Desmistificando a observabilidade – Parte 4: A observabilidade sempre é cara

Falar que “a observabilidade sempre é cara” é mito porque há várias opções econômicas disponíveis para implementar a observabilidade em sistemas modernos.

Extraindo insights de casos da vida real, uma das principais exchanges de criptomoedas enfrentou o desafio de otimizar os custos da observabilidade, sem abrir mão dos insights necessários nos sistemas. No post de blog de Gergely Orosz, ele destacou como essa empresa acumulou uma conta de R$ 65 milhões de um fornecedor de observabilidade em 2022, mas depois deixou de usar uma ferramenta cara e adotou uma solução de observabilidade mais econômica. O post enfatiza a necessidade de as empresas avaliarem cuidadosamente as ferramentas de observabilidade, focando no valor que elas oferecem e não apenas no preço. Ele também destaca a importância de uma abordagem criteriosa à observabilidade para evitar custos crescentes.

Os fornecedores de ferramentas de observabilidade sabem da importância de acomodar empresas de variados orçamentos. Nem todas as ferramentas seguem o modelo de preços baseado no consumo, e há diferentes opções para os clientes.

O IBM Instana, por exemplo, é uma plataforma que oferece alternativas adaptáveis de preços, incluindo planos estruturados de assinatura. Com esses planos, as empresas antecipam os custos de acordo com o pacote escolhido, simplificando a orçamentação para os esforços de observabilidade e evitando encargos inesperados.