptáveis de preços, incluindo planos estruturados de assinatura. Com esses planos, as empresas antecipam os custos de acordo com o pacote escolhido, simplificando a orçamentação para os esforços de observabilidade e evitando encargos inesperados.
Fornecedores como o Instana oferecem planos de assinatura transparentes, enquanto ferramentas de código aberto e ofertas de provedores de nuvem (por exemplo, Prometheus e Grafana) fornecem caminhos adicionais para economia de custos. Eles podem exigir algum esforço para configurar e gerenciar, mas podem ser uma opção econômica para caber no seu orçamento.
Não importa o que você escolher, apenas certifique-se de entender o custo total de propriedade, incluindo armazenamento, cobranças trimestrais, ingestão e envolvimento do desenvolvedor (ou seja, quanto tempo e recursos os desenvolvedores estão gastando).
Confira a seguir algumas opções para você procurar ao planejar uma solução em observabilidade:
A solução de observabilidade da IBM, o IBM Instana, foi desenvolvida especificamente para ser nativa da nuvem e projetada para fornecer dados de alta fidelidade de forma automática e contínua (granularidade de um segundo e rastreios de ponta a ponta) com o contexto de dependências lógicas e físicas em ambientes de aplicações, móveis, da web e de infraestrutura. Nossos clientes conseguiram obter resultados tangíveis usando a observabilidade em tempo real.
Jorge Tome Hernando, Diretor de Arquitetura de TI, Operaçōes, Segurança e Ambiente de Trabalho PRISA Tecnologia, tem o seguinte a dizer sobre o Instana: "O Instana fornece uma visão completa de como nossos serviços estão funcionando, ajudando-nos a atingir nossas metas de desempenho, confiabilidade e otimização de custos”.
Se você deseja aprimorar suas práticas de observabilidade com visibilidade full stack e a capacidade de monitorar suas dependências de nuvem em tempo real, nós o convidamos a pedir um orçamento.
Fique de olho no nosso próximo blog, onde desmistificamos outro mito comum sobre a observabilidade: "Você pode alcançar a produtividade de SRE e DevOps." Aprenda sobre os benefícios da automação na observabilidade e veja como os clientes do Instana estão se beneficiando da automação e do contexto de alta fidelidade.
Descubra a importância da observabilidade e como ela pode ajudar você a obter insights sobre comportamentos de sistemas.
O IBM Instana Observability pode ajudar você a alcançar um ROI de 219% e reduzir em 90% o tempo gasto pelos desenvolvedores na solução de problemas
Identifique e corrija rapidamente a fonte do problema. Dados em tempo real e de alta fidelidade oferecem visibilidade total sobre os ambientes dinâmicos das aplicações e da infraestrutura.
Eleve a automação e as operações de TI com a IA generativa, alinhando todos os aspectos da sua infraestrutura de TI com as prioridades do negócio.
O IBM SevOne Network Performance Management é um software de monitoramento e análise que oferece visibilidade em tempo real e insights sobre redes complexas.
Descubra como a IA para operações de TI oferece os insights necessários para ajudar a impulsionar um desempenho excepcional nos negócios.